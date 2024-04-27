Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli, kaç çocuğu var? İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kimdir?

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İYİ Parti Genel Başkanlığı için adaylıklarını açıklayan isimler bugün kurultayda yarıştı. Sonuçlara göre, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu. İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nın üçüncü turunda 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, genel başkan seçildi.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU KİMDİR? Dursun Müsavat Dervişoğlu, 1960 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve ortaokulu Fatsa'da, liseyi Samsun'da bitirdi. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. 1991 yılından itibaren İzmir'de ticaretle uğraştı ve birçok firmada üst düzey yöneticilik yaptı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.