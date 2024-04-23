Korhan Berzeg'e mi ait? Evinin 5 kilometre ötesinde insan kemikleri bulundu! Elbise parçaları ve kredi kartı... Kızının DNA'sı alınacak

Takvimler 17 Haziran'ı gösterdiği zaman tatil için geldiği Balıkesir'deki yazlık evinden köpeği Tina ile ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Korhan Berzeg ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Dün (23 nisan) Gönen'de Korhan Berzeg'in kimliği ve kredi kartı ile birlikte ona ait olduğu değerlendirilen kıyafet parçaları ve kemik parçaları bulundu. Kemiğin Berzeg'e ait olup olmadığını belirlenmesi için de İngiltere'de yaşayan kızından DNA örneği alınacak. Bulunan kemik parçasının, cesedin hayvanlar tarafından parçalanıp, dere kenarına getirilmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor. İşte detaylar...