İzmir Çiğli’deki fabrika yangın kontrol altına alındı

İzmir 'in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan metal kaplama ve plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı'nda bulunan Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki metal kaplama fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.