Danıştay Başkanı belli oldu! Zeki Yiğit yeniden seçildi!

7 Mayıs 2020'den bu yana Danıştay Başkanı olan Zeki Yiğit'in 4 yıllık görev süresinin dolacak olması nedeniyle Danıştay Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi yapıldı.

Seçimlerde, mevcut Başkan Zeki Yiğit ile birlikte 6'ncı Daire Başkanı Emin Sınmaz, 5'inci Daire Başkanı Fethi Aslan ve 5'inci Daire üyesi Yunus Aykın aday oldu. Seçimlerin birinci tur oylamasında Zeki Yiğit 58, Emin Sınmaz 12, Fethi Aslan 13 ve Danıştay 5'inci Daire üyesi Yunus Aykın 13 oy aldı. Ayrıca 7 oy boş kullanıldı ve 5 oy geçersiz sayıldı. 8 üye de seçimlere katılmadı.