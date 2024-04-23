Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı... Külliye'ye gelen çocuklardan Gazze mesajı: "Arkadaşlarımızın acısı son bulsun"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı.
BAŞKAN, ÇOCUKLARI KÜLLİYE'DE AĞIRLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin, "Tarihimizdeki böylesine önemli bir günün, istikbalimizin teminatı olan çocuklara hediye edilmesi, elbette tesadüf değildir. Bu, devletimizin sadece çocuklara değil, aynı zamanda kendi geleceğine verdiği önemin de bir göstergesidir." dedi.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti.
Burada konuşan Erdoğan, çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Türkiye'deki çocuklarla birlikte tüm dünya çocuklarının bayramında, çocukları Cumhurbaşkanlığı'nda misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, tüm dünya çocuklarına sevgilerini iletti.
TBMM'nin ilk Başkanı, Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı, Cumhuriyet'in Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Türkiye'nin bugünlere gelmesinde katkısı olan herkesi saygıyla andığını belirten Erdoğan, "İstiklalimiz ve istikbalimiz uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin her birine Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Mevla'dan tüm gazilerimize sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyorum." dedi.
Erdoğan, bugün, Çocuk Bayramı ile beraber TBMM'nin açılışının 104'üncü yıl dönümünün de idrak edildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:
"Bundan tam 104 sene önce Ankara'da dualarla, tekbirlerle, salavatlarla açılan Büyük Millet Meclisimiz, milletimizin ve devletimizin hürriyet mücadelesinin sembolü oldu. Bağımsızlığımıza giden yolda, ilk Meclisimiz öncülük ve liderlik etti. 23 Nisan 1920'de Meclis'in açılmasıyla başlayan Milli Mücadele, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte zafere ulaştı. Tarihimizdeki böylesine önemli bir günün, istikbalimizin teminatı olan çocuklara hediye edilmesi, elbette tesadüf değildir. Bu, devletimizin sadece çocuklara değil, aynı zamanda kendi geleceğine verdiği önemin de bir göstergesidir. Biz de Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu sizlere emanet ettik. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak her birinizin bu emaneti en güzel şekilde taşıyacağınıza yürekten inanıyorum."
Çocuklara her alanda güçlü, müreffeh ve itibarlı bir ülke bırakmak için canla başla çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Siz evlatlarımızın da çalışkanlığınızla, başarılarınızla, heyecanınızla, ufkunuz ve umutlarınızla Türkiye'yi çok daha ileriye götüreceğinizden asla şüphe duymuyorum." ifadelerini kullandı.
"YARINLARIMIZIN UMUDUSUNUZ"
"Şunu bir an olsun aklınızdan çıkarmamanızı sizlerden rica ediyorum." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sizler, bizim geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umudusunuz. Her biriniz büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları olacaksınız. Bizden devraldığınız emanetlere sıkı sıkıya sahip çıkıp, sizden sonra gelecek nesillere inşallah alnınızın akıyla teslim edeceksiniz. Şu an karşımda yarının Türkiye'sinin siyasetçilerini, bilim adamlarını, devlet adamlarını ve kültür sanat insanlarını görüyorum. Ülkemize ve milletimize faydalı birer fert olmanın peşinde sürdürdüğünüz hayat yolculuğunda sizlere Rabbimden başarılar diliyorum. Bu düşüncelerle bir kez daha 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Gelecek yıllarda daha güçlü, daha ileri, daha mutlu bir Türkiye'de 23 Nisan'ları kutlamak temennisiyle hepinizin gözlerinden öpüyorum."