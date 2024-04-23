Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep'e geldi.





Steinmeier ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak 14.20'de Gaziantep Havalimanı'na indi.



Almanya Cumhurbaşkanı'nı Gaziantep Havalimanı'nda Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya ve diğer yetkililer karşıladı.

Gezisinin ikinci gününde Gaziantep'te depremzedeler için sığınma evi ile inşasını Almanya'nın desteklediği Gazikent İlkokulu'nu ziyaret ederek burada 23 Nisan kutlamalarına katıldı.

Konvoy eşliğinde okula gelen Steinmeier, yaklaşık 100 kişilik bir grup tarafından da protesto edildi.

Ellerinde Filistin bayrakları ile Cumhurbaşkanı Steinmeier'i protesto eden grup, sloganlar atıp tekbir getirdi.

Protestocu grubun yanından geçerek, konvoyu ile okula giren Cumhurbaşkanı Steinmeier, öğrenciler tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, çocukların folklor gösterisini izleyerek, bir süre sohbet etti.



Okulu ziyaret eden Steinmeier, yöresel el sanatlarının olduğu sınıfta incelemelerde bulunarak, öğrencilerin futbol turnuvasını başlattı.

Okuldaki ziyaretlerini tamamlayan Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, depremin vurduğu Nurdağı ilçesine hareket etti.

Steinmeier'in 24 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelmesi bekleniyor. Ankara Üniversitesi'ni de ziyaret etmesi planlanan Steinmeier ayrıca Anıtkabir'e ziyarette bulunacak, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak.