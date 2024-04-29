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Öğretmenler müjde! Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Geri dönebilecekler

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu. Öğretmenler, deprem öncesindeki görev yerlerine dönebilecek. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle yer değiştiren öğretmenler, önceki görev yerlerine dönüş yapabilecek.

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 20:09 Güncelleme 29 Nisan 2024, 20:11
Öğretmenler müjde! Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Geri dönebilecekler

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Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle yer değiştiren öğretmenlere önceki görev yerlerine dönüş hakkı tanıyacak.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından 8 Şubat 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde olağanüstü hal ilan edilmişti.

Bu kapsamda, söz konusu illerde görev yapan öğretmenlerin isteğe veya mazerete bağlı olarak görev yerleri değiştirilmişti.

SÜRE ŞARTI YOK

Deprem sonrasında görev yeri değişen öğretmenler, daha önce görev yaptıkları illerdeki eğitim kurumlarına süre şartı aranmaksızın başvuru yapabilecekler.

Başvurular, 3-6 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak ve atamalar 7 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

HİZMET PUANI BAZ ALINACAK

Atamalar, depremden etkilenen 10 ilde ilan edilen kontenjanlar dâhilinde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.


Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin yeni görev yerlerinde başlama işlemleri ise 14 Haziran 2024 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek.

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