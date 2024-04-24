Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.
ALMAN DW'DEN MANİPÜLATİF SORU
Erdoğan ve Steinmeier açıklamalar sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Alman yayın organı Deutsche Welle'nin muhabiri maksatlı bir soru sorarak Türkiye'yi İsrail üzerinden sıkıştırmaya çalıştı.
DW muhabiri, "İsrail'e karşı sesinizi yükseltiyorsunuz. Netanyahu'yu Nazi yöntemleri uygulamakla suçluyorsunuz. Aynı zamanda yoğun ticari ilişkileri ayakta tutuyorsunuz. Bu çelişkiyi nasıl açıklayabilirsiniz?" şeklinde algı dolu bir soru sordu.
İSRAİL'LE TİCARET İŞİ ARTIK BİTTİ
Alman yayın organına Başkan Erdoğan, "İsrail ile (ticaret) o iş bitti. İsrail ile ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz." diyerek yanıt verdi.
Başkan Erdoğan şunları söyledi:
"İsrail ile yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz o iş bitti. Bunu da kısa zaman önce Dışişleri Bakanım açıkladı. Fakat şunu bilmenizi istiyorum, şu anda İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılardaki ölüm sayısı ne yazık ki, 45 bini buldu. Bu rakamı bir kenara koymamız söz konusu olamaz. Yaralılar 75 bini buldu. Bu yaralılar içerisinde durumu ağır olanların bir kısmını biz ülkemize aldık burada tedavileri devam ediyor.
"İSRAİL'İN ACIMASIZ BU SALDIRILARI KARŞISINDA GAZZE'NİN BİR İMKANI VAR MI?"
Tabii çocuk, kadın, yaşlı bir burada maalesef ağır manzara var. Bu manzarayı Alman dostlarımızın görmesi lazım. Bu kadar Gazze, Filistin yerle yeksan olmuş, her taraf yıkılmış durumda. Kaldı ki, İsrail ile Gazze'nin silah, mühimmat, araç-gereç zaten bunlar mukayese edilmez.
"BATI İSRAİL'İN YANINDA YER ALIYOR!"
Bunları görerek değerlendirme yapmak lazım. Bütün bunların yanında tüm Batı kimin yanında yer alıyor? İsrail'in yanında yer alıyor. İsrail'in acımasız bu saldırıları karşısında Gazze'nin bir imkanı var mı? Yok, imkansızlıklar içinde bütün bunlara rağmen biz şu anda rehinelerin takası noktasında bir gayretin içindeyiz, bir mücadelenin içindeyiz. Temenni ederiz ki bu takasta başarılı oluruz."
TÜRKİYE İSRAİL'E İHRACATI KISITLADI
Ticaret Bakanlığı 9 Nisan 2024'te yaptığı açıklamada İsrail'e ihracatın kısıtlandığını bildirmişti. Ticaret Bakanlığının İsrail'e yönelik kısıtlama kararı inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunu kapsadığını bildirmişti.
İşte ihracatı kısıtlanan ürünler listesi: