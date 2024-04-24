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PKK/PYD elebaşı Salih Müslim'den 'acziyet' itirafı: "Türkiye 'drone'lar ile vuruyor bizimkiler beceriksiz"

Başkan Erdoğan'ın Irak çıkarması ve "Terör çukurlarının dümdüz edilmesi şart" açıklaması PKK/YPG/PYD'yi tutuşturdu. PYD elebaşı Salih Müslim, Türkiye'nin kara harekatı düzenlemesinden endişe duyduğunu belirterek acziyet itirafında bulundu. Müslim, "Türkiye kara harekatına dönebilir. Drone'lar ile hareket ediyorlar. Bizimkilerde pek hava savunma gücü yok. Beceremiyorlar" dedi.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 13:33 Güncelleme 25 Nisan 2024, 09:53
PKK/PYD elebaşı Salih Müslim’den ’acziyet’ itirafı: Türkiye ’drone’lar ile vuruyor bizimkiler beceriksiz

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bağdat ve Erbil çıkarması terör örgütü PKK'yı iyiden iyiye köşeye sıkıştırdı.

Irak ve Suriye'ye olası askeri harekatın sinyalini veren Erdoğan, "Biz terörü öyle ya da böyle yok edeceğiz, bu konuda kararlıyız. Terör çukurlarının dümdüz edilmesi şart" açıklamasında bulundu.

Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Aziz Nesin ve PKK/PYD elebaşı Salih Müslim

PYD elebaşı Salih Müslim, Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Aziz Nesin'in Youtube kanalına konuk oldu. Türkiye'nin kara harekatı düzenlemesinden endişe duyduğunu belirterek acziyet itirafında bulundu.

PYD'den 'acziyet' itirafı!



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modern silahlar ve SİHA'lar kullandığını belirten Müslim, PKK'nın hiç şansı olmadığını dile getirdi.

Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Aziz Nesin ve PKK/PYD elebaşı Salih Müslim

PYD'li teröristbaşı,"Türkiye bu kafayla giderse kara harekatına dönebilir. Drone'larla hareket ediyorlar. Bizimkilerde pek hava savunma gücü yok. Beceremiyorlar. Sınır üzerinden uçuyorlar, içeriyi vuruyorlar" ifadelerini kullandı.

MİSAK-I MİLLİ HAZIMSIZLIĞI

Salih Müslim geride bıraktığımız günlerde de Türkiye'yi tehdit olarak gördüklerini dile getirip Misak-ı Milli hazımsızlığını dile getirmişti.

Müslim, "Tehditlerin başını Türkiye çekiyor. Yeni Osmanlı projesi, bir de misak-i milli meseleleri var. Bu projeler de Rojava'dan başlatılmak isteniyor" demişti.

PYD elebaşı Salih Müslim

"TÜRKİYE HER YERİ ELE GEÇİRDİ, KİMSE BUNLARI ÇIKARAMAZ"

Salih Müslim'in "Türkiye, bütün düzlüklerde bulunan şehirlerde. Erbil başta olmak hepsini eline geçirmiş durumda. Kimse bunları çıkaramaz" sözleri ise terör örgütünün çaresizliğinin vesikası olarak kayıtlara geçti.

Siyonizmin maşası PYDde Misak-ı Milli hazımsızlığı! Elebaşı Müslim çaresiz... Türkiye Erbil başta olmak üzere hepsini ele geçirdi

TÜRKİYE İLK TAKVİM'DEN OKUDU

Türkiye, Salih Müslim'in "Türkiye her yeri ele geçirdi, kimse bunları çıkaramaz" ifadeleriyle acziyetini dile getirmesini ilk olarak TAKVİM'den okudu.

TAKVİM'in manşetten gündeme getirdiği haber ulusal basın, dijital yayınlar ve sosyal medya platformlarında genişçe yer buldu.

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