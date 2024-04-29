Sakarya Gaz Sahası’ndan 1,8 milyon haneye doğal gaz! Bakan duyurdu: Günlük üretim 4,5 milyon metreküp

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Bakan Bayraktar, İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen "Enerji ve Tabii Kaynaklar Perspektifinden Türkiye Yüzyılı'na Bakış" başlıklı programda, enerji güvenliği ve iklim değişikliği konularının küresel enerji tartışmalarını şekillendirdiğini söyledi.

Türkiye'nin enerji görünümüne değinen Bayraktar, Türkiye ekonomisi büyüdükçe enerji talebinin de büyüdüğünü, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması doğrultusunda çalışmaların hızla sürdüğünü ifade etti.



Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefine de dikkati çeken Bayraktar, bunun birçok sektörde değişikliği de beraberinde getireceğini kaydetti.

Bayraktar, 2016'da geliştirilen Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında 4 gemiden oluşan bir filoyla çalışmaların başladığını anımsatarak,"2020'de Sakarya Gaz Sahası'nda tarihi bir keşif yaptık. Bugün itibarıyla günlük 4,5 milyon metreküp doğal gaz üretimine ulaştık. Bu, 1,8 milyon evin doğal gaz ihtiyacının Sakarya Gaz Sahası'ndan karşılandığı anlamına geliyor." diye konuştu.