Son dakika: Tahran - Tel Aviv hattındaki ’misilleme’ sonrası Hakan Fidan’dan İranlı mevkidaşı ile kritik görüşme

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İran basını, İran Hava Kuvvetleri Üssüne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurdu.



İsfahan ve Tebriz şehirlerinde duyulan patlama sesleri sonrası İran medyası seslerin hava savunma sisteminin devreye girmesi ve 3 mini insansız hava aracının (İHA) imha edilmesi nedeniyle duyulduğunu yazdı.



Saldırının İsrail'in misillemesi olduğu iddia edildi.





HAKAN FİDAN'DAN KRİTİK GÖRÜŞME

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, karşı tarafın talebi üzerine İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alındı. KALICI ÇATIŞMA RİSKİ VAR

Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliği'ne yaptığı uluslararası hukuka aykırı saldırıyla başlayan gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riskinin bulunduğunu duyurdu. Dışişleri'nden flaş açıklama Türkiye'nin gelişmeleri yakından takip ettiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



"HADİSELERİ YAKIN TAKİPTEYİZ"



İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliği'ne yaptığı uluslararası hukuka aykırı saldırıyla başlayan gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski bulunmaktadır. Hadiseleri yakından takip etmekteyiz.