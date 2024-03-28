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Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 81 ilde firari avı: 2 bin 840 şahıs yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde 4 gündür devam eden ÇEMBER-15 operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 840 firarinin yakalandığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 14:54 Güncelleme 28 Mart 2024, 15:00
Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 81 ilde firari avı: 2 bin 840 şahıs yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Firari Suçlular İçin Çember Daralıyor❗️
8️⃣1️⃣ ilde 4️⃣ gündür devam eden "Aranan Şahıslara Yönelik" düzenlenen "ÇEMBER-15" operasyonlarında arama kaydı bulunan 2️⃣ bin 8️⃣4️⃣0️⃣ firari yakalandı❗

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz❗️

Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:
📌 0-5 yıldır aranmakta olan 2️⃣ bin 7️⃣9️⃣7️⃣ şahıs,
📌 5-10 yıldır aranmakta olan 2️⃣5️⃣ şahıs,
📌 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 1️⃣8️⃣ şahıs "ÇEMBER-15" operasyonlarıyla yakalandı❗️

Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:
📌 Hırsızlıktan 4️⃣4️⃣2️⃣ şahıs,
📌 Dolandırıcılıktan 2️⃣5️⃣0️⃣ şahıs,
📌 Yağmadan 1️⃣0️⃣3️⃣ şahıs,
📌 Adam Öldürmeden 2️⃣2️⃣ şahıs,
📌 Cinsel Suçlardan 6️⃣7️⃣ şahıs,
📌 Narkotik suçlarından 4️⃣5️⃣0️⃣ şahıs,
📌 Terörden 4️⃣5️⃣ şahıs,
📌 KOM (Kaçakçılık, Organize) 2️⃣9️⃣7️⃣ şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam
2️⃣ bin 8️⃣4️⃣0️⃣ şahıs adalete teslim edildi.

81 ilde firari avı: 2 bin 840 şahıs yakalandı

❌ İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.

❌Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle

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