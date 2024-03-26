Terör örgütü PKK yandaşları Belçika’da şiddet olaylarına devam etti! Camiye saldırarak camlarını kırdılar

PKK'lı teröristlerin provokasyonunda bir Türk genci yaralandı. Provokasyon Houthalen-Helchteren'in Belediye Başkanı Alain Yzermans tarafından da doğrulandı.

Yzermans, "Elimizdeki bilgilere göre, geçit töreni sırasında göstericiler bir Türk gencinin üzerine saldırdı" ifadelerini kullandı.

TÜRK VATANDAŞLAR SOKAKLARA İNDİ Yaşanan olaylar sonrası Türk vatandaşları sokaklara indi. Bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edilirken, PKK'lı teröristler kaçarak bir eve sığındı.

Bazı araçların ateşe verildiği olay mahalline çok sayıda polis ekibi sevk edildi.





Öte yandan bölgedeki giriş çıkışlar güvenlik önlemleri nedeniyle kapatıldı.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA GELDİ

Heusden-Zolder Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Gül, provokasyon amaçlı konvoya katılanların Türk asıllı bir vatandaşı darbettiğini söyledi. Gül, "60 yıldır burada Batı Avrupa Türkleri olarak yaşıyoruz. Daha önce belediyemizde böyle bir olaya rastlamadık. Belediyemizin nüfusunun hemen hemen dörtte biri Türk kökenli vatandaşlarımızdan oluşuyor." diye konuştu.

Devlet yetkililerinin olayların başlaması üzerine gerekli ehemmiyeti gösterdiğini dile getiren Gül, civar kent ve ülkelerden terör örgütü yandaşlarının da gelerek olaylara karışacağı söylentileri üzerine polisin ilgili yolları kestiğini, girişleri kapattığını aktardı.

POLİS TEYAKKUZDA

Houthalen-Helchteren Belediye Başkanı Alain Yzermans, yerel basına yaptığı açıklamada, olayların, PKK yandaşlarının konvoyu sırasında bir Türk gencin saldırıya uğraması sonucunda başladığını, bunun sosyal medyadan hızla yayılması üzerine olayların büyüdüğünü anlattı. Yzermans, durumun halihazırda kontrol altına alındığını, polisin sabaha kadar devriye gezerek teyakkuzda kalacağını kaydetti.