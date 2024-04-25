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Başkan Erdoğan'ın Bağdat çıkarması sonrası yeni dönem! Irak'taki su krizine çözüm Türkiye'den

Türkiye ile Irak arasında su konusunda yeni bir dönem başlıyor. İmzalanan mutabakat zaptına göre, Türkiye barajlar, göletler ve sulama kanalları ile suyun tasarruflu kullanımı konusunda Bağdat yönetimine destek verecek. Dere sularının ıslahı ve atık su tesisleri için ortak projelerle geliştirilecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Nisan 2024, 09:50 Güncelleme 25 Nisan 2024, 09:50
Başkan Erdoğan’ın Bağdat çıkarması sonrası yeni dönem! Irak’taki su krizine çözüm Türkiye’den

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi Irak ziyaretinde "su" konusunda da yeni bir dönem başladı.

TÜRKİYE'DEN BAĞDAT'A DESTEK
Türkiye bir taraftan Fırat ve Dicle nehirleri üzerinden Irak'a gereksinimi olan suyu sağlarken diğer taraftan da barajlar, göletler ve sulama kanalları ile suyun tasarruflu kullanımı konusunda Bağdat yönetimine destek verecek.



Irak'ta, nehir sularının yüzde 75'i sulamada kullanılıyor. Anlaşma ile Türkiye, baraj, gölet sulama tesisleri, modern sulama yöntemleri, atık su tesisleri, dere sularının ıslahı alanlarında projeler hazırlayacak. Bu tür tesislerin yapımı Türk ve Irak firmaları tarafından ortaklaşa yapılacak.


EYLEM PLANI HAZIRLANDI
Başkan Erdoğan'ın 12 yıl aradan sonra gerçekleşen ziyaretinde heyette Irak Özel Temsilciliğini yapan eski Bakan Veysel Eroğlu da yer aldı. Irak ile Türkiye arasında Su Alanında İşbirliği Çerçeve Zaptı imzalandı. Bu mutabakatın arkasında Türkiye ile Irak arasında yaklaşık 6 yıldır devam eden kapsamlı bir çalışma bulunuyor.


2018'de Irak Özel Temsilcisi olarak atanan Eroğlu defalarca bu ülkeye gidip incelemelerde bulundu, yetkililer ile görüştü. 50 kişilik bir ekip ile birlikte Irak için "Su Eylem Planı" hazırladı. Bu süreçte Türkiye'nin, "baraj kapaklarını kapatıp Irak'a su vermediği" yönündeki bazı çevreler tarafından oluşturulmak istenen olumsuz algı da kırıldı. Erdoğan'ın, "Suyu, iki ülke için kalkınmanın lokomotifi olarak kullanmak istiyoruz. Hakça adil şekilde dağıtacağız" mesajı bu noktada etkili oldu.

Irak'a "Elimizde bir vana yok ki istediğimiz zaman suyu keselim. Biz suyun sürekli olarak verilmesini sağlıyoruz. Türkiye'deki barajlar olmasa kurak dönemlerde Irak büyük sıkıntı çeker" denildi. Hatta yıllık yağışın en düşük seviyeye düştüğü aylarda bile barajlardaki rezervlerden Irak'a su verilmeye devam edildi.


SU MERKEZİ KURULUYOR
Sabah'ta yer alan habere göre; Önümüzdeki dönemde merkezi Bağdat'ta olan Su Kaynakları Araştırma Merkezi de kurulması planlanıyor. Son ziyaret sırasında Türkiye, "Merkez kurulana kadar somut projelerle ilerleyelim. Amara ve Basra'da büyük sulamalar var. Baraj ve göletler var. Sulama sistemlerinin yenilenmesine başlansın" mesajını verdi.

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