Türk Hava Yolları, Airbus ve Rolls Royce arasında tarihi iş birliği! Bakan Uraloğlu duyurdu: THY ekonomiye 56 milyar dolar kazandırdı

"UÇUŞ SAYISI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 14,9 ARTIŞ GÖSTERDİ" Geçen sene 57 havalimanında 214 milyon insan yolculuk yaptığının altını çizen Uraloğlu, "Yolcu trafiğinde; İstanbul Havalimanımız; Avrupa'da 1'inci, Dünya'da 7'inci, Antalya Havalimanımız; Avrupa'da 10'uncu Dünya'da 41'inci, Sabiha Gökçen Havalimanımız ise; Avrupa'da 11'inci, Dünya'da 43'üncü sırada yer aldı. Avrupa birincisi olan İstanbul Havalimanımız da günlük ortalama 1.386 uçuş gerçekleşiyor. Avrupa'da ilk kez İstanbul Havalimanımız da hayata geçirilecek 3 paralel pist ile aynı anda 3 uçağın inip kalkması sağlanacak. Bu sistem hayata geçtiğinde İstanbul Havalimanının bir daha birinciliği kaptırmayacağına emin olabilirsiniz. Ayrıca Türk hava sahamızda 2023 yılında gerçekleşen transit üst geçişler dâhil uçuş sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 14,9 artış göstererek 2 milyon 167 bin 19'a yükseldi. Yani, 2023 yılında Türkiye semalarından yaklaşık her 15 saniyede bir uçak geçti " diye konuştu.

"TÜRK HAVA YOLLARI DÜNYAYI KANATLARI ALTINA ALMIŞ BULUNUYOR" Tüm bu uygulamalar ve yatırımlarla birlikte Türk Hava Yolları 'nın 20 Mayıs 1933'te 5 uçak ve 30'dan az çalışanla başlayan serüveninin, bugün, dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolu olarak devam ettiğini belirten Uraloğlu, "Türk Hava Yolları'nın bugün dünya sivil havacılık sektöründe dünya devleriyle yarışır bir konuma gelmesindeki bu sıra dışı başarının altında az önce sizlere anlattığım gerçekler ve Yönetici kadrosundan pilotuna, teknisyeninden kabin ve kokpit ekibine Türk Hava Yolları bünyesinde geçmişten günümüze çalışan binlerce Türk Hava Yolları çalışanın gayretleri ve emekleri ile Türk Hava Yolları'nın yıllardır tıkır tıkır çalışan kusursuz organizasyonu yatıyor. Tüm bunlar sayesinde de Türk Hava Yolları, 91 yıllık bilgi birikimi, modern altyapısı ve 440 uçaklık zengin filosuyla bugün neredeyse tüm dünyayı kanatları altına almış bulunuyor." açıklamasında bulundu.

"TÜRK HAVA YOLLARI 85 MİLYONUN GURUR KAYNAĞIDIR"

Havacılık sektöründe büyük hedefleri olduğunu belirten Uraloğlu, "Bu hedeflere kısa sürede ulaşabilmek için yöneticilerinden teknisyenine tam anlamıyla kenetlenmiş bir Türk Hava Yolları emin adımlarla yoluna devam edecektir. Hiç şüphesiz Türkiye'nin en büyük markası olan Türk Hava Yolları, 85 milyon insanımızın gurur kaynağıdır. Sizlerin bu motivasyonla çalışarak önümüzdeki hedefleri yakalayacağınıza eminim. Unutmayalım ki Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin gökyüzündeki en güçlü temsilcisi Türk Hava Yolları'dır. THY, 24 kargo uçağı ve 416 yolcu uçağıyla 133 ülkedeki 364 noktada sunduğu hava kargo hizmetleriyle, geçen yıl taşıdığı ücretli kargo miktarını yüzde 16 artırdı. Turkish Cargo'da, Ayeta verilerine göre 2023'te dünyanın en büyük 4. Hava kargo taşıyıcısı oldu. Ayrıca, THY 2023 yılında Apex ve Skytrax gibi kuruluşlardan önemli ödüller almayı sürdürdü. Hiç şüphesiz Türk Hava Yolları ülkemizin en değerli markasıdır. Ve yeni atılımlarıyla bu başarısını sürdürmeye devam edecektir. Bu markayı çok iyi korumak ve geliştirmek 85 milyon olarak hepimizin görevidir." ifadelerine yer verdi.

"İSTANBUL HAVALİMANI 2023'TE UÇUŞ SAYISI BAKIMINDAN AVRUPA'NIN EN YOĞUN HAVALİMANI OLDU"

Aynı Türk Hava Yolları gibi İstanbul Havalimanının da her yıl yeni rekor ve başarılarla havacılık sektörüne hizmetine devam ettiğinin altını çizen Uraloğlu, "2022'de toplam 64 milyon 518 bin 73 yolcunun kullandığı havalimanımızda yüzde 18'lik bir artışla 2023 yılında 78 milyon yolculuk oldu. İstanbul havalimanımız 2023'te uçuş sayıları açısından Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları da İstanbul Havalimanımız ile birlikte artık dünyanın 1 numaralı havayolu şirketi olma yolunda emin adımlarla yürümektedir" dedi.