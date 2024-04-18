Özgür Özel randevu istedi Başkan Erdoğan "kapım açık" dedi! Görüşme ne zaman olacak? "Türkiye açısından anlamlı bir sürece gireceğiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
ve CHP
Genel Başkanı Özgür Özel
, Ramazan Bayramı'ndaki 'nezaket' görüşmesinin ardından bir araya gelmeye hazırlanıyor.
ÖZGÜR ÖZEL: NEZAKETTEN VE MAKAMA SAYGIDAN ASLA TAVİZ YOK
Hatırlanacağı üzere Ramazan Bayramı öncesi Yavuz Donat'ın sorularını yanıtlayan Özgür Özel, Başkan Erdoğan'la görüşmek istediğini dile getirip "Nezaketten ve makamlara saygıdan asla ve asla taviz vermeyeceğiz. Nereye randevu verirse oraya gelirim"
mesajını verdi.
CHP lideri bayramda da Başkan Erdoğan'ı arayıp hem bayramını tebrik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan
ERDOĞAN: "KAPIMIZ AÇIK, ELE ALACAĞIMIZ KONU BAŞLIĞI ÇOK"
Başkan Erdoğan ise geride bıraktığımız günlerde kabine toplantısının ardından gazetecilerin yönelttiği "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sizden randevu istediği konuşuluyor. Bu talebe yanıtınız ne olur?"
sorusuna "CHP'nin Genel Başkanı Sayın Özel'e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz."
karşılığını verdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
GÖRÜŞME NE ZAMAN OLACAK?
Erdoğan'ın bu sözleri sonrası gözler Özgür Özel
'e çevrildi.
CHP
Genel Başkanı Özel, görüşme öncesinde parti içindeki kurullarla fikir alışverişinde bulunacağını, son olarak önceki genel başkanların da fikrine danışacağını belirtti.
Özel, "Çok gecikmez ama önümüzdeki hafta, ondan sonraki hafta, Sayın Erdoğan'ın da takvimine göre özel kalemler hallederler"
dedi.
"KISA BİR GÖRÜŞME DEĞİL, UZUN VE YAPICI"
"Kısa bir görüşme değil, uzun ve yapıcı" bir toplantı ümit ettiğini söyleyen Özel, "Bundan sonra Türkiye açısından anlamlı olabilecek bir sürece gireceğiz" ifadelerini kullandı.