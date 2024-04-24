DW muhabiri, "İsrail'e karşı sesinizi yükseltiyorsunuz. Netanyahu'yu Nazi yöntemleri uygulamakla suçluyorsunuz. Aynı zamanda yoğun ticari ilişkileri ayakta tutuyorsunuz. Bu çelişkiyi nasıl açıklayabilirsiniz?" şeklinde algı dolu bir soru sordu.

İSRAİL'LE TİCARET İŞİ ARTIK BİTTİ

Alman yayın organına Başkan Erdoğan, "İsrail ile (ticaret) o iş bitti. İsrail ile ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz." diyerek yanıt verdi.

Başkan Erdoğan şunları söyledi:

"İsrail ile yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz o iş bitti. Bunu da kısa zaman önce Dışişleri Bakanım açıkladı. Fakat şunu bilmenizi istiyorum, şu anda İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılardaki ölüm sayısı ne yazık ki, 45 bini buldu. Bu rakamı bir kenara koymamız söz konusu olamaz. Yaralılar 75 bini buldu. Bu yaralılar içerisinde durumu ağır olanların bir kısmını biz ülkemize aldık burada tedavileri devam ediyor.