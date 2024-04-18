Tokat, Çorum, Ordu, Samsun, Yozgat, Amasya’da deprem sonrası son durum ne? Son dakika duyurular...

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Depremin derinliği 5,99 kilometre olarak belirlendi. Peki Tokat ve çevre illerde son durum ne? İşte merak edilenler...
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Depremin derinliği 5,99 kilometre olarak belirlendi. Peki Tokat ve çevre illerde son durum ne? İşte merak edilenler...
TOKAT, ÇORUM, ORDU, SAMSUN ,YOZGAT, AMASYA'DA DEPREM SONRASI SON DURUM!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:
"Merkez Üssü Tokat Sulusaray İlçesi 5,6 şiddetinde olan deprem bölgesine yakın kesimlerdeki 16.Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanlarındaki (200-19 ve 200-20 Sivas-Ankara Devlet Yolu ile 58-81 Şeyhhalil il yolu ve 850-03 ve 850-04 Sivas -Tokat Devlet Yolu ) köprü ve yollarımız da yapılan ilk incelemelerde olumsuz bir duruma rastlanmamıştır."
YOZGAT'TA 2 KATLI EV, TOKAT'TA 5 AHIR ETKİLENDİ
AFAD, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Tokat, Samsun, Yozgat, Çankırı ve Çorum illerimizde yoğun bir şekilde hissedilmiştir. An itibarıyla; Yozgat ilimizde 2 katlı bir ev ile Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alınmış olup; ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verdi.
SON DEPREMLER 18 NİSAN 2024
🔴 AFAD'ın verilerine göre; Tokat'ın Suluray ilçesinde saat 18.11'de yerin 5.99 kilometre altında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
🔴 Saat 13.29'da Erzurum Yakutiye'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
🔴 Saat 08.45'te Kahramanmaraş Göksun'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
🔴 18 Nisan 2024'te Tokat Sulusaray'da saat 01.06'da 4.7; saat 02.35'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
🔴 AFAD ölçümlerine göre 17 Nisan saat 23:43'te Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.