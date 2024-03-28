SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'dan Bursa Valiliği'ne ziyaret

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Erdoğan miting için gittiği Bursa'da valiliği ziyaret etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 14:27 Güncelleme 28 Mart 2024, 14:28
Başkan Erdoğan’dan Bursa Valiliği’ne ziyaret

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Valiliği'ne ziyarette bulundu.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında partisinin düzenlediği mitinge katılmak için kente gelen Erdoğan, otobüsle geçtiği güzergahta vatandaşları selamladı.

Başkan Erdoğan, tören mangasını selamladıBaşkan Erdoğan, tören mangasını selamladı

Atatürk Caddesi'ndeki tarihi Bursa Valiliği binasına gelen Erdoğan, tören mangasını selamladıktan sonra Valilik makamına geçerek, Vali Mahmut Demirtaş'la görüştü.

Valilik'ten ayrılırken vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüsle mitingin yapılacağı Gökdere Meydanı'na hareket etti.

Başkan Erdoğandan AK Parti Bursa mitinginde önemli açıklamalarBaşkan Erdoğandan AK Parti Bursa mitinginde önemli açıklamalar

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Bursa mitinginde önemli açıklamalar | Emekliye Temmuz zammı: Tekrar masaya yatıracağız
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum İstanbul için Acil Eylem Planını açıkladı: Metro, tünel, taksi, öğrenci, emekli...
İnsani Yardım Vakfı
Türkiye’den Solingen’deki kundaklamaya ilişkin flaş açıklama: Şüphelilerin adalet karşısına çıkarılmasını bekliyoruz
ABD heyeti yarın Türkiye’de! Masada neler olacak?
EMEKLİYE 17.500 TL | Kamu bankalarından sonra özel bankalar da promosyonlarını güncelledi! En yüksek promosyon veren banka hangisi? Akbank, Garanti, Yapı Kredi, Ziraat Bankası...
Eski DEM’li vekil Altan Tan: PKK saldırılarını destekleyen DEM’liler Ekrem İmamoğlu’na oy verecek
Para kulesi skandalında yeni perde! Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ifade verecek | Turgay Özcan’dan usulsüzlük itirafı
Türkiye’nin yaşlı nüfusu arttı! İstatistikler açıklandı... İlk sırada o il var
225 bin TL’lik tokat! Kıvanç Talu ve Beril Talu cephesinde yeni gelişme! 7 bin dolarlık yalanı ortaya çıktı
Mansur Yavaş’ın kızı Çağlayan’ın Londra’da kurduğu şirketlerin ortağı Çinli çıktı! İşsiz dedi hem malikanesi hem şirketi patladı...
Para kuleleri, villalar, 200 milyonluk trafik! Merkezinde Ekrem İmamoğlu var... Kazdıkça derinleşiyor!
Kandil’e DEM FETÖ’ye merhem! 15 Temmuz’daki milli iradeye Kot üstüne kefen çeken zibidiler diyen eczacı çırağı Özgür Özel’e suç duyurusu
EMEKLİ ZAMMI İÇİN 2 FARKLI TAHMİN! Kim ne kadar alacak? İşte kuruşu kuruşuna SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşları
İmamoğlu familyasının mal beyanından kaçırdığı 3 villanın İBB kasasından alındığı ortaya çıktı! Akçeli para trafiği girift ilişkiler ağı...
SON DAKİKA