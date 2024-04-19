AK Parti’de seçim sonrası yeni yol haritası! Sorunlar temelden çözülecek! Başkan Erdoğan’dan kurmaylarına kademeli değişim mesajı

MKYK toplantısında değişim sinyali veren Başkan Erdoğan'ın, "Değerlendirme, istişare ve yenilenme sürecimizin sonunda yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Büyük Kongre'mizi bunun vesilesi olarak görüyoruz. Kongremizin öncesinde de farklı kademelerde bayrak değişimlerine gideceğiz. Bunu da bize yakışır bir şekilde yapacağız.

Milletin partisi biziz. Sosyal medyadan AK Parti'ye ve kurmaylarına dönük spekülasyonlara itibar etmeyeceğiz. AK Parti kurumsal yapıya sahip. AK Parti'ye dışarıdan istikamet çizilemez" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Ekonomiye dair değerlendirmede bulunan Başkan Erdoğan, "Ekonomi programımız devam edecek, kararlıyız. Fahiş fiyat uygulamalarına dair çok yakın vadede ciddi yaptırımlar gelecek" mesajını yineledi.

MKYK ÜYELERİ GÖRÜŞLERİNİ DİLE GETİRDİ

SAbah'ta yer alan habere göre, Toplantı kapsamında aşama aşama değişimin yol haritası da şekillendi. Sandık sandık analizi yapıldı. Oy değişimleri en az oy alınan iller ve ilçeler masaya yatırıldı. Seçmenin sandığa neden gitmediği en düşük yerlerden başlayarak tek tek analiz ediliyor.