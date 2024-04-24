Son dakika: Eski Spor Bakanı ve Trabzonspor Eski Başkanı Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu | Ölüm sebebi belii oldu

Evinde ölü bulunan eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın (78) cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Evinde ölü bulunan eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın (78) cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İlk incelemede, bir dönem Trabzonspor Kulübü Başkanlığı da yapan Yılmaz'ın ölümünde şüpheli bir durum tespit edilemediği öğrenildi.
Ölüm haberini alan yakınları ve sevenleri Yılmaz'ın evine geldi.
Ekiplerin evdeki incelemelerinin ardından Yılmaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ölüm haberini aldıktan sonra Mehmet Ali Yılmaz'ın evine gelen yapımcı Erol Köse, Yılmaz'ın genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Fıtık ve ağrı için hastaneye gitmişti, başka bir problemi yoktu. Başımız sağ olsun. Adam gibi adamdı." ifadelerini kullandı.
ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ
Yılmaz'ın, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
Yılmaz'ın ailesince yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"En değerli varlığımız, aile büyüğümüz, sevgili babamız, canımız, Tek-Art Holding Yönetim Kurulu başkanımız, eski Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ı bugün Beşiktaş'taki evinde ailesinin yanında dinlendiği odasında saat 13.00 sıralarında geçirdiği kalp krizi sonucu maalesef kaybettik."
CENAZE PROGRAMI
Yılmaz'ın cenazesinin 26 Nisan Cuma günü Altunizade Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet aile kabristanlığına defnedileceği aktarılan açıklamada, "Bütün sevenlerinin, yakınlarının, dostlarının ve Trabzonspor camiasının başı sağ olsun." denildi.
BAKAN BAK'TAN TAZİYE MESAJI
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden eski spordan sorumlu devlet bakanı ve Trabzonspor'un eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"49. ve 50. Hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmış, uzun süre Trabzonspor Kulübü Başkanlığı'nda bulunmuş, Türk sporuna önemli katkıları olan, Sayın Mehmet Ali Yılmaz'ın vefatını derin bir teessür ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhum Mehmet Ali Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm spor camiamıza başsağlığı diliyorum."
TRABZONSPOR'DAN TAZİYE MESAJI
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, hayatını kaybeden eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.
Doğan, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yayımladığı taziye mesajında, kulübe çok büyük hizmetlerde bulunarak tarihe geçen Onursal Başkan Yılmaz'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, "Kulübümüzün en uzun süreli başkanlığını yapan, bu sürede sayısız başarılara imza atarak gönüllerde taht kuran değerli büyüğümüzün yeri asla dolmayacaktır. Bakanlığı döneminde Türk futbolunun gelişimi için cesur adımlar atan ve Türkiye Futbol Federasyonunu özerk yapıya kavuşturarak her anlamda örnek olan Onursal Başkanımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.
TFF VE KULÜPLERDEN TAZİYE MESAJLARI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, hayatını kaybeden Mehmet Ali Yılmaz için taziye mesajı yayımladı.
TFF'nin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mehmet Ali Yılmaz'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.
Beşiktaş Kulübü tarafından yayımlanan mesajda da "Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mehmet Ali Yılmaz'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Trabzonspor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesabından da "Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve spor camiasına başsağlığı dileriz." mesajı paylaşıldı.
Galatasaray Kulübünün taziye mesajında ise şu ifadeler kullanıldı:
"Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübünün eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mehmet Ali Yılmaz'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz."
MEHMET ALİ YILMAZ KİMDİR?
Mehmet Ali Yılmaz 1948'de Trabzon Of'ta doğdu. Baba adı Mehmet, anne adı Fatma. İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesi mezunu.
Bankacılık, Basın alanlarıyla ilgilendi. Tek-Art Holding ve Yılmaz Yayınları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Güneş Gazetesi sahibi, Titibank Yönetim Kurulu Başkanı, Trabzonspor Kulübü Başkanı, Mühendisler Odası, Müteahhitler Sendikası, İstanbul gazeteciler Cemiyeti, Gazete sahipleri Sendikası ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Üyesi olarak görev yaptı.
Mehmet Ali Yılmaz, 1991 genel seçimlerinde DYP'den XIX. Dönem Trabzon Milletvekili seçilerek, 20.10.1991 – 24.12.1995 arası TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı. 49. ve 50. Hükümette Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak yer aldı. Evli, 5 çocuk babasıdır.
TRABZONSPOR, MEHMET ALİ YILMAZ'IN BAŞKANLIĞINDA ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTI
Trabzonspor, hayatını kaybeden onursal başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın kulüp başkanlığı döneminde 4 kupa kazandı.
Trabzon'da 21 Ekim 1948'de dünyaya gelen Yılmaz, İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. Yılmaz, iş insanı, medya patronu, siyasetçi ve spor yöneticisi olarak tanındı.
1982-1983 sezonunda Trabzonspor'un 8. başkanı olarak seçilen Mehmet Ali Yılmaz, bu görevini 1987-1988 sezonun ortasına kadar sürdürdü. Bir yıllık aranın ardından 1989'da tekrar başkanlık koltuğuna oturan Yılmaz, 1992'ye kadar görevde kaldı. Üçüncü başkanlık dönemi 1996'nın sonundan 2000 yılının sonuna kadar devam eden Mehmet Ali Yılmaz, kulüpte en uzun süreyle başkanlık yapan kişi oldu.
Trabzonspor, Yılmaz'ın başkanlığı döneminde 1982-1983 sezonunda Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1983-1984 sezonunda lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası, 1984-1985 sezonunda Başbakanlık Kupası olmak üzere 4 kupa kazandı.
Kulüpte 1988'de yapılan Divan Başkanlık Kurulu'nda verilen önergeyle Mehmet Ali Yılmaz, kulübün onursal başkanlığı ünvanını elde etti.
Yılmaz, bordo-mavili kulüpte tesisleşmenin de ilk adımlarını attı. Mehmet Ali Yılmaz'ın ismi kulübün mevcut tesislerine verildi.
Mehmet Ali Yılmaz, 1991 genel seçimlerinde Doğru Yol Partisi'nden Trabzon milletvekili seçilerek, 49 ve 50. hükümette Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yaptı.
Mehmet Ali Yılmaz'ın Bakanlığı döneminde Türkiye Futbol Federasyonu özerk bir yapıya kavuştu. Yılmaz, futbolda havuz sistemini düzenleyen kişilerden biri oldu.