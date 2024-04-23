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Almanya Cumhurbaşkanı Gaziantep'te! Deprem bölgelerini gezdi | Protesto edildi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. Depremzedelerin bulunduğu bir ilkokulu ziyaret eden Steinmeimer, yaklaşık 100 kişilik bir grup tarafından da protesto edildi.

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Giriş Tarihi 23 Nisan 2024, 15:15 Güncelleme 23 Nisan 2024, 16:51
Almanya Cumhurbaşkanı Gaziantep’te! Deprem bölgelerini gezdi | Protesto edildi

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep'e geldi.



Steinmeier ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak 14.20'de Gaziantep Havalimanı'na indi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya
Almanya Cumhurbaşkanı'nı Gaziantep Havalimanı'nda Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya ve diğer yetkililer karşıladı.

Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier, Gaziantep Valisi Kemal Çeber

Gezisinin ikinci gününde Gaziantep'te depremzedeler için sığınma evi ile inşasını Almanya'nın desteklediği Gazikent İlkokulu'nu ziyaret ederek burada 23 Nisan kutlamalarına katıldı.

Konvoy eşliğinde okula gelen Steinmeier, yaklaşık 100 kişilik bir grup tarafından da protesto edildi.

Ellerinde Filistin bayrakları ile Cumhurbaşkanı Steinmeier'i protesto eden grup, sloganlar atıp tekbir getirdi.

Protestocu grubun yanından geçerek, konvoyu ile okula giren Cumhurbaşkanı Steinmeier, öğrenciler tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, çocukların folklor gösterisini izleyerek, bir süre sohbet etti.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Gaziantep'e geldi


Okulu ziyaret eden Steinmeier, yöresel el sanatlarının olduğu sınıfta incelemelerde bulunarak, öğrencilerin futbol turnuvasını başlattı.

Okuldaki ziyaretlerini tamamlayan Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, depremin vurduğu Nurdağı ilçesine hareket etti.

Steinmeier'in 24 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelmesi bekleniyor. Ankara Üniversitesi'ni de ziyaret etmesi planlanan Steinmeier ayrıca Anıtkabir'e ziyarette bulunacak, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak.

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