Türkiye'den Solingen'deki kundaklamaya ilişkin flaş açıklama: "Şüphelilerin adalet karşısına çıkarılmasını bekliyoruz"

Wuppertal Savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, incelemenin ardından hazırlanan ön raporda, yangının kundaklama sonucu çıktığı belirtildi.

OLAYIN KUNDAKLAMA OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI Almanya'nın Solingen kentinde 4 katlı binada çıkan ve Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı olan aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili savcılığın hazırladığı ön raporda, olayın kundaklama sonucu meydana geldiği bildirildi.

TÜRKİYE'NİN BERLİN BÜYÜKELÇİSİ AHMET BAŞAR ŞEN'İN BUGÜN HASTANEDE YARALILARI ZİYARET EDECEK Solingen faciasından 31 yıl sonra ve Avrupa'da yabancı düşmanlığı ile İslam karşıtlığının arttığı bir dönemde yaşanan söz konusu hadisenin arkasında yatan nedenlerin bir an önce aydınlatılmasının ve olası şüphelilerin adalet karşısına çıkarılmasının beklendiğini vurgulayan kaynaklar, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'in bugün hastanede yaralıları ziyaret edeceğini bildirdi.

Diplomatik kaynaklar, olayın ilk anından itibaren Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul ve diğer yetkililerin konuyu yakından takip ettiğini belirtti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgide, Almanya'nın Solingen kentinde 4 katlı binada çıkan yangında 4 Türk kökenli Bulgaristan vatandaşının hayatını kaybettiği ve aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu bir grubun yaralandığı hatırlatıldı.

Türkiye, Solingen faciasından 31 yıl sonra ve Avrupa'da yabancı düşmanlığı ile İslam karşıtlığının arttığı bir dönemde, 4 Türk kökenli Bulgaristan vatandaşının hayatını kaybettiği Almanya 'daki yangın olayının arkasında yatan nedenlerin bir an önce aydınlatılmasını ve olası şüphelilerin adalet karşısına çıkarılmasını bekliyor.

Ahşap merdiven boşluğunda bazı kalıntıların bulunduğu, bu kanıtlara göre yangının kasten kundaklama sonucu çıkarıldığı sonucuna varıldığı belirtildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK ÜYELERİ Mİ GERÇEKLEŞTİRDİ?



Wuppertal Savcısı Heribert Kaune-Gebhardt, yaptığı açıklamada, ellerinde olayla ilgili "yabancı düşmanlığı saiki olduğunu gösteren" bir kanıt bulunmadığını iddia etti. Savcılıktan yapılan bu açıklama kundaklamayı Neonazilerin dışında terör örgütü PKK üyelerinin gerçekleştirmiş olabilme ihtimalini de akıllara getirdi.

NE OLMUŞTU?

Höhscheid semtindeki 4 katlı binada çıkan yangında aynı aileden 2'si çocuk olmak üzere Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı 4 kişi yaşamını yitirmiş, ikisi ağır 9 kişi de yaralanmıştı.