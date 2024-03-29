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Başkan Erdoğan bugün İstanbul'da olacak! Adım adım 31 zaferine: "Bizler tüm farklılıklarımızla 85 milyonluk büyük bir aileyiz"

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri için 52 şehirde mitinglere katıldı vatandaşla kucaklaştı. Seçim maratonuna iki ay önce başladıklarını hatırlatan Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Millî iradenin tecelli aracı olan sandık, 85 milyon olarak hepimizin namusuna emanettir. Hem sandığa gidip oy kullanarak hem de oyumuza sahip çıkarak demokrasimize karşı mesuliyetimizi yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı. 52 şehirdeki programlarını bitiren Erdoğan, seçime 2 gün kala İstanbul'un ilçelerinde olacak.

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Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 20:12 Güncelleme 29 Mart 2024, 11:15
Başkan Erdoğan bugün İstanbul’da olacak! Adım adım 31 zaferine: Bizler tüm farklılıklarımızla 85 milyonluk büyük bir aileyiz

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31 Mart seçimlerine sayılı günler kala sahada çalışmalarına devam eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.





Seçim maratonuna iki ay önce başladıklarını hatırlatan Erdoğan, "İki ay önce başladığımız mahallî idareler seçim maratonumuzda doğudan batıya, kuzeyden güneye 52 şehrimizi ziyaret ettik. Diyarbakır'dan Trabzon'a, Hatay'dan Samsun'a, Muğla'dan Çorum'a, Karabük'ten Hakkâri'ye kadar ülkemizin dört bir ucundaki vatandaşlarımızla kucaklaştık. Gençlerimizle selamlaştık. Yaşlılarımızın hayır duasını aldık. Hanım kardeşlerimizle hasbihâl ettik. Sanayicilerimizle, üreticilerimizle bir araya geldik. Emeklilerimizin, emekçilerimizin sesine kulak verdik. Ahilik geleneğimizin temsilcisi esnafımızla istişare ettik. Yeni yuvalarına kavuşan depremzedelerimizin sevincini paylaştık. Hiçbir ayrım yapmadan milletimizin tamamıyla dertleştik, hasret giderdik, ruberu muhabbet ettik." dedi.



"Gittiğimiz yerlerde gördüğümüz manzara şudur: Bizler tüm farklılıklarımızla 85 milyonluk büyük bir aileyiz." diyen Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Seçim şarkımızda söylediğimiz gibi: Hepimiz aynı bağın gülüyüz, aynı dağın yeliyiz. Bu birlikteliği ne kadar sağlam tutarsak geleceğimize o derece güvenle bakabiliriz. Siyasi görüşlerimiz, gönül verdiğimiz partiler, kökenimiz, meşrebimiz, hayat tarzımız farklı olabilir. Ama Türkiye bizlerin ortak yurdu, ortak çatısı, ortak yuvasıdır. Millî iradenin tecelli aracı olan sandık, 85 milyon olarak hepimizin namusuna emanettir. Hem sandığa gidip oy kullanarak hem de oyumuza sahip çıkarak demokrasimize karşı mesuliyetimizi yerine getireceğiz. 31 Mart seçimlerinin şimdiden ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum."


52 şehirdeki programlarını bitiren Başkan Erdoğan, seçime 2 gün kala İstanbul'un ilçelerinde olacak.

BUGÜN İLK DURAK SULTANBEYLİ

Başkan Erdoğan, bugün ilk olarak Sultanbeyli Kent Meydanı'nda vatandaşlara seslenecek. Akabinde Sancaktepe'ye geçecek olan Erdoğan, hem yerel seçimlere hem de gündeme dair önemli mesajlar verecek.

Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum için vatandaşlardan destek isteyecek.

AKŞAM GENÇLERLE OLACAK

Gün içerisinde miting programlarını tamamlayan Başkan Erdoğan, akşam ise Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul Programı'nda gençlerle bir araya gelecek.

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