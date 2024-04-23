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Korhan Berzeg'e mi ait? Evinin 5 kilometre ötesinde insan kemikleri bulundu! Elbise parçaları ve kredi kartı... Kızının DNA'sı alınacak

Takvimler 17 Haziran'ı gösterdiği zaman tatil için geldiği Balıkesir'deki yazlık evinden köpeği Tina ile ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Korhan Berzeg ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Dün (23 nisan) Gönen'de Korhan Berzeg'in kimliği ve kredi kartı ile birlikte ona ait olduğu değerlendirilen kıyafet parçaları ve kemik parçaları bulundu. Kemiğin Berzeg'e ait olup olmadığını belirlenmesi için de İngiltere'de yaşayan kızından DNA örneği alınacak. Bulunan kemik parçasının, cesedin hayvanlar tarafından parçalanıp, dere kenarına getirilmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Nisan 2024, 20:13 Güncelleme 24 Nisan 2024, 16:28
Korhan Berzeg’e mi ait? Evinin 5 kilometre ötesinde insan kemikleri bulundu! Elbise parçaları ve kredi kartı... Kızının DNA’sı alınacak 1

Kayıp Ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Korhan Berzeg’e mi ait? Evinin 5 kilometre ötesinde insan kemikleri bulundu! Elbise parçaları ve kredi kartı... Kızının DNA’sı alınacak 2
Korhan Berzeg'in kaybında flaş gelişme! İskelet parçaları bulundu! Biri kartvizit mi bıraktı?

ABD'de Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalıştıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada'daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, 2023 Mayıs'ta İngiliz eşi Angela Berzeg ile geldiği Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki yazlık evinden, 17 Haziran'da, doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Korhan Berzeg’e mi ait? Evinin 5 kilometre ötesinde insan kemikleri bulundu! Elbise parçaları ve kredi kartı... Kızının DNA’sı alınacak 3

Bölgede, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip ve kadavra köpekleriyle başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamazken, Berzeg'in köpeği Tina, kaybolduktan 74 gün sonra, 29 Ağustos sabahı, Armutlu Mahallesi'ndeki evine geri döndü.

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