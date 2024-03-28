Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’dan canlı yayında flaş açıklamalar

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Son dakika haberi! Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, A Haber canlı yayınında projeleri ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. AHaber CANLI YAYIN



İşte Kurum'un açıklamaları: Saha, '31 Mart'ta Murat Kurum geliyor, Cumhur İttifakı geliyor' diyor" ifadeleriyle konuşmasına başlayan Murat Kurum, "Çok güzel bir coşku var. Milletimizle bir araya geldik, onları dinledik, çözümlerimizi sunduk. 5 yıllık süreçte İstanbul'un kırgın olduğunu gördük. Sorunlarına ilişkin ilginin gösterilmediğini gördük. Projelerimizi, eserlerimizi, hayallerimizi açıkladığımızda milletimizin sevgisiyle karşılaştık." şeklinde konuştuk.



"BİR TARAFTA VAATLERİNİ BİLE HATIRLAMAYAN, DİĞER TARAFTA DA 81 İLDE HİZMETLER YAPMIŞ BİR ADAY VAR"

Murat Kurum, İstanbulluların 31 Mart'ta sandığa gittiğinde adaylara bakarak değerlendirme yapacağını söyledi. Mevcut İBB Başkanı'nın verdiği sözleri hatırlamadığını belirten Kurum, "Vatandaşımızın sorunları var ve bunların çözülmesini istiyorlar. İlgi istiyorlar, sevgi istiyorlar. Bir yöneticiden, Belediye Başkanı'ndan şehri için yapılmasını bekliyorlar. Deprem çalışması, trafik sorunları bunların içinde. Şehrin zor anında yanında olmalarını istiyorlar. İstanbul'da yaşayan bir vatandaş olarak; metroya güvenle binmek isterim, hızlı ulaşım isterim, deprem korkusunun giderilmesini, taksi probleminin gündemden çıkarılmasını isterim. Söylemlerin gerçekleşmediği gerçekler var. Milletimiz bunları değerlendirecektir. 5 yıldır verdiği vaatleri bile hatırlamayan, İstanbul dışında her şeyle ilgilenen bir Belediye Başkanı var. Diğer tarafta 81 ile gitmiş, deprem dönüşümüyle ilgili elinden geleni yapmış, afetlerde milletin yanında olmuş, verdiği sözleri gerçekleştirmiş biri var." dedi.





İbrahim Amca ile görüşüyoruz. Onun gibi çok amcamız, teyzemiz var. Afette hayat arkadaşını bırakmamış, biz de gidip gördük. O acıyı kelimelere bile dökemiyorsunuz. 15 gün sonra yeni evini yaptık, 1 yıl sonra onu ziyaret ettik. Onların umudu olduk. Bahçesinde karpuz yetiştiriyor ve size hediye ediyor. Bundan büyük güzellik yok. 81 ilde ailemiz var. Rize'nin yaylasında da var, Erzurum'un köyünde de var.