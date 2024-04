Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den Başkan Erdoğan’a ’savunma sanayii’ teşekkürü: Türkiye dünyada adından övgüyle söz edilen bir marka

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın liderliği ve teşvikleriyle başlatılan yerli ve milli teknoloji hamlesiyle Türkiye'nin, son 20 yılda savunma sanayii alanında birbirinden değerli projeleri hayata geçirdiğini dile getiren Güler, bu kapsamda her geçen gün geliştirilen yerli, milli ve modern teknolojiyi haiz savunma sanayii ürünleriyle ordunun imkan ve kabiliyetlerinin, geçmiş yıllara kıyasla muazzam seviyede gelişim kaydettiğini ve kaydetmeye devam ettiğini vurguladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan



BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ



Milli Savunma Bakanı Güler, ordunun ve Türkiye'nin gücüne güç katan silah sistemlerinin, aynı zamanda çok sayıda kardeş, dost ve müttefik ülkeye de ihraç edildiğine dikkati çekerek, şunları aktardı:

"Karabağ'da, Libya'da ve Ukrayna'daki çatışmalarda da etkinliği açıkça görülen ürünlerimize olan talebin dünya pazarında her geçen gün arttığını, büyük bir memnuniyetle görüyoruz. Türkiye artık ürettiği silah, mühimmat ve sistemlerle tüm dünyada adından övgüyle söz edilen bir marka konumuna gelmiştir. Sonuç olarak bir asır önce vatanımızı işgal girişiminde bulunanlara karşı varlık yokluk mücadelesi veren ülkemiz, bugün her geçen gün büyüyen ekonomisi, güçlü ordusu, sürekli gelişen savunma sanayii ile bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan etkin bir seviyeye ulaşmış durumdadır. Bu vesileyle vizyon ve hedefleriyle ülkemizi her alanda olduğu gibi savunma sanayii alanında da söz sahibi ülkelerden biri haline getiren Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum."

Bakan Güler, özelikle son dönemde yakın coğrafyada cereyan eden çatışmaların, hava platformlarının, ülke güvenliğinin sağlanmasında öncelikle ele alınması ve çok boyutlu olarak geliştirilmesi gereken sistemler olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.