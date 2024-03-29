Başkan Erdoğan bugün İstanbul'da olacak! Adım adım 31 zaferine: "Bizler tüm farklılıklarımızla 85 milyonluk büyük bir aileyiz"

31 Mart seçimlerine sayılı günler kala sahada çalışmalarına devam eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
İki ay önce başladığımız mahallî idareler seçim maratonumuzda doğudan batıya, kuzeyden güneye 52 şehrimizi ziyaret ettik.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 28, 2024
Diyarbakır'dan Trabzon'a, Hatay'dan Samsun'a, Muğla'dan Çorum'a, Karabük'ten Hakkâri'ye kadar ülkemizin dört bir ucundaki vatandaşlarımızla kucaklaştık.… pic.twitter.com/d5Qbo9qoqe
Seçim maratonuna iki ay önce başladıklarını hatırlatan Erdoğan, "İki ay önce başladığımız mahallî idareler seçim maratonumuzda doğudan batıya, kuzeyden güneye 52 şehrimizi ziyaret ettik. Diyarbakır'dan Trabzon'a, Hatay'dan Samsun'a, Muğla'dan Çorum'a, Karabük'ten Hakkâri'ye kadar ülkemizin dört bir ucundaki vatandaşlarımızla kucaklaştık. Gençlerimizle selamlaştık. Yaşlılarımızın hayır duasını aldık. Hanım kardeşlerimizle hasbihâl ettik. Sanayicilerimizle, üreticilerimizle bir araya geldik. Emeklilerimizin, emekçilerimizin sesine kulak verdik. Ahilik geleneğimizin temsilcisi esnafımızla istişare ettik. Yeni yuvalarına kavuşan depremzedelerimizin sevincini paylaştık. Hiçbir ayrım yapmadan milletimizin tamamıyla dertleştik, hasret giderdik, ruberu muhabbet ettik." dedi.