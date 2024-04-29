Minik Edanur ölünce akılları başlarına geldi! İBB'de kan donduran olay sonrası çalışma! Ekşi Sözlük'te Edanur olayına pes dedirten yorumlar!

İstanbul Küçükçekmece'de geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte piknik yapmaya giden 5 yaşındaki Edanur, İBB'nin çukuruna düşüp hayatını kaybetmişti. Korkunç ihmal büyük tepki çekerken İBB'den yapılan savunma ise akıllara durgunluk veren cinstendi. Skandal sonrası İBB Edanur'un boğulduğu noktada güvenlik önlemi almayı anca akıl edebildi. Öte yandan lağım çukuru Ekşi Sözlük'te Edanur ve ailesi hakkında yapılan iğrenç yorumlar ise bazı kesimlerin partizanlık yaparken insanlıktan çıktığını gözler önüne serdi.
Tarihler 26 Nisan'ı gösterdiğinde İstanbul Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı'nda çok acı bir olay meydana geldi. İBB tarafından yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer yaşamını yitirdi.
Edanur'un öldüğü Menekşe Sahil Parkı bugün havadan görüntülendi. Çukurun olduğu yerin etrafına güvenlik şeritleri ve bariyerler çekilirken, başında güvenlik görevlilerinin beklediği gözlendi. Talihsiz yavrunun cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilmişti. Cenazeyi almak üzere 2 gün önce annesi ve yakınları Adli Tıp Kurumu önüne geldi.
İddiaya göre, annenin kimliğinin olmaması ve babanın cezaevinde olması nedeniyle, babadan alınacak DNA örneğiyle yapılacak testin sonucuna göre cenazenin teslim edileceğinin söylediği öğrenildi.