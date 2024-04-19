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Son dakika: Tahran - Tel Aviv hattındaki 'misilleme' sonrası Hakan Fidan'dan İranlı mevkidaşı ile kritik görüşme

Tahran - Tel Aviv hattında artan gerilime ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "İsrail’in Şam’daki İran Büyükelçiliği’ne yaptığı uluslararası hukuka aykırı saldırıyla başlayan gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski bulunmaktadır. Hadiseleri yakından takip etmekteyiz" denildi. Önceliğin Gazze'deki katliamın durdurulması olduğunun altı çizildi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İranlı mevkidaşı ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 12:51 Güncelleme 19 Nisan 2024, 16:08
Son dakika: Tahran - Tel Aviv hattındaki ’misilleme’ sonrası Hakan Fidan’dan İranlı mevkidaşı ile kritik görüşme

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İran basını, İran Hava Kuvvetleri Üssüne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurdu.

İsfahan ve Tebriz şehirlerinde duyulan patlama sesleri sonrası İran medyası seslerin hava savunma sisteminin devreye girmesi ve 3 mini insansız hava aracının (İHA) imha edilmesi nedeniyle duyulduğunu yazdı.

Saldırının İsrail'in misillemesi olduğu iddia edildi.



HAKAN FİDAN'DAN KRİTİK GÖRÜŞME
Konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, karşı tarafın talebi üzerine İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

KALICI ÇATIŞMA RİSKİ VAR
Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliği'ne yaptığı uluslararası hukuka aykırı saldırıyla başlayan gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riskinin bulunduğunu duyurdu.

Dışişleri'nden flaş açıklama

Türkiye'nin gelişmeleri yakından takip ettiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"HADİSELERİ YAKIN TAKİPTEYİZ"

İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliği'ne yaptığı uluslararası hukuka aykırı saldırıyla başlayan gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski bulunmaktadır.

Hadiseleri yakından takip etmekteyiz.



"ÖNCELİK GAZZE'DEKİ KATLİAMIN DURDURULMASI"

Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz.

Uluslararası toplumun önceliği, Gazze'deki katliamın durdurulması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın sağlanması olmalıdır.

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