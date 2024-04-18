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Son dakika: Ticaret Bakanı Ömer Bolat Malili mevkidaşı ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mali Sanayi ve Ticaret Bakanı Moussa Alassane Diallo ve beraberindeki heyetle bir araya gelerek, siyasi, iktisadi ve birçok alanda gerçekleştirilebilecek stratejik ortaklıkları değerlendirdiklerini bildirdi.

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Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 12:35 Güncelleme 18 Nisan 2024, 12:35
Son dakika: Ticaret Bakanı Ömer Bolat Malili mevkidaşı ile görüştü

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Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malili mevkidaşı Diallo ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta yaptıkları görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmenin muhtelif yollarını ele aldıklarını vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Mali Cumhuriyeti ile siyasi, iktisadi ve birçok alanda gerçekleştirilebilecek stratejik ortaklıkları ele alarak, ihracat odaklı büyüme hedefimiz doğrultusunda ikili ticaretimizi güçlendirecek somut adımlar atma konusunda mutabık kaldık. Ticaret Bakanlığı olarak dış ticaretimizi daha da iyileştirmeye yönelik çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz."

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