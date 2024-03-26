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Terör örgütü PKK yandaşları Belçika'da şiddet olaylarına devam etti! Camiye saldırarak camlarını kırdılar

Başkent Brüksel’e yaklaşık bir saat kadar uzaklıktaki Heusden-Zolder'de Nevruz’la ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavralar ve elebaşı Öcalan'ın posterleriyle tur attı. Türklerin yoğunluklu yaşadığı cadde provokasyona soyunan teröristler bir Türk gencini yaraladı. Saldırı sonrası Türk asıllı vatandaşlar sokaklara inerek, teröristlere müdahale etti. Öte yandan terör örgütü destekçileri, Belçika'nın Liege kentinde de gece boyunca taşkınlık çıkardı, Türklere ait iş yerleri, dernek, evler ve bir camiye saldırdı.

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 01:15 Güncelleme 26 Mart 2024, 10:34
Terör örgütü PKK yandaşları Belçika’da şiddet olaylarına devam etti! Camiye saldırarak camlarını kırdılar

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Belçika'nın Limburg bölgesindeki Heusden-Zolder ilçesinde terör örgütü PKK yandaşlarının provokasyonuna Türk asıllı vatandaşlar tepki gösterdi.



PKK PAÇAVRALARIYLA TUR ATTILAR
Başkent Brüksel'e yaklaşık bir saat kadar uzaklıktaki Heusden-Zolder'de Nevruz'la ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavralar ve elebaşı Öcalan'ın posterleriyle tur attı.

Belçika'da Türk vatandaşlar PKK'lı kalleşlere sokakları dar etti!



KALLEŞ TERÖRİSTLERDEN PROVOKASYON
Sloganlar da atan grup, Türk asıllı vatandaşların yoğunluklu yaşadığı caddeden geçti. Türkler gruba tepki gösterdi. Bunun ardından arbede yaşandı.



PKK'lı teröristlerin provokasyonunda bir Türk genci yaralandı. Provokasyon Houthalen-Helchteren'in Belediye Başkanı Alain Yzermans tarafından da doğrulandı.



Yzermans, "Elimizdeki bilgilere göre, geçit töreni sırasında göstericiler bir Türk gencinin üzerine saldırdı" ifadelerini kullandı.



TÜRK VATANDAŞLAR SOKAKLARA İNDİ
Yaşanan olaylar sonrası Türk vatandaşları sokaklara indi. Bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edilirken, PKK'lı teröristler kaçarak bir eve sığındı.



Bazı araçların ateşe verildiği olay mahalline çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Öte yandan bölgedeki giriş çıkışlar güvenlik önlemleri nedeniyle kapatıldı.

Belçika'da Türk vatandaşlar PKK'lı kalleşlere sokakları dar etti!

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA GELDİ
Heusden-Zolder Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Gül, provokasyon amaçlı konvoya katılanların Türk asıllı bir vatandaşı darbettiğini söyledi. Gül, "60 yıldır burada Batı Avrupa Türkleri olarak yaşıyoruz. Daha önce belediyemizde böyle bir olaya rastlamadık. Belediyemizin nüfusunun hemen hemen dörtte biri Türk kökenli vatandaşlarımızdan oluşuyor." diye konuştu.

Devlet yetkililerinin olayların başlaması üzerine gerekli ehemmiyeti gösterdiğini dile getiren Gül, civar kent ve ülkelerden terör örgütü yandaşlarının da gelerek olaylara karışacağı söylentileri üzerine polisin ilgili yolları kestiğini, girişleri kapattığını aktardı.

POLİS TEYAKKUZDA
Houthalen-Helchteren Belediye Başkanı Alain Yzermans, yerel basına yaptığı açıklamada, olayların, PKK yandaşlarının konvoyu sırasında bir Türk gencin saldırıya uğraması sonucunda başladığını, bunun sosyal medyadan hızla yayılması üzerine olayların büyüdüğünü anlattı. Yzermans, durumun halihazırda kontrol altına alındığını, polisin sabaha kadar devriye gezerek teyakkuzda kalacağını kaydetti.

TERÖR YANDAŞLARI TAŞKINLIK ÇIKARDI
Olaylar dün gece boyunca da devam etti. Terör örgütü yandaşları, Liege'e bağlı, nüfusunun büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Cheratte köyünde gece boyunca taşkınlık çıkardı.

Ülkü Ocakları binasını ateşe veren grup, camiye de saldırarak camlarını kırdı.

Yüzlerini örten, terör örgütü lehine slogan atarak sokaklarda dolaşan grup, Türklere ait evlere, dükkanlara ve araçlara zarar verdi.

Görgü tanıkları, polisin olaylara müdahale etmediğini bildirdi.

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