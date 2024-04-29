Antalya'daki "milliyet" farkına soruşturma! Otelden özür açıklaması

Türkiye 'de yaşayan Çağlayan A. tatil için Antalya'da karar kıldı. Bunun için de İngiliz turizm web sitesi üzerinden Lara'daki 5 yıldızlı Limak International Hotels & Resorts'e rezervasyon yaptırdı. Ancak resepsiyona gittiğinde şoka uğradı.

MİLLİYET FARKI TARİFESİ Çünkü otel yönetimi Çağlayan A.'nın Türk olduğunu anlayınca "Milliyet farkı" tarifesi uyguladı. 120 euro (4 bin 178 lira) fazla ücret aldı. Bunun üzerine genç adam dava açtı. Faturayı paylaşınca sosyal medya sallandı.

OTELDEN AÇIKLAMA GELDİ



Limak International Hotels & Resorts, bazı medya kuruluşlarında yer alan Limak Lara Otel ile ilgili haberlere ilişkin, "Yanlış anlaşılmalara sebep olan 'milliyet farkı' ifadesi nedeniyle kamuoyundan samimiyetle özür diliyoruz." açıklamasını yaptı.

Şirketten yapılan açıklamada, medyada yer alan Limak Lara Otel ile ilgili bir haber nedeniyle açıklama yapma ihtiyacı doğduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hepimizi üzen, teyit edilmemiş bilgilere dayalı içeriklerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz. Öncelikle yanlış anlaşılmalara sebep olan 'milliyet farkı' ifadesi nedeniyle kamuoyundan samimiyetle özür diliyoruz. Amacını aşan bu ifadenin dikkatsizlik nedeniyle ve hassasiyetler öngörülemeden kullanılması hepimizi derinden üzmüştür. Hizmet verdiğimiz alanda eşitlik kavramına aykırı herhangi bir ayrımcı tutum ve davranış söz konusu olamaz." ifadelerine yer verildi.