PKK/PYD elebaşı Salih Müslim'den 'acziyet' itirafı: "Türkiye 'drone'lar ile vuruyor bizimkiler beceriksiz"

Irak ve Suriye'ye olası askeri harekatın sinyalini veren Erdoğan, "Biz terörü öyle ya da böyle yok edeceğiz, bu konuda kararlıyız. Terör çukurlarının dümdüz edilmesi şart" açıklamasında bulundu.





PYD'li teröristbaşı,"Türkiye bu kafayla giderse kara harekatına dönebilir. Drone'larla hareket ediyorlar. Bizimkilerde pek hava savunma gücü yok. Beceremiyorlar. Sınır üzerinden uçuyorlar, içeriyi vuruyorlar" ifadelerini kullandı.



MİSAK-I MİLLİ HAZIMSIZLIĞI



Salih Müslim geride bıraktığımız günlerde de Türkiye'yi tehdit olarak gördüklerini dile getirip Misak-ı Milli hazımsızlığını dile getirmişti.



Müslim, "Tehditlerin başını Türkiye çekiyor. Yeni Osmanlı projesi, bir de misak-i milli meseleleri var. Bu projeler de Rojava'dan başlatılmak isteniyor" demişti.