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Gece yarısı peş peşe sallandı! AFAD duyurdu: Tokat'ta önce 4.7 sonra 4.1 büyüklüğünde deprem | Okullar tatil edildi

Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Tokat’ın Sulusaray ilçesinde 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı. Vatandaşlar geceyi sokakta geçirirken Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okulların bugün tatil edildiğini bildirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 01:18 Güncelleme 18 Nisan 2024, 08:09
Gece yarısı peş peşe sallandı! AFAD duyurdu: Tokat’ta önce 4.7 sonra 4.1 büyüklüğünde deprem | Okullar tatil edildi

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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde gece yarısı 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Tokat'ta 4.7 büyüklüğünde korkutan deprem!



4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.06'da merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 9,97 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem üssü olan Sulusaray ilçesinin yanı sıra çevre ilçeler ve kent merkezinde sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar dışarı çıkarak bekledi.

İKİNCİ KEZ SALLANDI
4.7 şiddetindeki depremin ardından saat 02.35'te merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Yerlikaya, "Tokat ili Sulusaray ilçesinde 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, ilçeye gelerek Kaymakam Ömer Burak Bozkurt'tan bilgi aldı.

Hatipoğlu, geceyi dışarıda ateş yakarak geçiren vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, ikinci depremin de herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığını bildirdi.



Hatipoğlu, "Ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum tespit etmedi. İlgili kurumlarımız sahada çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun." dedi.

Depremden yaklaşık 1,5 saat önce 01.06'da merkez üssü yine aynı ilçe olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı meydana gelmişti.

OKULLAR TATİL EDİLDİ
Bölgede ara ara artçı depremlerin yaşandığını belirten Hatipoğlu, "Çok şükür depremde her herhangi bir olumsuzluk yok. Kaymakamlığımız, AFAD, emniyetimiz ve jandarmamız bölgede tarama çalışmaları yaptılar. Herhangi bir olumsuzluk olmadı. Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okulların bugün tatil ettik." dedi.



İŞTE YAŞANAN SON DEPREMLER
2024.04.18 01:10:51 37.9052 36.5565 7.9 -.- 2.1 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.18 01:06:58 40.0875 35.9683 2.4 -.- 4.8 4.7 ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel
2024.04.18 00:25:27 38.0455 37.6163 2.0 -.- 2.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.04.18 00:09:51 36.2758 36.2155 3.6 -.- 1.5 -.- HASANLI-(HATAY) İlksel
2024.04.17 23:43:16 37.2035 28.7408 8.1 -.- 4.0 3.9 KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2024.04.17 23:36:39 37.7328 36.2823 6.1 -.- 1.7 -.- OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.17 23:11:18 38.5500 40.4573 3.1 -.- 1.8 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2024.04.17 19:26:57 37.3845 36.7538 5.5 -.- 2.4 -.- KIRMAKAYA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.17 16:42:15 37.3047 37.1840 0.0 -.- 1.9 -.- KARABIYIKLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.17 16:09:27 37.8653 33.8483 5.8 -.- 1.5 -.- GOLOREN-EMIRGAZI (KONYA) İlksel
2024.04.17 15:56:36 38.0190 33.7342 5.0 -.- 1.4 -.- BESCI-EMIRGAZI (KONYA) İlksel
2024.04.17 15:31:48 37.8477 33.8702 8.6 -.- 2.1 -.- GOLOREN-EMIRGAZI (KONYA) İlksel
2024.04.17 14:22:22 41.0447 43.8143 8.2 -.- 2.2 -.- ERMENISTAN İlksel
2024.04.17 14:08:31 37.9580 37.5798 13.3 -.- 1.8 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.17 13:38:24 38.7460 43.4703 5.0 -.- 2.6 -.- YEMLICE-(VAN) İlksel
2024.04.17 13:38:21 39.0128 43.8838 15.7 -.- 2.6 -.- SARIHARMAN-CALDIRAN (VAN) İlksel
2024.04.17 13:33:05 38.3613 29.7640 8.2 -.- 1.6 -.- KOCAK-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
2024.04.17 13:19:03 36.5953 36.3943 14.2 -.- 1.5 -.- KARAELMASLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.04.17 13:03:39 40.0040 27.8940 0.0 -.- 1.6 -.- CATALTEPE-MANYAS (BALIKESIR) İlksel
2024.04.17 12:58:48 36.1493 33.5237 0.0 -.- 1.5 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2024.04.17 12:51:28 39.6307 29.4208 0.0 -.- 1.6 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.04.17 12:13:50 36.0293 36.2390 11.1 -.- 1.5 -.- YANIKPINAR-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2024.04.17 12:09:55 38.4920 39.4287 7.2 -.- 1.8 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG) İlksel
2024.04.17 12:00:57 38.2030 38.2538 7.0 -.- 1.3 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

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