Danıştay'da yapılan başkanlık seçimlerini Zeki Yiğit kazandı. Mevcut başkan olan Zeki Yiğit 4 yıl daha görev yapacak. Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ile ilgili bilgiler arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit kimdir? Danıştay Başkanı Zeki Yiğit kaç yaşında, nereli?
DANIŞTAY BAŞKANI ZEKİ YİĞİT KİMDİR?
10.05.1965 tarihinde Zonguldak Alaplı'da doğmuştur. İlkokulu köyünde, ortaöğretimi Karadeniz Ereğli'de bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1987 yılında mezun olmuştur.
10.02.1991 tarihinde mesleğe başlamıştır. Sütçüler ve Diyadin Cumhuriyet Savcılığı, Yeniçağa Hakimliği, Adalet Müfettişliği, Adalet Başmüfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.
03.03.2011 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından Danıştay Üyeliğine seçilmiştir. 22.01.2013 – 24.01.2020 tarihleri arasında Yüksek Seçim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan ve 07.05.2020 tarihinde Danıştay Başkanlığına seçilen Yiğit, evli ve dört çocuk babasıdır.