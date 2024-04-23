SOYKIRIMA DUR DE! Gazzeli çocuklar Turkuvaz Medya’da! Minik Meryem’in yürek burkan mektubu

Yaşadıklarını canlı yayında anlattılar. ÇOCUKLARDAN DÜNYAYA MESAJ 14 yaşındaki Zeynep: 5 aydır Türkiye'deyim. Diş doktoru olmak istiyorum. Ateşkes olsun. Vatanımı özledim. İnsanlığın onuru için soykırıma dur de.

SOYKIRIMA DUR DE Salih: 5 aydır Türkiye'deyim. Doktor olmak istiyorum. İnsanlığın onuru için soykırıma dur de.

BARIŞ OLSUN SAVAŞ BİTSİN 13 yaşındaki Abdullah: Evimiz Gazze'de. Küçüklüğümden beri doktor olmak istiyorum. Barış olsun, savaş bitsin. Çok ölü var. GAZZE'Yİ YENİDEN İNŞA ETMEK İÇİN MÜHENDİS OLMAK İSTİYORUM Meryem: Gazze'den 5 ay önce geldim. Çıkarken Gazze'den halam şehit oldu. Çok zor zamanlar yaşadık. Gazze'yi yeniden inşa etmek için mühendis olmak istiyorum. İnsanlığın onuru için soykırıma dur de.

Savaştan önce annesi vefat eden 6 yaşındaki Mina: Savaşın bitmesini istiyorum. -LANA (13 YAŞINDA): Türkiye'yi çok seviyorum Burada çok mutluyum. 2 kardeşiz. Büyüyünce mühendis olacağım. -LİN (14 YAŞINDA): Eniştemi savaşta kaybettim. Annem öğretmen, babam doktor. 4 aydır Türkiye'deyiz. Ablam hala Gazze'de ve hamile. Onun için çok endişeleniyorum.