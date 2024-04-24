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FETÖ, PKK, DEAŞ! Mehmetçik teröristleri sınırda yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan ve İran'a, Suriye'den ise Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7'si terörist, 12 kişinin yakalandığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 15:39 Güncelleme 24 Nisan 2024, 16:02
FETÖ, PKK, DEAŞ! Mehmetçik teröristleri sınırda yakaladı

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Kahraman Mehmetçik sınır hattında teröristlere göz açtırmıyor.

7'Sİ TERÖRİST 12 KİŞİ YAKALANDI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan ve İran'a, Suriye'den ise Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7'si terör örgütü mensubu, 12 kişinin yakalandığını duyurdu.

4 PKK'LI 2 FETÖ'CÜ 1 DEAŞ'LI TERÖRİST
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi!

"Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi ile Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün PKK/KCK/PYD/YPG, 2'sinin FETÖ ve 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"

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