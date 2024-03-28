Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 81 ilde firari avı: 2 bin 840 şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Firari Suçlular İçin Çember Daralıyor❗️

8️⃣1️⃣ ilde 4️⃣ gündür devam eden "Aranan Şahıslara Yönelik" düzenlenen "ÇEMBER-15" operasyonlarında arama kaydı bulunan 2️⃣ bin 8️⃣4️⃣0️⃣ firari yakalandı❗

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz❗️

Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:

📌 0-5 yıldır aranmakta olan 2️⃣ bin 7️⃣9️⃣7️⃣ şahıs,

📌 5-10 yıldır aranmakta olan 2️⃣5️⃣ şahıs,

📌 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 1️⃣8️⃣ şahıs "ÇEMBER-15" operasyonlarıyla yakalandı❗️

Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:

📌 Hırsızlıktan 4️⃣4️⃣2️⃣ şahıs,

📌 Dolandırıcılıktan 2️⃣5️⃣0️⃣ şahıs,

📌 Yağmadan 1️⃣0️⃣3️⃣ şahıs,

📌 Adam Öldürmeden 2️⃣2️⃣ şahıs,

📌 Cinsel Suçlardan 6️⃣7️⃣ şahıs,

📌 Narkotik suçlarından 4️⃣5️⃣0️⃣ şahıs,

📌 Terörden 4️⃣5️⃣ şahıs,

📌 KOM (Kaçakçılık, Organize) 2️⃣9️⃣7️⃣ şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam

2️⃣ bin 8️⃣4️⃣0️⃣ şahıs adalete teslim edildi.

❌ İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.

❌Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle