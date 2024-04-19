SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Fikirtepe'de iki metrobüs çarpıştı!

Son dakika haberleri... İstanbullunun ulaşımla imtihanı hız kesmeden devam ediyor. Sabah saatlerinde iki İETT'nin karıştığı kazanın ardından şimdi de Kadıköy Fikirtepe’de seyir halindeki bir metrobüse, arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, metrobüsün içindeki yolcular tahliye edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 13:56 Güncelleme 19 Nisan 2024, 14:47
Fikirtepe’de iki metrobüs çarpıştı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kaza, sabah saatlerinde Kadıköy Fikirtepe metrobüs durağında yaşandı.

İddiaya göre, Söğütlüçeşme metrobüs durağından Beylikdüzü'ne giden iki metrobüs, Fikirtepe durağında yağışın da etkisiyle kaza yaptı.

Fikirtepe'de iki metrobüs çarpıştı!

Seyir halindeki bir metrobüs diğerine arkadan çarptı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Metrobüslerin içinde bulunan yolcular başka metrobüslere tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri metrobüs yolunda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Irak’ta Haşdi Şabi karargahında patlama! O anlar kamerada! Saldırıyı İsrail mi ABD mi gerçekleştirdi?
Irak Başbakanı Sudani’den Başkan Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin açıklama: ’Gelir geçer türden bir ziyaret’ olmayacak
DEM Partili belediyeler bölücü faaliyetlere hız verdi! Mardin’de İstiklal Marşı Diyarbakır’da Türk bayrağı yasaklandı | Mülkiye müfettişleri görevlendirildi
CHP’de tasfiye başladı! Kemalcilere toplu ihraç: Yerel seçimde parti aleyhine çalışan üyelere inceleme başlatılacak
Bu geceden itibaren başlıyor! Bakan Özhaseki bu illeri son dakika uyardı! 19,20,21 Nisan hava durumu!
İstanbul, Gaziosmanpaşa’da toprak kayması! 24 bina zarar gördü 96 kişi tahliye edildi
Terör bitecek ticaret yükselecek! Türkiye-Irak ticareti Kalkınma Yolu Projesi ile 20 milyar dolara ulaşacak
Başkan Erdoğan’dan İran-İsrail gerilimine ilişkin flaş açıklama: Farklı konuşuyorlar
Duygu Nebioğlu ve Dilara Gülatan’ın annesi Suphiye Orancı’nın cezaevi arkadaşı tek tek itiraf etti stüdyo buz kesti: Para karşılığı birlikte oluyordu!
Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’in ağabeyi Ediz Zeyrek’e CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde başkan yardımcılığı
Beşiktaş’ın 3 puan hasreti sona erdi! Kara Kartal evinde Ankaragücü’nü 2-0 mağlup etti
CANLI TAKİP | İsrail’den misilleme! İran açıkladı 3 drone düşürüldü: Kapatılan hava sahası yeniden açıldı! Reisi’den ilk mesaj: Karşı saldırı gelecek mi?
EMEKLİNİN TEMMUZ ZAMMI BİR İPUCU DAHA GELDİ! Merkez Bankasının enflasyon anketi hesapları yeniledi! SSK ve Bağ-Kurluya en az...
Duygu Nebioğlu’nun annesi Suphiye Orancı’nın yakın arkadaşı Müge Anlı’da açıkladı: Dilara’nın babası Yeşilçam artistiydi
MEMURA EN AZ 39 BİN 439 TL! Merkez’in enflasyon anketi sonrası meslek meslek temmuz zam hesabı çıktı! Polis, öğretmen, doktor, hemşireye en düşük...
SON DAKİKA