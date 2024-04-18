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Özgür Özel randevu istedi Başkan Erdoğan "kapım açık" dedi! Görüşme ne zaman olacak? "Türkiye açısından anlamlı bir sürece gireceğiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yüz yüze görüşme planlaması gündemde. Erdoğan kabine sonrası "Ele alacağımız çok konu var" diyerek "Özgür Özel'e kapımız açık" mesajı verdi. "Nezaketten ve makama saygıdan asla taviz yok" diyen Özel ise “Kısa bir görüşme değil, uzun ve yapıcı" bir toplantı ümit ettiğini dile getirdi. Özel, "Bundan sonra Türkiye açısından anlamlı olabilecek bir sürece gireceğiz" ifadelerini kullandı. Peki, görüşme ne zaman olacak? CHP lideri Özel çok gecikmeyeceğini belirtip "Sayın Erdoğan’ın da takvimine göre özel kalemler hallederler" dedi.

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Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 16:10 Güncelleme 18 Nisan 2024, 16:12
Özgür Özel randevu istedi Başkan Erdoğan kapım açık dedi! Görüşme ne zaman olacak? Türkiye açısından anlamlı bir sürece gireceğiz

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı'ndaki 'nezaket' görüşmesinin ardından bir araya gelmeye hazırlanıyor.

ÖZGÜR ÖZEL: NEZAKETTEN VE MAKAMA SAYGIDAN ASLA TAVİZ YOK

Hatırlanacağı üzere Ramazan Bayramı öncesi Yavuz Donat'ın sorularını yanıtlayan Özgür Özel, Başkan Erdoğan'la görüşmek istediğini dile getirip "Nezaketten ve makamlara saygıdan asla ve asla taviz vermeyeceğiz. Nereye randevu verirse oraya gelirim" mesajını verdi.

CHP lideri bayramda da Başkan Erdoğan'ı arayıp hem bayramını tebrik etti.
Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan


ERDOĞAN: "KAPIMIZ AÇIK, ELE ALACAĞIMIZ KONU BAŞLIĞI ÇOK"

Başkan Erdoğan ise geride bıraktığımız günlerde kabine toplantısının ardından gazetecilerin yönelttiği "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sizden randevu istediği konuşuluyor. Bu talebe yanıtınız ne olur?" sorusuna "CHP'nin Genel Başkanı Sayın Özel'e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz." karşılığını verdi.
CHP Genel Başkanı Özgür ÖzelCHP Genel Başkanı Özgür Özel


GÖRÜŞME NE ZAMAN OLACAK?

Erdoğan'ın bu sözleri sonrası gözler Özgür Özel'e çevrildi.

CHP Genel Başkanı Özel, görüşme öncesinde parti içindeki kurullarla fikir alışverişinde bulunacağını, son olarak önceki genel başkanların da fikrine danışacağını belirtti.

Özel, "Çok gecikmez ama önümüzdeki hafta, ondan sonraki hafta, Sayın Erdoğan'ın da takvimine göre özel kalemler hallederler" dedi.

"KISA BİR GÖRÜŞME DEĞİL, UZUN VE YAPICI"

"Kısa bir görüşme değil, uzun ve yapıcı" bir toplantı ümit ettiğini söyleyen Özel, "Bundan sonra Türkiye açısından anlamlı olabilecek bir sürece gireceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür ÖzelCHP Genel Başkanı Özgür Özel

"TÜRKİYE AÇISINDAN ANLAMLI OLABİLECEK BİR SÜRECE GİRECEĞİZ"

Bahse konu olan görüşmenin Türkiye'nin gelecek dönemiyle ilgili olduğunu vurgulayan Özgür Özel'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde;

Nezaket görüşmesi olsa hızla yaparız ama Sayın Erdoğan da "konuşacağımız konular var" diye ifadede bulunmuş. Benim de önemli gündemlerim olacak. Bu konuda parti grubumdan görüş alıyorum. Bunu olgunlaştırdıktan sonra öyle kısa bir görüşme için değil belki gündemleri de önceden müzakere ettiğimiz uzun ve yapıcı olmasını ümit ettiğim, sonuçlar alacağımızı düşündüğüm, bundan sonra Türkiye açısından anlamlı olabilecek bir sürece gireceğiz.

O yüzden o görüşme için önce parti içi kurullarla tüm temasları tamamlamam gerekiyor. Hatta önceki dönem genel başkanlarımızın her birisinin de son aşamada fikirlerini alarak gideceğim. Çok gecikmez ama önümüzdeki hafta ondan sonraki hafta Sayın Erdoğan'ın da takvimine göre özel kalemler hallederler."

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