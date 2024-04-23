Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı... Külliye'ye gelen çocuklardan Gazze mesajı: "Arkadaşlarımızın acısı son bulsun"

BAŞKAN, ÇOCUKLARI KÜLLİYE'DE AĞIRLADI Başkan Recep Tayyip Erdoğan , 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin, "Tarihimizdeki böylesine önemli bir günün, istikbalimizin teminatı olan çocuklara hediye edilmesi, elbette tesadüf değildir. Bu, devletimizin sadece çocuklara değil, aynı zamanda kendi geleceğine verdiği önemin de bir göstergesidir." dedi.

Burada konuşan Erdoğan, çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Türkiye'deki çocuklarla birlikte tüm dünya çocuklarının bayramında, çocukları Cumhurbaşkanlığı'nda misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, tüm dünya çocuklarına sevgilerini iletti.

TBMM'nin ilk Başkanı, Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı, Cumhuriyet'in Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Türkiye'nin bugünlere gelmesinde katkısı olan herkesi saygıyla andığını belirten Erdoğan, "İstiklalimiz ve istikbalimiz uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin her birine Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Mevla'dan tüm gazilerimize sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyorum." dedi.

Erdoğan, bugün, Çocuk Bayramı ile beraber TBMM'nin açılışının 104'üncü yıl dönümünün de idrak edildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bundan tam 104 sene önce Ankara'da dualarla, tekbirlerle, salavatlarla açılan Büyük Millet Meclisimiz, milletimizin ve devletimizin hürriyet mücadelesinin sembolü oldu. Bağımsızlığımıza giden yolda, ilk Meclisimiz öncülük ve liderlik etti. 23 Nisan 1920'de Meclis'in açılmasıyla başlayan Milli Mücadele, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte zafere ulaştı. Tarihimizdeki böylesine önemli bir günün, istikbalimizin teminatı olan çocuklara hediye edilmesi, elbette tesadüf değildir. Bu, devletimizin sadece çocuklara değil, aynı zamanda kendi geleceğine verdiği önemin de bir göstergesidir. Biz de Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu sizlere emanet ettik. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak her birinizin bu emaneti en güzel şekilde taşıyacağınıza yürekten inanıyorum."

Çocuklara her alanda güçlü, müreffeh ve itibarlı bir ülke bırakmak için canla başla çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Siz evlatlarımızın da çalışkanlığınızla, başarılarınızla, heyecanınızla, ufkunuz ve umutlarınızla Türkiye'yi çok daha ileriye götüreceğinizden asla şüphe duymuyorum." ifadelerini kullandı.