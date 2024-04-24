Danıştay'da yapılan başkanlık seçimlerini Zeki Yiğit kazandı. Mevcut başkan olan Zeki Yiğit 4 yıl daha görev yapacak. Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ile ilgili bilgiler arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit kimdir? Danıştay Başkanı Zeki Yiğit kaç yaşında, nereli?