Anzak torunları geleneksel "Şafak Ayini" için Anzak Koyu'na geldi

Katılımcılar, uyku tulumları ve battaniyeler içinde, tören alanına kurulan dev ekrandan Çanakkale Savaşları'na ilişkin belgesel, film, röportaj ve bazı kentlerdeki Anzak Günü törenlerini izleyerek "Şafak Ayini" nin başlamasını bekledi.

Etkinlik alanına Türkiye Cumhuriyeti adına Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek ile diğer ülkelerin temsilcileri çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunuldu. Programda, Piyade Kurmay Yarbay Fatih Kurtgöz, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden yabancı ülke askerlerinin ailelerine gönderdiği mektubu okudu.

Şafak vakti başlayan programda, Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles ile Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.



Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda milli marşlarının okunmasının ardından dua edilmesiyle tamamlanan programa, Avustralya, Yeni Zelanda, ABD, Sri Lanka ve İngiltere'nin Ankara büyükelçileri ile programa davetli diğer ülkelerin üst düzey yöneticiler katıldı.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR MESAJI

"Şafak Ayini"nde konuşan Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, Anzak Törenleri'ne her yıl ev sahipliği yaptığı için Türkiye'ye teşekkür ederek, "109 yıl önce bugün, bu vakitte, burada, Anzak ruhu doğdu." dedi.

Çok sayıda Avustralyalı ve Yeni Zelandalının, Anzak askerlerine saygılarını sunmak için Şafak Ayini'ne katıldığını belirten Marles, Anzak olmanın birbirine destek olmak anlamına geldiğini kaydetti.