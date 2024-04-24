Son dakika: Dışişleri Bakanlığı’ndan ’1915 olayları’ açıklaması: Tek taraflı açıklamaları reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı "Bazı radikal çevreleri memnun etmek amacıyla (bazı yetkililerin) 1915 olayları
hakkında yapılan tek taraflı açıklamaları reddediyoruz" açıklamasında bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Bazı radikal çevreleri memnun etmek amacıyla 1915 olayları hakkında yapılan tek taraflı açıklamaları reddediyoruz.
Tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamalar uluslararası hukuka da aykırıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 1915 olaylarının meşru tartışma konusu olduğunu açık biçimde kayda geçirmiştir.
Tarihle ilgili bu ön yargılı ve tarafgir açıklamalar, iki toplum arasındaki uzlaşı çabalarına zarar vermenin yanı sıra nefret suçları işlemeye meyilli radikal grupları da cesaretlendirmektedir.
Tüm tarafları, Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerimize ve Ermenistan ile başlatılan normalleşme sürecine destek vermeye çağırıyoruz.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "1915" MESAJI
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1915 olayları ile Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a mesaj gönderdi.
"Tek bir Ermeni vatandaşımızın ötekilişletirilmesine izin vermedik." diyen Başkan Erdoğan tarihte yaşananların vicdanın rehberliğinde ele alınması gerektiğini belirtti.
Erdoğan, "Birinci Dünya Savaşı'nın ortaya çıkardığı olumsuz şartlarda hayatını kaybeden Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı Ermenileri bugün bir kez daha saygıyla anıyor, torunlarına taziyelerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.