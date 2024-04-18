Tokat, Çorum, Ordu, Samsun, Yozgat, Amasya’da deprem sonrası son durum ne? Son dakika duyurular...

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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Depremin derinliği 5,99 kilometre olarak belirlendi. Peki Tokat ve çevre illerde son durum ne? İşte merak edilenler...

TOKAT, ÇORUM, ORDU, SAMSUN ,YOZGAT, AMASYA'DA DEPREM SONRASI SON DURUM! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "Merkez Üssü Tokat Sulusaray İlçesi 5,6 şiddetinde olan deprem bölgesine yakın kesimlerdeki 16.Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanlarındaki (200-19 ve 200-20 Sivas-Ankara Devlet Yolu ile 58-81 Şeyhhalil il yolu ve 850-03 ve 850-04 Sivas -Tokat Devlet Yolu ) köprü ve yollarımız da yapılan ilk incelemelerde olumsuz bir duruma rastlanmamıştır."