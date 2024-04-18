PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Uyuşturucu tacirlerine 41 ilde NARKOÇELİK-12 operasyonu: 268 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 41 ilde eş zamanlı olarak "NARKOÇELİK-12" operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi. Yerlikaya yaptığı açıklamada, 268 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını bildirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 08:16 Güncelleme 18 Nisan 2024, 08:32
Uyuşturucu tacirlerine 41 ilde NARKOÇELİK-12 operasyonu: 268 şüpheli yakalandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde eş zamanlı düzenlenen "Narkoçelik-12" operasyonlarında 268 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 41 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Narkoçelik-12" operasyonlarında 856 kilogram uyuşturucu madde ve 795 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirtti.

268 şüpheli yakalandı

Operasyonlarda 268 zehir taciri ve sokak satıcısının da yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, 558 ekip, 1635 personel ve 44 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Gaziantep, Nevşehir, İzmir, Mersin, İstanbul, Kayseri, Adana, Şanlıurfa, Bursa, Antalya, Osmaniye, Bitlis, Denizli, Kocaeli, Konya, Kırklareli, Edirne, Eskişehir, Van, Tekirdağ, Çorum, Ankara, Elazığ, Hatay, Muş, Samsun, Diyarbakır, Bolu, Amasya, Kars, Zonguldak, Malatya, Sakarya, Aydın, Bingöl, Çanakkale, Isparta, Kütahya, Muğla, Tokat ve Karabük'te çalışma yapıldığını kaydetti.

Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar." ifadelerini paylaştı.

Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 4️⃣1️⃣ İlde eş zamanlı olarak düzenlenen "NARKOÇELİK-12" Operasyonlarında;
8️⃣5️⃣6️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ve
7️⃣9️⃣5️⃣ Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗
2️⃣6️⃣8️⃣ Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı❗️

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar❗️

❌ Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince;
5️⃣5️⃣8️⃣ ekip,
1️⃣.6️⃣3️⃣5️⃣ personel ve
4️⃣4️⃣ narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Gaziantep, Nevşehir, İzmir, Mersin, İstanbul, Kayseri, Adana, Şanlıurfa, Bursa, Antalya, Osmaniye, Bitlis, Denizli, Kocaeli, Konya, Kırklareli, Edirne, Eskişehir, Van, Tekirdağ, Çorum, Ankara, Elazığ, Hatay, Muş, Samsun, Diyarbakır, Bolu, Amasya, Kars, Zonguldak, Malatya, Sakarya, Aydın, Bingöl, Çanakkale, Isparta, Kütahya, Muğla, Tokat ve Karabük olmak üzere 4️⃣1️⃣ ilde "NARKOÇELİK-12" operasyonları düzenlendi.

Bazı İllerimizde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

❌ Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
📌218 kg skunk,
📌200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
🚔5️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.

❌ Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
📌186 kg skunk ele geçirildi.
🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
📌175 kg metamfetamin,
📌66 kg bonzai ham maddesi,
📌10 kg 600 gr kokain,
📌535 bin 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
🚔1️⃣3️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.

❌ Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
📌52 kg 600 gr skunk ele geçirildi.
🚔2️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌ Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
📌36 kg metamfetamin,
📌26 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
🚔7️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌ Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
📌34,5 kg esrar ele geçirildi.
🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌ Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
📌33,5 kg skunk ele geçirildi.
🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌ Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
📌30 kg skunk ele geçirildi.
🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌ Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
📌12.5 kg metamfetamin ele geçirildi.
🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌ Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
📌20 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
🚔3️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌ Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
📌13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
🚔1️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle 🇹🇷

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA