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Threads hesabı nasıl silinir 2024? Threads hesabı silinince instagram da gidiyor mu? Threads hesap kapatma işlemi nereden yapılır?

Türk Rekabet Kurumu'nun aldığı kararla birlikte, Meta'nın popüler metin tabanlı sosyal medya platformu Threads, Türkiye'de 29 Nisan itibarıyla geçici olarak faaliyetlerini durduracak. Bu durum, platform kullanıcılarını Threads hesaplarını nasıl kapatacakları konusunda bilgi arayışına itti. Kullanıcılar, Threads hesaplarını nasıl silebileceklerini ve bu işlemin etkilerini merak ediyorlar. Özellikle, Threads hesabı silindiğinde Instagram hesaplarının da etkilenip etkilenmeyeceği büyük bir soru işareti. İşte Threads hesap silme işlemine dair detaylar ve hesabınızı nasıl güvenli bir şekilde kapatabileceğinize dair bilgiler...

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 08:06 Güncelleme 29 Nisan 2024, 08:06
Threads hesabı nasıl silinir 2024? Threads hesabı silinince instagram da gidiyor mu? Threads hesap kapatma işlemi nereden yapılır?

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Meta, X'e rakip olarak çıkardığı metin tabanlı Threads platformunu geçici olarak kapatma kararı aldığını duyurdu. Peki, Threads hesabı nasıl silinir 2024? Threads hesap kapatma işlemi nereden yapılır? İşte konu hakkında detaylar...

THREADS HESAP SİLME VE KAPATMA NASIL YAPILIR?

Threads uygulaması Instagram kullanıcılarının uygulama mağazalarından indirerek kullanabildikleri sosyal medya araçları arasında yer alıyor. Hem Apple Store hem de Google Play üzerinden indirilerek kullanılabiliyor. Kullanımı sonlandırmak için ise hesap silme işlemi yapmanız isteniyor. Hesaplarınızı kapatmak için uygulamanın kendi içerisinde "Hesap Silme" kısmı bulunmuyor.

THREADS HESABI NASIL SİLİNİR?

Threads uygulamasını kullanmak istemeyen kullanıcılar silme ya da kapatma işlemleri için iki farklı yol izleyebilirler. Instagram hesabınızı kullanmaya devam etmek istiyorsanız Threads uygulamasını cihazınızdan silmelisiniz.

Kendi içinde bir "Hesap Silme" işlemi yer almıyor. Ancak bu uygulamayı tamamen hayatınızdan çıkarmak istiyorsanız Threads hesabınızı dondurabilirsiniz. Öte yandan Instagram hesabınızı dondurduğunuzda da bağlantılı çalışan diğer uygulama da kapanacaktır. Instagram hesabınızı silmek için aşağıdaki linke tıklayabilir, şu adımları izleyebilirsiniz;

THREADS HESAP SİLME EKRANI

iOS kullanıcıları için "Ayarlar" kısmından direkt "Hesap Sil" kısmından hesabı silmek mümkün oluyor.

Diğer kullanıcıların hesap silme linkine tıklaması gerekiyor.

Daha sonra "Kullanıcı Adı" ve "Şifre" bilgisi yazmalısınız.

Hesabı neden silmek istediğinizi belirtmeniz isteniyor.

İşlemi tamamlamak için "Hesabı Sil" kısmına tıklamalısınız.

Silme işlemi sonrasında yeniden Instagram giriş ekranına yönlendirilirsiniz.

INSTAGRAM HESABI DA KAPANIYOR MU?

Instagram ile bağlanıldığı için ayrı bir hesap açmaya gerek olmadan iki uygulamada da aynı profil ismi ve bilgileri kullanabiliyoruz. Silmek için ise tamamen hesap kapatmaya gerek yok. Yani bu sorunun cevabı hayır. Threads uygulaması üzerinden ayarlara, hesabı dondur seçeneğine gidip daha sonrasında uygulamayı sildiğiniz taktirde, Threads'den çıkmış ancak Instagram hesabınızı kullanmaya devam edebilir oluyorsunuz. Ancak tam tersini yaparak, Instagram hesabınızı silmeye karar verirseniz, Threads hesabınız da otomatik olarak siliniyor.

META, THREADS'İ TÜRKİYE'DE GEÇİCİ OLARAK KAPATACAĞINI DUYURDU

META, Rekabet Kurulunun şirket hakkında geçici tedbir kararı vermesi sonrasında Türkiye'de Threads'i 29 Nisan'dan itibaren geçici olarak kapatacağını duyurdu.

META'dan yapılan açıklamada, Rekabet Kurulunun Threads ile Instagram arasında veri paylaşımını yasaklayan geçici bir tedbir kararı aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Bu geçici tedbir kararına katılmamakla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm hukuki şartlarına uyduğumuza inanıyoruz ve bu karara itiraz edeceğiz. Rekabet Kurumunun geçici tedbir kararı, bize Türkiye'de Threads'i geçici olarak durdurmak dışında hiçbir seçenek bırakmıyor. Rekabet Kurumu ile yapıcı bir şekilde iletişim kurmaya devam edeceğiz ve Threads'i Türkiye'deki insanlara mümkün olan en kısa sürede tekrar sunmayı umuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Threads'in 29 Nisan'dan itibaren Türkiye'de geçici olarak durdurulacağı ve kullanıcıların uygulama üzerinden bu tarihten önce karar hakkında bilgilendirileceği aktarılan açıklamada, Türkiye'de Threads'i kullananların, profillerini silmeden dondurabileceği ya da profillerini tamamen silebileceği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Threads tekrar Türkiye'ye döndüğü takdirde, profilini dondurmayı seçen kişilerin gönderileri ve başkalarının gönderileriyle olan etkileşimleri tekrar görünür olacak. Profillerini donduran kişiler diledikleri zaman 'Bilgilerini İndir' aracı üzerinden gönderilerini indirebilecek ve mevcut içeriklerini muhafaza edebilecek. Türkiye'de Facebook, Instagram, WhatsApp veya diğer META hizmetleri ile diğer ülkelerde Threads kullanımı bundan etkilenmeyecek."

Rekabet Kurulu kararı

Rekabet Kurulu, geçen ay, Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada META Platforms, Inc. (META) hakkında geçici tedbir kararı vermişti.

META'nın Instagram hesaplarına dayalı Threads profili oluşturan kullanıcıların verilerini kullanıcılara onay seçeneği sunmaksızın birleştirmesinin soruşturma tamamlanana kadar telafisi güç zararlara yol açacağının değerlendirildiği ifade edilen Kurulun açıklamasında, META'nın pazarda uzun yıllardır faaliyet göstermesi sebebiyle kapsamlı ve detaylı bir veri birikimine sahip olduğuna işaret edilerek, firmanın sahip olduğu kullanıcı tabanının büyüklüğü ve çeşitliliğinin, reklam verenler bakımından META hizmetlerini cazip hale getirdiği belirtilmişti.



Açıklamada, bu durumun META'ya hizmet geliştirme amacıyla daha fazla kaynak ayırabilmesine imkan sağladığı ve rakiplerin reklam verenlere ve dolayısıyla finansal kaynaklara erişimini zorlaştırdığı, bu çerçevede META'nın faaliyetlerinin pazarda giriş engeli oluşturduğu vurgulanarak, META'nın sunduğu temel hizmetler ve ilişkili hizmetlerle bir ekosistem olarak faaliyette bulunduğu, bu durumun, META'nın her bir hizmetten edindiği gücü ve birikimi diğer bir hizmetine aktarmasını mümkün kıldığı ve pazar gücünü artırdığı kaydedilmişti.

Öte yandan, META'nın Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirerek sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve pazara giriş engeli yarattığı daha önce tespit edilmiş ve bazı yükümlülükler de getirilmişti.

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