TBMM’de 23 Nisan özel oturumu | Anaya çalışmaları hız kazanacak! Numan Kurtulmuş: Yeni anayasa Türkiye’nin boynunun borcudur

ÇALIŞMALAR HIZ KAZANACAK Kurtulmuş şunları söyledi: "Yeter ki doğru zeminde ve doğru yöntemlerle tartışmayı başaralım. Doğru zemin TBMM'dir. Doğru yöntemler de partilerin uzlaşıyla bulacağı yöntemlerdir. Türkiye'nin bundan sonraki süreçte gerçekten sivil yeni bir anayasayı yapması Türkiye'nin boynunun borcudur. 23 Nisan haftasından sonra önce partilerle yapacağımız temasla bu süreci başlatmayı düşünüyoruz. Arkasından da sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kurum ve kuruluşun sürece katkı vermesini temenni ediyoruz."

Kurtulmuş buarada yaptığı konuşmada, Birinci Meclisin kuruluş şartlarını iyi bir şekilde anlamak, oradan ilham almak ve özellikle Cumhuriyet'in ikinci asrında Türkiye'nin geleceğine ait fikirleri devşirmek durumunda olduklarını belirtti.

"Her şeyi yıkılmış, dört bir tarafı işgal edilmiş, başkenti maalesef yabancı çizmesi altında işgale uğramış olan koskoca bir cihan devletinin küllerinden 23 Nisan 1920'de, burada, 'Ya Allah' diyerek yeniden milletimiz ayağa kalkmış ve kurtuluşu, kuruluşu gerçekleştirecek milli iradeyi ortaya koymuştur" diyen Kurtulmuş, o günlerin zor şartları içerisinde bu kahramanlık destanının her biri gökteki yıldızlar kadar parlak işaretleri olan, Cumhuriyet'in kurucusu ve Gazi Meclisin ilk başkanı olan Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Birinci Meclisin bütün üyelerini minnetle saygıyla andı.

BÜYÜK FEDAKARLIKLARLA BİNANIN İNŞASI TAMAMLANDI "Bu binanın taşlarının, duvarlarının dilleri olsa, anlatsa, herhalde insanlığın en şerefli anlarını dile getirecektir" ifadesini kullanan Kurtulmuş, daha önce açılması planlanan bu binanın fiziki eksiklikleri dolayısıyla tamamlanamadığı için 23 Nisan 1920'ye kaldığını ve bizatihi Ankara halkının o yokluk günlerinde elinde avucunda ne varsa fiziki tamiratı ve tadilatını gerçekleştirerek binayı açılışa hazır hale getirdiğini söyledi.

TBMM'nin iki temel özelliği bulunduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bunlardan biri ilk meclis olması. Yani daha Cumhuriyet kurulmadan esasında aynı zamanda bir karargah aynı zamanda Milli Mücadele'nin merkezi aynı zamanda millette kurtuluş ümidinin arttırılması gereken bir fikri siyasi merkez olarak burası inşa edilmiş ve ardından da Cumhuriyet'in kuruluş süreci başlamıştır. İşin en güzel tarafı o şartlar içerisinde Meclis-i Mebusan işgal altındayken, Osmanlı bir şekilde yabancı emperyalistlerin çizmesi altındayken İstanbul Hükümeti yok varsayılarak burada yeniden milli bir hükümet inşa edilmiş, orada tutuklanan çok sayıda Meclis-i Mebusanın üyesinin yerine yeni seçimler yapılarak o şartlar içerisinde burada meclis oluşturulmuş ve bir miktarda Meclis-i Mebusan'dan İstanbul'dan gelen milletvekilleriyle burada meclis açılmıştır."

Bu meclisin, aynı zamanda bir karargah, milli iradenin, Milli Mücadele'nin merkezi olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, hem ilk meclis olması hem de devlet kuran bir meclis olması özelliğiyle dünya tarihinde bir ilk olduğunu dile getirdi.