31 Mayıs 2024 Cuma hutbesi PDF metni ve konusu! Cuma hutbesi konusu! Diyanet yayımladı

Diyanet İşleri Başkanlığı , 31 Mayıs 2024 Cuma günü için hazırlanan hutbe konusunu ve metnini yayımladı. Dini vecibelerin yerine getirilmesinde önemli bir rol üstlenen hutbeler, toplumun manevi değerlerini güçlendirmede önemli bir araç olarak kabul ediliyor.

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Helâl bellidir; haram da bellidir. İkisinin arasında birtakım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini ve haysiyetini korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse, harama düşmüş olur."

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Ağzınıza geldiği gibi yalan yanlış konuşup Allah'a da yalan isnat ederek 'Bu helâldir, bu haramdır' demeyin…"

Aziz Müminler!

Yüce dinimiz İslam'a göre helâl, yapılmasına müsaade edilen söz, tutum ve davranışlardır. Haram ise yapılması yasaklanan kötü ve çirkin şeylerdir. Dinimize göre helâl ve haram belirleme yetkisi Allah'a ve O'nun izniyle Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)'e aittir. Hiçbir kişi helâl ve haram sınırlarını kendi düşünce ve görüşüne göre daraltamaz veya genişletemez. Dinimizde helâl dairesi oldukça geniştir. Haramlar ise sınırlı sayıdadır.



Değerli Müslümanlar!

Yüce Rabbimizin haram kıldığı en büyük günah şirktir. Mümin, imanına asla şirk bulaştırmaz. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaz. Nasıl ve ne şekilde yaşaması gerektiğini yalnızca Allah'ın belirleyeceğini kabul eder. Yalnızca O'na kulluk eder ve yalnızca O'ndan yardım diler.

Haram olan diğer büyük bir günah da, insanın canına ve malına kastetmek, şeref ve haysiyetine zarar vermektir. Dinimize göre insanların canı mukaddestir, dokunulmazdır. Kur'an-ı Kerim'de "Bir insanı öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir." buyrulmaktadır. Bu cihanşümul ölçüye rağmen bugün, insanlıktan nasibini almamış katil siyonistler, dünyanın gözü önünde Gazze ve Refah'ta en büyük günahlardan birini işlemekte; kadın, çocuk, yaşlı demeden masumları katletmektedir. Ancak unutulmasın ki, dünyada ve ahirette Allah'ın, meleklerin ve diri diri yakılan mazlumların laneti soykırım yapan zalimlerin üzerinedir. Ve yine unutulmasın ki, zalimlerin zulmü ancak kendi sonlarını hazırlamaktadır. Azgınlaşan kavimlerin akıbeti bize hep bu hakikati hatırlatmaktadır. Bu kaçınılmaz gerçekle onlar da mutlaka yüzleşecektir.