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Danıştay Başkanı belli oldu! Zeki Yiğit yeniden seçildi

Son dakika haberleri... Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, 4 yıllık görev süresinin dolacak olması nedeniyle yapılan seçimde 62 oyla yeniden başkanlığa seçildi.

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Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 14:46 Güncelleme 24 Nisan 2024, 16:15
Danıştay Başkanı belli oldu! Zeki Yiğit yeniden seçildi

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7 Mayıs 2020'den bu yana Danıştay Başkanı olan Zeki Yiğit'in 4 yıllık görev süresinin dolacak olması nedeniyle Danıştay Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi yapıldı.

Danıştay Başkanı belli oldu! Zeki Yiğit yeniden seçildi!

Seçimlerde, mevcut Başkan Zeki Yiğit ile birlikte 6'ncı Daire Başkanı Emin Sınmaz, 5'inci Daire Başkanı Fethi Aslan ve 5'inci Daire üyesi Yunus Aykın aday oldu. Seçimlerin birinci tur oylamasında Zeki Yiğit 58, Emin Sınmaz 12, Fethi Aslan 13 ve Danıştay 5'inci Daire üyesi Yunus Aykın 13 oy aldı. Ayrıca 7 oy boş kullanıldı ve 5 oy geçersiz sayıldı. 8 üye de seçimlere katılmadı.

Adayların hiçbiri, 116 Danıştay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 59 oyu alamayınca ikinci tura geçildi. İkinci turda Zeki Yiğit 62, Fethi Aslan 19, Emin Sınmaz 13, Yunus Aykın 6 oy aldı. Ayrıca 5 oy boş kullanıldı ve 3 oy geçersiz sayıldı. Bu sonuçlara göre, mevcut Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, yeniden 4 yıllığına başkanlığa seçildi.

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