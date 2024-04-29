SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Sakarya Gaz Sahası'ndan 1,8 milyon haneye doğal gaz! Bakan duyurdu: Günlük üretim 4,5 milyon metreküp

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 4,5 milyon metreküp gaz üretildiğini ve bunun 1,8 milyon hanenin ihtiyacını karşılayabileceğini söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 10:28 Güncelleme 29 Nisan 2024, 12:41
Sakarya Gaz Sahası’ndan 1,8 milyon haneye doğal gaz! Bakan duyurdu: Günlük üretim 4,5 milyon metreküp

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bakan Bayraktar, İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen "Enerji ve Tabii Kaynaklar Perspektifinden Türkiye Yüzyılı'na Bakış" başlıklı programda, enerji güvenliği ve iklim değişikliği konularının küresel enerji tartışmalarını şekillendirdiğini söyledi.

Türkiye'nin enerji görünümüne değinen Bayraktar, Türkiye ekonomisi büyüdükçe enerji talebinin de büyüdüğünü, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması doğrultusunda çalışmaların hızla sürdüğünü ifade etti.


Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefine de dikkati çeken Bayraktar, bunun birçok sektörde değişikliği de beraberinde getireceğini kaydetti.
Bayraktar, 2016'da geliştirilen Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında 4 gemiden oluşan bir filoyla çalışmaların başladığını anımsatarak,"2020'de Sakarya Gaz Sahası'nda tarihi bir keşif yaptık. Bugün itibarıyla günlük 4,5 milyon metreküp doğal gaz üretimine ulaştık. Bu, 1,8 milyon evin doğal gaz ihtiyacının Sakarya Gaz Sahası'ndan karşılandığı anlamına geliyor." diye konuştu.


Karadeniz'deki doğal gaz keşfinden hemen sonra Şırnak'taki Gabar Dağı bölgesinde büyük bir petrol rezervi bulunduğunu belirten Bayraktar, "Bugün Gabar'da günde 40 bin varillik üretim yapılıyor. Bu sayı 100 bine çıkacak. Böylelikle 2025'te Türkiye petrol ihtiyacının yüzde 20'sini kendi kaynaklarından karşılayacak." dedi.


AKKUYU NGS'DE İLK ELEKTRİK BU YIL İÇERİSİNDE ÜRETİLECEK
Bayraktar, Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü içinde yenilenebilir enerji kapasitesinin yüzde 55'e ulaştığını ancak hala büyük bir potansiyelin olduğunu ve bu potansiyeli enerji portföyüne dahil etmek istediklerini söyledi.


Yenilenebilir enerjide yerel üretimin teşvik edileceğini ifade eden Bayraktar, "Rüzgar türbinlerimizi ve güneş panellerimizi Türkiye'de üretmek istiyoruz. Böylelikle Türkiye'de istihdam yaratacağız." diye konuştu.


Bayraktar, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali projesi Akkuyu'daki çalışmalara ilişkin, "Türkiye ve Rusya bu projeyi ortaklaşa geliştiriyor. Dört reaktör olacak. İlk reaktör neredeyse yüzde 95 oranında tamamlandı ve umarım bir yıl içerisinde nükleer enerjiden ilk elektriğimizi üreteceğiz." ifadelerini kullandı.


Türkiye'nin Sinop'ta ve Trakya'da büyük ölçekli NGS projelerinin de bulunduğunu vurgulayan Bayraktar, nükleer enerji alanında küçük modüler reaktörlere de yatırım yapmak istediklerini dile getirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret etti | Hangi konular masada?
Minik Edanur ölünce akılları başlarına geldi! İBB’de kan donduran olay sonrası çalışma! Ekşi Sözlük’te Edanur olayına pes dedirten yorumlar!
Başkan Erdoğan Özgür Özel’i nerede kabul edecek? Yeni anayasa çalışmaları gündemde... Kritik zirve 2 Mayıs’ta
Son dakika: MİT’ten PKK’ya ağır darbe! Aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 15 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Para için müstehcen yayınlar, evladına işkence edenler, Atatürk istismarcıları... Tiktok’a yaptırım şart! Kapatılması için kanun teklifi
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 5 yaşındaki Edanur’un ölümü hakkında İBB’ye tepki: Tedbir almadılar
Suphiye Orancı’dan mesaj geldi: İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz! Duygu Nebioğlu görünce öfkeden deliye döndü
Borsaya ilgi arttı! 1 haftada 518 bin yeni yatırımcı! 10 bin rekoru geldi
Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha’nın yeni adresleri
Fatih Terim Fonu adı altında futbolcuları dolandıran Seçil Erzan’a yeni şok! En yakınından 500 bin dolarlık dava!
Türkiye üyelere bildirdi: NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte desteklenecek
Fenerbahçe’den sezonun ilk transferi! Orta sahaya dinamo
Dış kaynak akışı hızlandı! Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman
Schengen vizesi alacaklara kötü haber! 3 Avrupa ülkesi başvuruları durdurdu! Vizesiz gidilen ülkeler hangileri? İşte Türkiye’den vize istemeyen ülkeler listesi!
Çalışma Meclisi toplandı! Asgari ücret, emekli maaşı, kıdem tazminatı masada! Bakan Işıkhan’dan açıklama
SON DAKİKA