Minik Edanur ölünce akılları başlarına geldi! İBB'de kan donduran olay sonrası çalışma! Ekşi Sözlük'te Edanur olayına pes dedirten yorumlar!

İstanbul Küçükçekmece'de geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte piknik yapmaya giden 5 yaşındaki Edanur, İBB'nin çukuruna düşüp hayatını kaybetmişti. Korkunç ihmal büyük tepki çekerken İBB'den yapılan savunma ise akıllara durgunluk veren cinstendi. Skandal sonrası İBB Edanur'un boğulduğu noktada güvenlik önlemi almayı anca akıl edebildi. Öte yandan lağım çukuru Ekşi Sözlük'te Edanur ve ailesi hakkında yapılan iğrenç yorumlar ise bazı kesimlerin partizanlık yaparken insanlıktan çıktığını gözler önüne serdi.