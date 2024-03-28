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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! 53 ilde NARKOÇELİK-9 operasyonu! 1 ton 43 kg uyuşturucu ele geçirildi! 434 zehir taciri yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 53 ilde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 1 ton 43 kilogram uyuşturucu 387 bin adet hap ele geçirildi. Operasyonlarda 434 zehir taciri yakalandı.

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Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 08:29 Güncelleme 28 Mart 2024, 09:14
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! 53 ilde NARKOÇELİK-9 operasyonu! 1 ton 43 kg uyuşturucu ele geçirildi! 434 zehir taciri yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 44 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-9' operasyonlarında 434 şüphelinin yakalandığını ve 1 ton 43 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; İzmir, Samsun, Şanlıurfa, Ankara, Şırnak, Tekirdağ, Malatya, Isparta, Sakarya, Gaziantep, Antalya, Balıkesir, Bursa, Adana, Konya, Mersin, Kocaeli, Diyarbakır, Kırşehir, Kahramanmaraş, Denizli, Osmaniye, Van, İstanbul, Aksaray, Aydın, Batman, Muğla, Afyonkarahisar, Kayseri, Eskişehir, Ordu, Adıyaman, Erzincan, Karaman, Kırklareli, Amasya, Hatay, Kütahya, Rize, Zonguldak, Bingöl, Hakkari, Çanakkale'de uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 'Narkoçelik-9' operasyonları düzenlendiğini belirtti.

'GENÇLERİMİZİ ZEHİRLEMELERİNE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ'
Yerlikaya, "Operasyonlarda 1 ton 43 kilo uyuşturucu madde ve 387 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 434 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine ve sokak satıcılarına karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.

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