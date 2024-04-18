Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den Başkan Erdoğan’a ’savunma sanayii’ teşekkürü: Türkiye dünyada adından övgüyle söz edilen bir marka

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler



"TÜRKİYE, DÜNYANIN SAYILI ÜLKELERİNDEN BİRİ OLDU"

Birbirinden değerli ve kritik projeleri hayata geçiren yerli ve milli savunma sanayinin, karada ve denizde olduğu gibi semaların emniyetini en iyi şekilde sağlayacak hava araçlarında da büyük atılımlar gerçekleştirdiğine dikkati çeken Güler, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda şu ana kadar üretilen ve büyük bir başarıyla hizmet veren silahlı ve silahsız insansız hava araçlarımız ve mühimmatlarımızın yanı sıra yeni nesil gelişmiş temel eğitim ve hafif taarruz uçağımız HÜRKUŞ, geniş görev yelpazesini üstün bir performansla yerine getirebilen jet eğitim uçağımız HÜRJET, en zorlu şartlarda, çok yönlü vazifeleri icra etme yeteneğine sahip genel maksat helikopterimiz GÖKBEY ile savunma sanayimizin ulaştığı üstün seviyeyi ortaya koyan 5'inci nesil ilk yerli ve milli savaş uçağımız KAAN, ülkemizin hava platformlarındaki büyük atılımlarının en somut işaretleridir. Tüm bunlarla birlikte Türkiye, artık kendi savaş uçağını, eğitim ve jet uçaklarını, helikopterlerini üretebilen dünyanın sayılı ülkelerinden biri oldu."

Bakan Güler, başta KAAN olmak üzere tüm bu sistemlerin üretilmesinin, devlet ve milletin yıllardır hayali olduğunu ifade ederek, "Bunun için çok çalıştık ve bugün çok şükür bu hayallerimiz gerçeğe dönüşüyor. Bununla ne kadar gurur duysak azdır. Mevcut teknolojik gelişmeler ve her geçen gün artarak devam eden tehdit yelpazesi dikkate alındığında, bu projelerin ehemmiyeti daha da iyi anlaşılmaktadır." dedi.

"YERLİ VE MİLLİ PLATFORMLARLA CAYDIRICILIK DAHA DA ARTACAK"

İmza töreninde yer alan hava platformlarına dikkati çeken Güler, söz konusu ürünlerin seri üretiminin başlaması ve envantere girmesiyle semaların yılmaz koruyucusu olan Hava Kuvvetlerinin, hak ve menfaatleri daha güçlü şekilde koruyacağını, Türk ordusunun etkinliği ve caydırıcılığının daha da artacağını vurguladı.

Güler, Türkiye Yüzyılı hedeflerinin vücut bulmuş sembolleri olarak nitelediği yerli ve milli insanlı hava platformlarının, havacılık alanında Türkiye'ye katkı sağlayacak daha nice büyük ve başarılı projelerin de habercisi olduğunu söyledi.

Sürekli daha ileri gitmek ve daha gelişmişini üretmek mecburiyetinde olduklarını belirten Güler, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla, Cumhuriyetimizin ikinci asrını, savunmanın, kalkınmanın ve üretimin yüzyılı yapmak, tarihimizin altın sayfalarına yeni başarılar yazdırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki başta milli uçağımız KAAN olmak üzere tüm bu hava platformlarımız, başta Savunma Sanayii Başkanlığımız ve TUSAŞ olmak üzere Türk savunma sanayii ailesinin yoğun gayretleriyle kısa sürede seri üretime geçecek ve semalarımızdaki yerlerini alacaktır. Milli gururumuz olan hava platformlarımızın bir kez daha ülkemize, asil milletimize, kahraman ordumuza ve emniyet teşkilatımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

İmza töreni sonrasında hatıra fotoğrafı çekildi. Ardından Bakan Güler'e yerli ve milli insanlı hava platformları HÜRKUŞ, HÜRJET, KAAN ve GÖKBEY'in maketi hediye edildi.