TBMM’de 23 Nisan özel oturumu | Anaya çalışmaları hız kazanacak! Numan Kurtulmuş: Yeni anayasa Türkiye’nin boynunun borcudur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihi egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun da tüm dünyaya ilanıydı.
Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde Anadolu ve Rumeli'deki düşman işgaline karşı başlatılan Kurtuluş Savaşı sürecinde ve Cumhuriyet'in kuruluş yolunda kritik bir dönemeç olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 104 yıl önce (TBMM) bugün açıldı.
MECLİS'TE TÖREN DÜZENLENDİ
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
Törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, Leyla Şahin Usta, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, TBMM idare amirleri, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ile milletvekilleri ve TBMM idari personeli katıldı.
Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:
Milli irademizin simgesi TBMM'nin sizlerin önderliğinde açılışının 104. Yılında buradayız. Kuruluş kararı, milli güçleri ortak amaç noktasında toplamıştır. 104 yıl önce milletimizi bir araya getirerek diriliş destanı yazdınız. 23 Nisan'ı büyük coşkuyla topluyoruz. Milletimizden aldığımız emanetle Cumhuriyetimizin 2. Asrının Türkiye Yüzyılı için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu heyecanla milletimizi temsil etmek büyük bir onurdur. TBMM önce insan ve vatan anlayışıyla demokrasi ve cumhuriyet ilkelerine bağlı olarak kararlılıkla devam edecektir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayram ve sevinçlerini paylaşıyor, onların güvenli, vatanına bağlı olmaları için var gücümüzle çalışıyoruz. 23 Nisan'ın en içten dileklerimle kutluyor. Çocukların ve milletimizin refahı için nice bayramlar diliyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve 1. Meclisin milletvekilleri, aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun.
TBMM BAŞKANLIĞI ÇOCUKLARA EMANET
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, koltuğu çocuk başkana devretti.
ÖNCELİK KAPSAYICI ANAYASA
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen özel oturumunda konuşan Numan Kurtulmuş, TBMM'nin en önemli ödevlerinden birinin, Cumhuriyet'in ikinci asrına yakışır yeni bir anayasa olduğunu söyledi. Kurtulmuş, "Kapsayıcı, kuşatıcı, demokrat ve sivil bir anayasa yapılması meselesi TBMM'nin öncelikli ödevlerinden birisidir." dedi.
Yeni anayasa çalışmaları çerçevesinde TBMM üyelerine büyük sorumluluk düştüğüne işaret eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Toplumun bütün kesimlerinin fikirlerinin en doğru şekilde dile getirilmesi için açık, şeffaf yürütülen bir süreci yönetmek de TBMM'nin ödevlerindendir. Bu çerçevede şunu bir kere daha ifade etmek isterim; TBMM yasa ve anayasa yapma gücüne sahiptir." ifadelerini kullandı.