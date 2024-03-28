Türkiye'den Solingen'deki kundaklamaya ilişkin flaş açıklama: "Şüphelilerin adalet karşısına çıkarılmasını bekliyoruz"

Türkiye, Solingen faciasından 31 yıl sonra ve Avrupa'da yabancı düşmanlığı ile İslam karşıtlığının arttığı bir dönemde, 4 Türk kökenli Bulgaristan vatandaşının hayatını kaybettiği Almanya'daki yangın olayının arkasında yatan nedenlerin bir an önce aydınlatılmasını ve olası şüphelilerin adalet karşısına çıkarılmasını bekliyor.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgide, Almanya'nın Solingen kentinde 4 katlı binada çıkan yangında 4 Türk kökenli Bulgaristan vatandaşının hayatını kaybettiği ve aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu bir grubun yaralandığı hatırlatıldı.
Diplomatik kaynaklar, olayın ilk anından itibaren Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul ve diğer yetkililerin konuyu yakından takip ettiğini belirtti.
TÜRKİYE'NİN BERLİN BÜYÜKELÇİSİ AHMET BAŞAR ŞEN'İN BUGÜN HASTANEDE YARALILARI ZİYARET EDECEK
Solingen faciasından 31 yıl sonra ve Avrupa'da yabancı düşmanlığı ile İslam karşıtlığının arttığı bir dönemde yaşanan söz konusu hadisenin arkasında yatan nedenlerin bir an önce aydınlatılmasının ve olası şüphelilerin adalet karşısına çıkarılmasının beklendiğini vurgulayan kaynaklar, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'in bugün hastanede yaralıları ziyaret edeceğini bildirdi.
Alman makamları, dün yaptıkları açıklamada, olayda kundaklama ihtimalinin bulunduğunu duyurmuştu.
OLAYIN KUNDAKLAMA OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI
Almanya'nın Solingen kentinde 4 katlı binada çıkan ve Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı olan aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili savcılığın hazırladığı ön raporda, olayın kundaklama sonucu meydana geldiği bildirildi.
Wuppertal Savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, incelemenin ardından hazırlanan ön raporda, yangının kundaklama sonucu çıktığı belirtildi.
Bilirkişi raporuna göre, 24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gece medyana gelen yangın eski binanın merdiven boşluğunda başladı. Yangın "baca etkisi"yle 5 dakika içinde çatıya sıçradı.