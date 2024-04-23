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Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı... Külliye'ye gelen çocuklardan Gazze mesajı: "Arkadaşlarımızın acısı son bulsun"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları ağırladı. Başkan Erdoğan'ın koltuğunu devrettiği Atilla Egemen Çulcuoğlu, "Gazze'deki arkadaşlarımızın acılarının son bulmasını diliyorum." ifadeleriyle katil İsrail'in yaptığı soykırımın son bulması çağrısında bulundu.

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Giriş Tarihi 23 Nisan 2024, 14:24 Güncelleme 24 Nisan 2024, 02:07
Başkan Erdoğan’dan 23 Nisan mesajı... Külliye’ye gelen çocuklardan Gazze mesajı: Arkadaşlarımızın acısı son bulsun

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı.

Çocuklar 23 Nisan'da Külliye'de! Renkli anlar kamerada!

BAŞKAN, ÇOCUKLARI KÜLLİYE'DE AĞIRLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin, "Tarihimizdeki böylesine önemli bir günün, istikbalimizin teminatı olan çocuklara hediye edilmesi, elbette tesadüf değildir. Bu, devletimizin sadece çocuklara değil, aynı zamanda kendi geleceğine verdiği önemin de bir göstergesidir." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti.

Burada konuşan Erdoğan, çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Türkiye'deki çocuklarla birlikte tüm dünya çocuklarının bayramında, çocukları Cumhurbaşkanlığı'nda misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, tüm dünya çocuklarına sevgilerini iletti.

TBMM'nin ilk Başkanı, Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı, Cumhuriyet'in Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Türkiye'nin bugünlere gelmesinde katkısı olan herkesi saygıyla andığını belirten Erdoğan, "İstiklalimiz ve istikbalimiz uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin her birine Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Mevla'dan tüm gazilerimize sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyorum." dedi.

Başkan'dan 23 Nisan mesajı!

Erdoğan, bugün, Çocuk Bayramı ile beraber TBMM'nin açılışının 104'üncü yıl dönümünün de idrak edildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bundan tam 104 sene önce Ankara'da dualarla, tekbirlerle, salavatlarla açılan Büyük Millet Meclisimiz, milletimizin ve devletimizin hürriyet mücadelesinin sembolü oldu. Bağımsızlığımıza giden yolda, ilk Meclisimiz öncülük ve liderlik etti. 23 Nisan 1920'de Meclis'in açılmasıyla başlayan Milli Mücadele, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte zafere ulaştı. Tarihimizdeki böylesine önemli bir günün, istikbalimizin teminatı olan çocuklara hediye edilmesi, elbette tesadüf değildir. Bu, devletimizin sadece çocuklara değil, aynı zamanda kendi geleceğine verdiği önemin de bir göstergesidir. Biz de Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu sizlere emanet ettik. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak her birinizin bu emaneti en güzel şekilde taşıyacağınıza yürekten inanıyorum."

Çocuklara her alanda güçlü, müreffeh ve itibarlı bir ülke bırakmak için canla başla çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Siz evlatlarımızın da çalışkanlığınızla, başarılarınızla, heyecanınızla, ufkunuz ve umutlarınızla Türkiye'yi çok daha ileriye götüreceğinizden asla şüphe duymuyorum." ifadelerini kullandı.

"YARINLARIMIZIN UMUDUSUNUZ"

"Şunu bir an olsun aklınızdan çıkarmamanızı sizlerden rica ediyorum." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler, bizim geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umudusunuz. Her biriniz büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları olacaksınız. Bizden devraldığınız emanetlere sıkı sıkıya sahip çıkıp, sizden sonra gelecek nesillere inşallah alnınızın akıyla teslim edeceksiniz. Şu an karşımda yarının Türkiye'sinin siyasetçilerini, bilim adamlarını, devlet adamlarını ve kültür sanat insanlarını görüyorum. Ülkemize ve milletimize faydalı birer fert olmanın peşinde sürdürdüğünüz hayat yolculuğunda sizlere Rabbimden başarılar diliyorum. Bu düşüncelerle bir kez daha 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Gelecek yıllarda daha güçlü, daha ileri, daha mutlu bir Türkiye'de 23 Nisan'ları kutlamak temennisiyle hepinizin gözlerinden öpüyorum."

Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından sözü, koltuğuna oturan Atilla Egemen Çulcuoğlu'na bıraktı.

"ACILI GÜNLERİN SON BULMASINI DİLİYORUM"
Çulcuoğlu, Türkiye'nin Yüzyılı'nda TBMM'nin açılışının 104. yıldönümünün ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

Çocuklardan Buğlem Yılmaz, Başkan Erdoğan'a annesi Tenzile Erdoğan ile birlikte çekilen fotoğrafının karakalem çizimini hediye etti. Erdoğan da çocuklara kol saati hediye etti.

"Bu özel günde Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından onu temsil yetkisiyle onurlandırılmış bir çocuk olarak hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum." ifadesini kullanan Çulcuoğlu, TBMM'nin 23 Nisan 1920'de açılmasıyla millet egemenliğinin resmen hayata geçirildiğini, bu önemli günün, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak çocuklara armağan edildiğini kaydetti.

Çocuklara armağan edilen bu özel günde Gazze'de yaşananlara da değinen Çulcuoğlu, "Gazze'deki arkadaşlarımızın acılı günlerinin son bulmasını diliyorum. Çocuklara armağan edilen bu özel günde, tüm dünya çocukları için barış diliyor ve hiçbir çocuğun böylesi acılar yaşamamasını temenni ediyorum." dedi.

Çulcuoğlu, 23 Nisan 1920'nin büyük Türk milletinin önemli günlerinden birisi olmasının yanında milletin her zaman en büyük güçlüklere dahi kendi iradesi ve gücüyle karşı koyabileceğinin, her güçlüğü onurlu ve haklı mücadelesiyle aşabileceğinin en büyük göstergesi olduğunu kaydetti.

Bu özel günde Cumhuriyetin 100. yılını taçlandıran bir olay gerçekleştiğini ifade eden Çulcuoğlu, Türkiye Yüzyılı'na ülke adına ilk kez gerçekleşen insanlı uzay göreviyle adım atıldığını söyledi.

Tarih boyunca bilime sayısız katkılar sunmuş bir medeniyetin varisleri olmaktan gurur duyduğunu vurgulayan Çulcuoğlu, tarihten bu yana taşınan misyonla Türkiye Yüzyılı'nda bilim adına dünyaya yeni bir başlangıç daha yapıldığını söyledi.

ÇOCUKLAR, ŞİİR VE ŞARKI SESLENDİRDİ
Geleceğin teminatı çocukların ufkunu açacak nice başlangıçlar temenni eden Çulcuoğlu, şahit olduğu bu gelişmelerden gurur duyduğunu ifade etti.

Çulcuoğlu, Cumhuriyetin ve TBMM'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını şehit ve gazileri minnet ve şükranla andı.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı koltuğuna oturan Çulcuoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çulcuoğlu'nun ardından şiir okuyan çocuklar, şarkı da seslendirdi.

Efe Yağız isimli çocuk, Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirini göz yaşlarıyla okudu.

Başkan Erdoğan, bunun üzerine, "Bak, böyle işte. Şiiri okuduğun zaman ağlayarak okuyacaksın ve ağlatacaksın." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 104'üncü yıl dönümünü ve gözümüzün nuru evlatlarımızın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Geleceğimizin teminatı yavrularımızın her gününün bayram neşesi içinde geçmesini temenni ediyorum.

Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizin bugünlere gelmesinde katkısı olan herkesi saygıyla anıyorum. İstiklalimiz ve istikbalimiz uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin her birine Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."




TÜRK DÜNYASI ÇOCUKLARI VE TRT ÇOCUK ŞENLİĞİ KONUK ÇOCUKLARI İLE BİR ARAYA GELDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyası çocukları ve TRT Çocuk Şenliği konuk çocukları ile bir araya geldi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk dünyası çocukları ve TRT Çocuk Şenliği konuk çocuklarını misafir etti.

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramımız vesilesiyle 29 farklı ülkeden 500'e yakın evladımızı 'Dünya Çocukları Barış İçin El Ele Verdi' temasıyla Türkiye'de misafir ettik. Tüm çocuklarımızla birlikte bu yılın onur konuğu olan Filistinli çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Kabulde, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da bulundu.

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