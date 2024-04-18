Özgür Özel randevu istedi Başkan Erdoğan "kapım açık" dedi! Görüşme ne zaman olacak? "Türkiye açısından anlamlı bir sürece gireceğiz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel



"TÜRKİYE AÇISINDAN ANLAMLI OLABİLECEK BİR SÜRECE GİRECEĞİZ"



Bahse konu olan görüşmenin Türkiye'nin gelecek dönemiyle ilgili olduğunu vurgulayan Özgür Özel'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde;



Nezaket görüşmesi olsa hızla yaparız ama Sayın Erdoğan da "konuşacağımız konular var" diye ifadede bulunmuş. Benim de önemli gündemlerim olacak. Bu konuda parti grubumdan görüş alıyorum. Bunu olgunlaştırdıktan sonra öyle kısa bir görüşme için değil belki gündemleri de önceden müzakere ettiğimiz uzun ve yapıcı olmasını ümit ettiğim, sonuçlar alacağımızı düşündüğüm, bundan sonra Türkiye açısından anlamlı olabilecek bir sürece gireceğiz.



O yüzden o görüşme için önce parti içi kurullarla tüm temasları tamamlamam gerekiyor. Hatta önceki dönem genel başkanlarımızın her birisinin de son aşamada fikirlerini alarak gideceğim. Çok gecikmez ama önümüzdeki hafta ondan sonraki hafta Sayın Erdoğan'ın da takvimine göre özel kalemler hallederler."

