Son dakika: Eski Spor Bakanı ve Trabzonspor Eski Başkanı Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu | Ölüm sebebi belii oldu

"49. ve 50. Hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmış, uzun süre Trabzonspor Kulübü Başkanlığı'nda bulunmuş, Türk sporuna önemli katkıları olan, Sayın Mehmet Ali Yılmaz'ın vefatını derin bir teessür ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhum Mehmet Ali Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm spor camiamıza başsağlığı diliyorum."

TRABZONSPOR'DAN TAZİYE MESAJI

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, hayatını kaybeden eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Doğan, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yayımladığı taziye mesajında, kulübe çok büyük hizmetlerde bulunarak tarihe geçen Onursal Başkan Yılmaz'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, "Kulübümüzün en uzun süreli başkanlığını yapan, bu sürede sayısız başarılara imza atarak gönüllerde taht kuran değerli büyüğümüzün yeri asla dolmayacaktır. Bakanlığı döneminde Türk futbolunun gelişimi için cesur adımlar atan ve Türkiye Futbol Federasyonunu özerk yapıya kavuşturarak her anlamda örnek olan Onursal Başkanımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

TFF VE KULÜPLERDEN TAZİYE MESAJLARI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, hayatını kaybeden Mehmet Ali Yılmaz için taziye mesajı yayımladı.

TFF'nin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mehmet Ali Yılmaz'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Beşiktaş Kulübü tarafından yayımlanan mesajda da "Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mehmet Ali Yılmaz'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Trabzonspor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesabından da "Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve spor camiasına başsağlığı dileriz." mesajı paylaşıldı.

Galatasaray Kulübünün taziye mesajında ise şu ifadeler kullanıldı:

"Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübünün eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mehmet Ali Yılmaz'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz."