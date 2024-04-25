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Anzak torunları geleneksel "Şafak Ayini" için Anzak Koyu'na geldi

Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı Anma Törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" gerçekleştirildi. Şafak vakti başlayan programda, Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles ile Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

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Giriş Tarihi 25 Nisan 2024, 09:23 Güncelleme 25 Nisan 2024, 09:23
Anzak torunları geleneksel Şafak Ayini için Anzak Koyu’na geldi

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Avustralyalı ve Yeni Zelandalılardan oluşan yaklaşık 500 kişilik grup, gece Çanakkale kent merkezinden Gelibolu Yarımadası'na geçti.


Katılımcılar, uyku tulumları ve battaniyeler içinde, tören alanına kurulan dev ekrandan Çanakkale Savaşları'na ilişkin belgesel, film, röportaj ve bazı kentlerdeki Anzak Günü törenlerini izleyerek "Şafak Ayini"nin başlamasını bekledi.


Şafak vakti başlayan programda, Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles ile Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.


Etkinlik alanına Türkiye Cumhuriyeti adına Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek ile diğer ülkelerin temsilcileri çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunuldu.
Programda, Piyade Kurmay Yarbay Fatih Kurtgöz, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden yabancı ülke askerlerinin ailelerine gönderdiği mektubu okudu.


Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda milli marşlarının okunmasının ardından dua edilmesiyle tamamlanan programa, Avustralya, Yeni Zelanda, ABD, Sri Lanka ve İngiltere'nin Ankara büyükelçileri ile programa davetli diğer ülkelerin üst düzey yöneticiler katıldı.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR MESAJI
"Şafak Ayini"nde konuşan Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, Anzak Törenleri'ne her yıl ev sahipliği yaptığı için Türkiye'ye teşekkür ederek, "109 yıl önce bugün, bu vakitte, burada, Anzak ruhu doğdu." dedi.

Çok sayıda Avustralyalı ve Yeni Zelandalının, Anzak askerlerine saygılarını sunmak için Şafak Ayini'ne katıldığını belirten Marles, Anzak olmanın birbirine destek olmak anlamına geldiğini kaydetti.

Marles, yaklaşık 9 bin Avustralyalının Çanakkale'de, 10 binlercesinin Birinci Dünya Savaşı'nın farklı cephelerinde öldüğünü hatırlatarak, kayıpların nesilden nesle aktarılan bir "yara" olduğunu ve hayatını kaybedenleri unutmayacaklarını vurguladı.

BARIŞ VURGUSU
Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters de 100 yıl önce birbirine düşman olan milletlerin bugün dost olduğuna işaret etti.

Ülkesinden çok sayıda genç askerin Çanakkale Kara Muharebeleri'nde öldüğüne dikkati çeken Peters, bunu ülkesinin umut ve potansiyel vadeden gençlerin kaybedilmesi olarak nitelendirdi.

Peters, "Çatışmaların şiddetini düşürmek ve gerilimi azaltmak için diplomasiye hiç bu kadar ihtiyaç olmamıştı." diyerek, tüm insanlığın ve ülkelerin bir araya gelerek barışı muhafaza etmesi gerektiğini anlattı.

Başbakan Yardımcısı Peters, "Her zaman barışın yolunu gözetmeliyiz." ifadesini kullanarak, ancak bu şekilde Çanakkale'de yaşamını yitiren askerlerinin hakkının ödenebileceğini söyledi.


ANZAKLAR VE ANZAK GÜNÜ
Anzak, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasından oluşuyor.
Anzak Günü ise Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.

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