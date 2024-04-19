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AK Parti'de seçim sonrası yeni yol haritası! Sorunlar temelden çözülecek! Başkan Erdoğan'dan kurmaylarına kademeli değişim mesajı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından seçim muhasebesi yapan Başkan Erdoğan ilk MKYK’sını geçtiğimiz günlerde topladı. 3 saat süren MKYK’da seçim sonrası süreçte izlenecek yol haritasının kapsamlı değerlendirilmesi yapıldı. AK Parti’nin temelden sorunları çözmek için çalışmalara başladığı konuşulurken eylül-ekim aylarında yapılması öngörülen kongre öncesinde parti içinde bayrak değişimlerinin olacağı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 08:47 Güncelleme 19 Nisan 2024, 09:01
AK Parti’de seçim sonrası yeni yol haritası! Sorunlar temelden çözülecek! Başkan Erdoğan’dan kurmaylarına kademeli değişim mesajı

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31 Mart seçimlerinin ardından "Sandıktan çıkan sonucun başımızın üstünde yeri var" diyerek balkon konuşmasında itibaren seçmenin verdiği mesajı aldık diyen Başkan Erdoğan, kurmaylarıyla birlikte seçimin analizini yapmaya devam ediyor.

MYK toplantısı ve Partisinin grup toplantısının ardından bu kez de MKYK üyeleri ile birlikte 31 Mart'ın röntgenini çeken Erdoğan kurmaylarını dinledi, seçimin bu şekilde sonuçlanmasına sebep olan etmenlerin tek tek sıralanmasını sağladı. Bundan sonraki süreçte de il başkanları ile birlikte bir araya gelmesi beklenen Başkan Erdoğan'ın sorunların kaynaklarını tespit edip çözüm odaklı bir yol haritası çizeceği belirtiliyor.

KADEMELİ DEĞİŞİMLE GÜÇLENECEK
7 Ekim'de olağanüstü kongreye giden AK Parti, olağan kongre için de hazırlıklarına başlayacak. Eylül-ekim aylarında yapılması öngörülen kongre öncesinde parti içinde bayrak değişimlerinin olacağı ortaya çıktı.

MKYK toplantısında değişim sinyali veren Başkan Erdoğan'ın, "Değerlendirme, istişare ve yenilenme sürecimizin sonunda yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Büyük Kongre'mizi bunun vesilesi olarak görüyoruz. Kongremizin öncesinde de farklı kademelerde bayrak değişimlerine gideceğiz. Bunu da bize yakışır bir şekilde yapacağız.

Milletin partisi biziz. Sosyal medyadan AK Parti'ye ve kurmaylarına dönük spekülasyonlara itibar etmeyeceğiz. AK Parti kurumsal yapıya sahip. AK Parti'ye dışarıdan istikamet çizilemez" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Ekonomiye dair değerlendirmede bulunan Başkan Erdoğan, "Ekonomi programımız devam edecek, kararlıyız. Fahiş fiyat uygulamalarına dair çok yakın vadede ciddi yaptırımlar gelecek" mesajını yineledi.

MKYK ÜYELERİ GÖRÜŞLERİNİ DİLE GETİRDİ
SAbah'ta yer alan habere göre, Toplantı kapsamında aşama aşama değişimin yol haritası da şekillendi. Sandık sandık analizi yapıldı. Oy değişimleri en az oy alınan iller ve ilçeler masaya yatırıldı. Seçmenin sandığa neden gitmediği en düşük yerlerden başlayarak tek tek analiz ediliyor.

MKYK üyelerinin tespitleri de şu şekilde oldu:

" 'Muhalefet kazanmadı. Bizim seçmenimiz sandığa gitmedi', 'Bazı kentlerdeki oy kaybının nedeni bizden ayrılan arkadaşların nefsani tavırları yüzündendi', 'Daha önce AK Parti'de görev almış veya AK Parti'den aday olmak istemiş fakat aday gösterilmemiş kişilerin karşıda güçlü gözüken kim varsa onun adına çalıştı' gibi nedenler sıralandı.

Parti sözcüsü Ömer Çelik ise "Seçimin sayısal sonuçları çeşitli illerdeki durumu değerlendirildi. Siyasal sonuçlarını değerlendirme aşamasına da gelindi. Yetkili kurulları yeterince data, çalışma yaptı.

Bunlarla ilgili hangi siyaseti, tavırları, hangi siyasi söylemimizi, hangi siyasi pratiğimizi vatandaşımız beğenmişse, onu daha da güçlendireceğiz. Beğenilmeyen bir durum varsa kuşkusuz onun değişimi için de bu çalışmaları sürdüreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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