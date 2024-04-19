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Şişli'de silah sesleri: Zorlu Holding binasına saldırı!

Son dakika haberleri... İstanbul Şişli'de bulunan Zorlu Holding binasına silahla ateş açıldı. Kurşunlar binanın camlarına ve dış cephesine isabet etti. Polis saldırı sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 09:18 Güncelleme 19 Nisan 2024, 09:21
Şişli’de silah sesleri: Zorlu Holding binasına saldırı!

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İstanbul'da Şişli'de bulunan Zorlu Holding binasına silahla ateş açıldı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi.

ZORLU HOLDİNG BİNASINA SALDIRI
İddiaya göre, holding binasının bulunduğu caddeye yaya olarak gelen kişi ya da kişiler tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle binaya silahla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri, binada ve çevrede incelemelerde bulundu.

Mermiler, binanın birinci katındaki camlara ve dış cepheye isabet etti.

Polis saldırı sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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