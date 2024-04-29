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Antalya'daki "milliyet" farkına soruşturma! Otelden özür açıklaması

Antalya'daki Limak International Hotels & Resorts, yabancı internet sitesinden rezervasyon yapan turistin Türk olduğunu anladı. 4 bin 178 TL milliyet farkı ücreti aldı, olay büyük tepki topladı. Otel haberlere ilişkin, "Yanlış anlaşılmalara sebep olan 'milliyet farkı' ifadesi nedeniyle kamuoyundan samimiyetle özür diliyoruz." açıklamasını yaptı. Açıklama, rezervasyonun İngiltere üzerinden bir web sitesinden Türkiye'den iki kişi adına yapıldığı ancak bir kişinin Romanya vatandaşı olduğu bildirildi. Yaşanların ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı düğmeye bastı. Yapılan açıklamada, "Otelde yapılacak denetim ve incelemenin ardından yasal mevzuat gereği gerekli cezai işlem uygulanacaktır." denildi.

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 01:28 Güncelleme 29 Nisan 2024, 12:34
Antalya’daki milliyet farkına soruşturma! Otelden özür açıklaması

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Türkiye'de yaşayan Çağlayan A. tatil için Antalya'da karar kıldı. Bunun için de İngiliz turizm web sitesi üzerinden Lara'daki 5 yıldızlı Limak International Hotels & Resorts'e rezervasyon yaptırdı. Ancak resepsiyona gittiğinde şoka uğradı.



MİLLİYET FARKI TARİFESİ

Çünkü otel yönetimi Çağlayan A.'nın Türk olduğunu anlayınca "Milliyet farkı" tarifesi uyguladı. 120 euro (4 bin 178 lira) fazla ücret aldı. Bunun üzerine genç adam dava açtı. Faturayı paylaşınca sosyal medya sallandı.

OTELDEN AÇIKLAMA GELDİ

Limak International Hotels & Resorts, bazı medya kuruluşlarında yer alan Limak Lara Otel ile ilgili haberlere ilişkin, "Yanlış anlaşılmalara sebep olan 'milliyet farkı' ifadesi nedeniyle kamuoyundan samimiyetle özür diliyoruz." açıklamasını yaptı.

Şirketten yapılan açıklamada, medyada yer alan Limak Lara Otel ile ilgili bir haber nedeniyle açıklama yapma ihtiyacı doğduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hepimizi üzen, teyit edilmemiş bilgilere dayalı içeriklerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz. Öncelikle yanlış anlaşılmalara sebep olan 'milliyet farkı' ifadesi nedeniyle kamuoyundan samimiyetle özür diliyoruz. Amacını aşan bu ifadenin dikkatsizlik nedeniyle ve hassasiyetler öngörülemeden kullanılması hepimizi derinden üzmüştür. Hizmet verdiğimiz alanda eşitlik kavramına aykırı herhangi bir ayrımcı tutum ve davranış söz konusu olamaz." ifadelerine yer verildi.

Habere konu olan "yanıltıcı rezervasyonun" 14 Nisan'da İngiltere üzerinden bir web sitesinden Türkiye'den iki kişi adına yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Misafirlerimiz otele geldiklerinde bir kişinin Romanya vatandaşı olduğu, rezervasyonun Türkiye'den yapılmış gibi gösterildiği, yanlış bilgi beyan edildiği anlaşılmıştır. Bunun üzerine fiyat farkı oluştuğu misafirlerimize aktarılmıştır. Bölgesel ve dönemsel kampanyalar nedeniyle bu tür fiyat farkları oluşabilmektedir. Konu bu nedenle ortaya çıkan fiyat farkı iken tutarın 'milliyet farkı' olarak yansıması olayın kapsamını değiştirmiştir. Yanlış anlaşılan ifade nedeniyle en içten özürlerimizi tekrarlıyor, konuyu kamuoyun takdirine sunuyoruz."


YASAL MEVZUAT GEREĞİ GEREKLİ CEZAİ İŞLEM UYGULANACAKTIR

Yaşanların ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı düğmeye bastı. Yapılan açıklamada, "Antalya'da bir otelde yaşanan ve sosyal medyaya da yansıyan otel rezervasyonuna yönelik olarak Bakanlığımızca otelden resmi savunması istenmiş ve yapılacak denetim için kontrolör görevlendirilmiştir. Otelde yapılacak denetim ve incelemenin ardından yasal mevzuat gereği gerekli cezai işlem uygulanacaktır." denildi.

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