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TBMM’de 23 Nisan özel oturumu | Anaya çalışmaları hız kazanacak! Numan Kurtulmuş: Yeni anayasa Türkiye’nin boynunun borcudur

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlamaları kabul etti. 23 Nisan haftasından sonra yeni anayasa çalışmalarının hız kazanacağını söyleyen Kurtulmuş, "Türkiye'nin bundan sonraki süreçte gerçekten sivil yeni bir anayasayı yapması Türkiye'nin boynunun borcudur." dedi.

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Giriş Tarihi 23 Nisan 2024, 07:01 Güncelleme 23 Nisan 2024, 15:05
TBMM’de 23 Nisan özel oturumu | Anaya çalışmaları hız kazanacak! Numan Kurtulmuş: Yeni anayasa Türkiye’nin boynunun borcudur

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihi egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun da tüm dünyaya ilanıydı.

Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde Anadolu ve Rumeli'deki düşman işgaline karşı başlatılan Kurtuluş Savaşı sürecinde ve Cumhuriyet'in kuruluş yolunda kritik bir dönemeç olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 104 yıl önce (TBMM) bugün açıldı.

MECLİS'TE TÖREN DÜZENLENDİ
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, Leyla Şahin Usta, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, TBMM idare amirleri, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ile milletvekilleri ve TBMM idari personeli katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

Milli irademizin simgesi TBMM'nin sizlerin önderliğinde açılışının 104. Yılında buradayız. Kuruluş kararı, milli güçleri ortak amaç noktasında toplamıştır. 104 yıl önce milletimizi bir araya getirerek diriliş destanı yazdınız. 23 Nisan'ı büyük coşkuyla topluyoruz. Milletimizden aldığımız emanetle Cumhuriyetimizin 2. Asrının Türkiye Yüzyılı için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu heyecanla milletimizi temsil etmek büyük bir onurdur. TBMM önce insan ve vatan anlayışıyla demokrasi ve cumhuriyet ilkelerine bağlı olarak kararlılıkla devam edecektir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayram ve sevinçlerini paylaşıyor, onların güvenli, vatanına bağlı olmaları için var gücümüzle çalışıyoruz. 23 Nisan'ın en içten dileklerimle kutluyor. Çocukların ve milletimizin refahı için nice bayramlar diliyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve 1. Meclisin milletvekilleri, aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun.

TBMM BAŞKANLIĞI ÇOCUKLARA EMANET
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, koltuğu çocuk başkana devretti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş.

ÖNCELİK KAPSAYICI ANAYASA
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen özel oturumunda konuşan Numan Kurtulmuş, TBMM'nin en önemli ödevlerinden birinin, Cumhuriyet'in ikinci asrına yakışır yeni bir anayasa olduğunu söyledi. Kurtulmuş, "Kapsayıcı, kuşatıcı, demokrat ve sivil bir anayasa yapılması meselesi TBMM'nin öncelikli ödevlerinden birisidir." dedi.

Numan Kurtulmuş.

Yeni anayasa çalışmaları çerçevesinde TBMM üyelerine büyük sorumluluk düştüğüne işaret eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Toplumun bütün kesimlerinin fikirlerinin en doğru şekilde dile getirilmesi için açık, şeffaf yürütülen bir süreci yönetmek de TBMM'nin ödevlerindendir. Bu çerçevede şunu bir kere daha ifade etmek isterim; TBMM yasa ve anayasa yapma gücüne sahiptir." ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALAR HIZ KAZANACAK
Kurtulmuş şunları söyledi:
"Yeter ki doğru zeminde ve doğru yöntemlerle tartışmayı başaralım. Doğru zemin TBMM'dir. Doğru yöntemler de partilerin uzlaşıyla bulacağı yöntemlerdir. Türkiye'nin bundan sonraki süreçte gerçekten sivil yeni bir anayasayı yapması Türkiye'nin boynunun borcudur. 23 Nisan haftasından sonra önce partilerle yapacağımız temasla bu süreci başlatmayı düşünüyoruz. Arkasından da sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kurum ve kuruluşun sürece katkı vermesini temenni ediyoruz."

NUMAN KURTULMUŞ ANMA PROGRAMINDA KONUŞTU
Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Birinci Meclis'te düzenlenen anma programında da konuştu.

Kurtulmuş buarada yaptığı konuşmada, Birinci Meclisin kuruluş şartlarını iyi bir şekilde anlamak, oradan ilham almak ve özellikle Cumhuriyet'in ikinci asrında Türkiye'nin geleceğine ait fikirleri devşirmek durumunda olduklarını belirtti.

"Her şeyi yıkılmış, dört bir tarafı işgal edilmiş, başkenti maalesef yabancı çizmesi altında işgale uğramış olan koskoca bir cihan devletinin küllerinden 23 Nisan 1920'de, burada, 'Ya Allah' diyerek yeniden milletimiz ayağa kalkmış ve kurtuluşu, kuruluşu gerçekleştirecek milli iradeyi ortaya koymuştur" diyen Kurtulmuş, o günlerin zor şartları içerisinde bu kahramanlık destanının her biri gökteki yıldızlar kadar parlak işaretleri olan, Cumhuriyet'in kurucusu ve Gazi Meclisin ilk başkanı olan Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Birinci Meclisin bütün üyelerini minnetle saygıyla andı.

BÜYÜK FEDAKARLIKLARLA BİNANIN İNŞASI TAMAMLANDI
"Bu binanın taşlarının, duvarlarının dilleri olsa, anlatsa, herhalde insanlığın en şerefli anlarını dile getirecektir" ifadesini kullanan Kurtulmuş, daha önce açılması planlanan bu binanın fiziki eksiklikleri dolayısıyla tamamlanamadığı için 23 Nisan 1920'ye kaldığını ve bizatihi Ankara halkının o yokluk günlerinde elinde avucunda ne varsa fiziki tamiratı ve tadilatını gerçekleştirerek binayı açılışa hazır hale getirdiğini söyledi.

Kurtulmuş, 23 Nisan 1920'de Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde kılınan cuma namazından sonra Meclis-i Mebusan'dan gelen mebuslarla ve seçilmiş milletvekilleriyle Meclisin ilk kez toplandığını anlattı.

TBMM'nin iki temel özelliği bulunduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bunlardan biri ilk meclis olması. Yani daha Cumhuriyet kurulmadan esasında aynı zamanda bir karargah aynı zamanda Milli Mücadele'nin merkezi aynı zamanda millette kurtuluş ümidinin arttırılması gereken bir fikri siyasi merkez olarak burası inşa edilmiş ve ardından da Cumhuriyet'in kuruluş süreci başlamıştır. İşin en güzel tarafı o şartlar içerisinde Meclis-i Mebusan işgal altındayken, Osmanlı bir şekilde yabancı emperyalistlerin çizmesi altındayken İstanbul Hükümeti yok varsayılarak burada yeniden milli bir hükümet inşa edilmiş, orada tutuklanan çok sayıda Meclis-i Mebusanın üyesinin yerine yeni seçimler yapılarak o şartlar içerisinde burada meclis oluşturulmuş ve bir miktarda Meclis-i Mebusan'dan İstanbul'dan gelen milletvekilleriyle burada meclis açılmıştır."

Bu meclisin, aynı zamanda bir karargah, milli iradenin, Milli Mücadele'nin merkezi olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, hem ilk meclis olması hem de devlet kuran bir meclis olması özelliğiyle dünya tarihinde bir ilk olduğunu dile getirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Türkiye Büyük Millet Meclisi aynı zamanda büyük özellikleriyle birlikte demokrasiyi, karşılıklı istişareyle hareket etme gücünü ve milletten başka hiçbir güce 'eyvallah etmeme' hassasiyetini ilk andan itibaren ortaya koymuştur." dedi.

"HAKİMİYET, KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR"
Birinci Meclis'te asılı duran sancağı gösteren Kurtulmuş, burada yazan "veşavirhum fil emr" yazısının Birinci Meclisin en büyük düsturu olduğunu söyledi.

Kurucu meclisin ikinci büyük özelliğinin ise milli egemenliğe olan bağlılığı olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Milli iradeye saygı duyarsınız ama milli egemenliği gerçekleştiremezseniz o iradenin de bir anlamı kalmaz. Onun için milli iradeyi, milli egemenlikten ayırmadan, egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğu, yani tam manasıyla bağımsız, hür, kararlarını kendi verebilen, hareketini kendi gerçekleştirebilen bir Türkiye'nin inşası için bu mecliste nice büyük fikirler tartışılmış, nice büyük müzakereler yapılmış, o günün şartları içerisinde belki de en üstün demokratik tartışmaların yaşandığı bir büyük zemin olmuştur."

Birinci Meclisin unutulmaz bir yeri olduğunu ifade eden Kurtulmuş, bundan sonra da üzerlerine düşen; ilk asrı zorluklarla, yokluklarla, birtakım mücadelelerle geçirilen ama sonuçta büyük kazanımlar elde edilen Cumhuriyet'in ikinci asrını taçlandırarak, daha da güçlendirerek yola devam etmeleri olduğunu vurguladı.

Bunun için hem içeride dirliği ve birliği sağlayacak, ülkenin demokratik standartlarını yükseltecek, ülkenin ve milletin refahını en ileri derecelere götürecek, Türkiye'yi her alanda güçlü kılacak bir mücadeleyi hep beraber vereceklerini belirten Kurtulmuş, "O gün nasıl farklı fikirler altındaki milletvekilleri burada en üst mücadeleyi, fikri tartışmaları yapabildilerse bugün de biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde farklı siyasi partilerle sadece ve sadece ülkemizin geleceğine ilişkin görüşlerimizi tartışacağız ve ülkeyi her alanda güçlü kılacağız." şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlamaları kabul etti.

TBMM, ÜZERİNE NE DÜŞENİ YERİNE GETİRMEYE GAYRET EDECEK
Türkiye'nin dünkü Misakımilli'sini bugün daha geniş bir çerçevede anlayarak mavi vatanı, siber vatanı, uzay vatanı ve yeşil vatanı da Misakımilli'nin bir parçası olarak telakki edeceklerini bildiren Kurtulmuş, bu alanları güçlendirmek için de milli iradenin merkezi TBMM'nin üzerine ne düşüyorsa bunu hep birlikte yerine getirmeye gayret edeceklerini söyledi.

23 Nisan'ın çocuk bayramı yapılmasının temel sebebinin bir gelecek vizyonunun ortaya konulması olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, sadece bugünü, geçmişi, tarihi güzellikleri değil, aynı zamanda gençlere bir gelecek vizyonunu da ortaya koyabilmek, Cumhuriyet'i ileriye taşıyacak nesillere görev verebilmek için bu bayramın ulusal egemenlik ve çocuk bayramı haline getirildiğini aktardı.

Bugün, özellikle çocukların çok daha güçlü yetiştirilmesi, milli hedefler ve milli duygular etrafında bütünleşerek daha güçlü bireyler olarak ileriye gitmesinin önemini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Günümüz dünyasında, hemen hemen dünyanın her yerinde maalesef ağır insani sorunların, yaşanan ağır siyasi sorunların neredeyse bütün yükü çocukların cılız bedenlerinin üstüne terk edilmiştir. Başta Gazze'de hayattan koparılan, aileleri yok edilen, analarını babalarını kaybeden ve hayata umutsuzca tutunmaya çalışan on binlerce çocuk olmak üzere, dünyanın dört bir tarafındaki milyonlarca yoksunluk, yokluk, baskı ve zulüm altındaki çocuklara da bu çocuk bayramı dolayısıyla gerçekten yeni umutlarla yaşayacakları bir geleceği kurmalarını temenni ediyoruz."

23 Nisan'ı sadece Türkiye çocuklarının değil, aynı zamanda dünya çocuklarının da bayramı olmasını temin etmeye çalıştıklarını ifade eden Kurtulmuş, "Türkiye'nin çocuk bayramı üzerinden ortaya koyduğu bu vizyon, aslında bu yabancı misafirlerimiz, dünyanın dört bir tarafından gelen evlatlarımız vasıtasıyla dünyaya yayılıyor. Böylece insanlık ailesinin çocuklar üzerinden barış, adalet, insanlık ve hakkaniyet üzerinde yeni bir dünya kurması için fikirler, görüşler de tartışılıyor ve dünyaya yayılıyor." diye konuştu.

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