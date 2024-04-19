Zonguldak’ta mide bulandıran olay! Kadın kuaföründen 14 yaşındaki çırağına cinsel istismar: Bana dokunup öpüyordu

Savcının talimatıyla gözaltına alınan Hasan E. ifadesinde, kendisine iftira atıldığını öne sürerek suçlamayı reddetti. Kuaför Hasan E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ara eleman ihtiyacı için işletmelere çırak öğrenci kaydeden Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezi'nin, Hasan E.'nin yanında çalışan diğer 2 öğrencinin de sözleşmesini feshettiği öğrenildi.

SÖZLÜ TACİZ, CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamlayarak iddianame hazırladı. İddianamede şikayetçi olduğu belirtilen Ö.T.'nin, ifadelerine yer verildi. Ağustos ayından beri Hasan E.'nin kuaföründe staj yaptığını belirten Ö.T., "Hasan bana 'seni istiyorum, seninle olmak istiyorum' şeklinde mesajlar attı. Yaz aylarında, sözlü olarak 'seni istiyorum, sen çok güzelsin' gibi sözler söylüyordu. Yüz yüze de mesaj atarak beni taciz etti. Birileri olunca mesaj atıyordu. Zamanla bana dokunmaya, beni kısıtlamaya ve kıskanmaya başladı. Dokunmalarına izin vermedim. Bu ay 3 kez kıyafetimin üstünden göğüslerimi sıktı. Bir süre önce de Hasan beni iş yerine kilitlemişti. Kapıyı yedek anahtarla açtım" dedi.

EVİNE ÇAĞIRIP 'ALKOL ALALIM' DEMİŞ İstismara karşı direnmeye çalıştığını ve Hasan E.'ye tokat attığını da anlatan Ö.T. "Ben tokat atınca Hasan da bana attı. İstediklerini yapmayınca, her izin vermediğimde bana vuruyordu. Evine çağırıp 'alkol alalım' demişti. En son da şikayetçi olmadan 1 hafta önce taciz etti. Şikayetçi olmadan 2-3 hafta önce dükkandaki herkesi çıkarıp beni çıkarmadı. Kıyafetlerimi soymaya çalıştı. İzin vermedim. Beni sıkıştırıp dudağımdan 3 dakika öptü. Kurtulmak için bıçak çektim. O da bana 'sen ne anlarsın' dedi. O bu esnada çıplaktı. Ona dokunmamı istedi, elimi çekiştiriyordu, izin vermedim" diye konuştu.

PARA YÜZÜNDEN İFTİRA İddianamede, üzerine atılı suçlamaları reddeden Hasan E. ise "Ö.T.'yi iş yerinde çıkardığı huzursuzluklar nedeniyle uyardım. Bu şekilde devam ederse işten çıkaracağımı söyledim. Maaş dışında da para vermeyi kestim. Bu nedenlerle bana iftira attığını düşünüyorum" diyerek kendini savundu.

SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Ö.T'nin şikayetçi olmadan önce Hasan E. ile arasında geçtiği belirtilen konuşmanın ses kaydı da iddianamede şöyle yer aldı:

Erkek: Konu kapandı bitti. Yapılmamış say, bakacağız göreceğiz. Benimle konuşmalarına dikkat edeceksin. Konuyu burada kapatıyorum. Bu tarafta kaldı bitti. Bu tarafında bir şey yok bunun, artık bu tarafında sen normal personelsin. Kimseye benim hakkımda dedikodu yapma.

Kadın: Senin hakkında dedikodu değil bu.

Erkek: Benim hakkımda yaşadıklarımızı konuşman…

Kadın: Yaşadıkların. Sen kendi kendine yaşadın ne yaşadıysan.

Erkek: Tamam neyse, bunu duymayacağım kimseden. Ben konuşuyorum konu kapandı. Bitti dedim. Beni zıvanadan çıkarma. Konu kapandı, bitti. Bak tekrar söylüyorum, ne olduysa oldu, ne yaşandıysa bunu kimseyle konuşup dillendirmeye gerek yok. Konu bu kadar tamam.