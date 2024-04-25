Başkan Erdoğan’ın Bağdat çıkarması sonrası yeni dönem! Irak’taki su krizine çözüm Türkiye’den



EYLEM PLANI HAZIRLANDI

Başkan Erdoğan'ın 12 yıl aradan sonra gerçekleşen ziyaretinde heyette Irak Özel Temsilciliğini yapan eski Bakan Veysel Eroğlu da yer aldı. Irak ile Türkiye arasında Su Alanında İşbirliği Çerçeve Zaptı imzalandı. Bu mutabakatın arkasında Türkiye ile Irak arasında yaklaşık 6 yıldır devam eden kapsamlı bir çalışma bulunuyor.



2018'de Irak Özel Temsilcisi olarak atanan Eroğlu defalarca bu ülkeye gidip incelemelerde bulundu, yetkililer ile görüştü. 50 kişilik bir ekip ile birlikte Irak için "Su Eylem Planı" hazırladı. Bu süreçte Türkiye'nin, "baraj kapaklarını kapatıp Irak'a su vermediği" yönündeki bazı çevreler tarafından oluşturulmak istenen olumsuz algı da kırıldı. Erdoğan'ın, "Suyu, iki ülke için kalkınmanın lokomotifi olarak kullanmak istiyoruz. Hakça adil şekilde dağıtacağız" mesajı bu noktada etkili oldu.

Irak'a "Elimizde bir vana yok ki istediğimiz zaman suyu keselim. Biz suyun sürekli olarak verilmesini sağlıyoruz. Türkiye'deki barajlar olmasa kurak dönemlerde Irak büyük sıkıntı çeker" denildi. Hatta yıllık yağışın en düşük seviyeye düştüğü aylarda bile barajlardaki rezervlerden Irak'a su verilmeye devam edildi.



SU MERKEZİ KURULUYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; Önümüzdeki dönemde merkezi Bağdat'ta olan Su Kaynakları Araştırma Merkezi de kurulması planlanıyor. Son ziyaret sırasında Türkiye, "Merkez kurulana kadar somut projelerle ilerleyelim. Amara ve Basra'da büyük sulamalar var. Baraj ve göletler var. Sulama sistemlerinin yenilenmesine başlansın" mesajını verdi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN