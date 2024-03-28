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Türkiye'den Solingen'deki kundaklamaya ilişkin flaş açıklama: "Şüphelilerin adalet karşısına çıkarılmasını bekliyoruz"

Son dakika haberi! Diplomatik kaynaklar, "Solingen faciasından 31 yıl sonra yaşanan hadisenin (4 Türk'ün öldüğü yangın) aydınlatılmasını ve şüphelilerin adalet karşısına çıkarılmasını bekliyoruz." açıklamasında bulundu. Almanya'nın Solingen kentinde 4 katlı binada çıkan ve Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı olan aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili savcılığın hazırladığı ön raporda, olayın kundaklama sonucu meydana geldiği bildirilmişti.

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Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 14:55 Güncelleme 28 Mart 2024, 15:25
Türkiye’den Solingen’deki kundaklamaya ilişkin flaş açıklama: Şüphelilerin adalet karşısına çıkarılmasını bekliyoruz

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Türkiye, Solingen faciasından 31 yıl sonra ve Avrupa'da yabancı düşmanlığı ile İslam karşıtlığının arttığı bir dönemde, 4 Türk kökenli Bulgaristan vatandaşının hayatını kaybettiği Almanya'daki yangın olayının arkasında yatan nedenlerin bir an önce aydınlatılmasını ve olası şüphelilerin adalet karşısına çıkarılmasını bekliyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgide, Almanya'nın Solingen kentinde 4 katlı binada çıkan yangında 4 Türk kökenli Bulgaristan vatandaşının hayatını kaybettiği ve aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu bir grubun yaralandığı hatırlatıldı.

Diplomatik kaynaklar, olayın ilk anından itibaren Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul ve diğer yetkililerin konuyu yakından takip ettiğini belirtti.

TÜRKİYE'NİN BERLİN BÜYÜKELÇİSİ AHMET BAŞAR ŞEN'İN BUGÜN HASTANEDE YARALILARI ZİYARET EDECEK
Solingen faciasından 31 yıl sonra ve Avrupa'da yabancı düşmanlığı ile İslam karşıtlığının arttığı bir dönemde yaşanan söz konusu hadisenin arkasında yatan nedenlerin bir an önce aydınlatılmasının ve olası şüphelilerin adalet karşısına çıkarılmasının beklendiğini vurgulayan kaynaklar, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'in bugün hastanede yaralıları ziyaret edeceğini bildirdi.

Alman makamları, dün yaptıkları açıklamada, olayda kundaklama ihtimalinin bulunduğunu duyurmuştu.

PKK terörü Almanya'ya sıçradı!

OLAYIN KUNDAKLAMA OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI
Almanya'nın Solingen kentinde 4 katlı binada çıkan ve Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı olan aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili savcılığın hazırladığı ön raporda, olayın kundaklama sonucu meydana geldiği bildirildi.

Wuppertal Savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, incelemenin ardından hazırlanan ön raporda, yangının kundaklama sonucu çıktığı belirtildi.

Bilirkişi raporuna göre, 24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gece medyana gelen yangın eski binanın merdiven boşluğunda başladı. Yangın "baca etkisi"yle 5 dakika içinde çatıya sıçradı.

Ahşap merdiven boşluğunda bazı kalıntıların bulunduğu, bu kanıtlara göre yangının kasten kundaklama sonucu çıkarıldığı sonucuna varıldığı belirtildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK ÜYELERİ Mİ GERÇEKLEŞTİRDİ?

Wuppertal Savcısı Heribert Kaune-Gebhardt, yaptığı açıklamada, ellerinde olayla ilgili "yabancı düşmanlığı saiki olduğunu gösteren" bir kanıt bulunmadığını iddia etti. Savcılıktan yapılan bu açıklama kundaklamayı Neonazilerin dışında terör örgütü PKK üyelerinin gerçekleştirmiş olabilme ihtimalini de akıllara getirdi.

NE OLMUŞTU?

Höhscheid semtindeki 4 katlı binada çıkan yangında aynı aileden 2'si çocuk olmak üzere Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı 4 kişi yaşamını yitirmiş, ikisi ağır 9 kişi de yaralanmıştı.

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğunca X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, yangının mahiyetinin bir an önce soruşturularak açıklığa kavuşturulması istendi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Solingen'de yaşadıkları apartmanda dün sabaha karşı çıkan yangında hayatını kaybeden Bulgaristan Türkü soydaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. Söz konusu yangının mahiyetinin bir an evvel soruşturularak açıklığa kavuşturulmasını önemle temenni ediyoruz. Bu kapsamda Başkonsolosluğumuz ilgili makamlarla temasta kalmaya devam edecektir."

SOLİNGEN'DE 1993'TE TÜRK AİLENİN EVİ KUNDAKLANMIŞTI

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Hatice Genç (19), Gülistan Öztürk (12), Hülya (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti.

Yakalanan failler Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz, hapis cezalarını çektikten sonra tahliye edilmişti.

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