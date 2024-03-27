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Yargıtay'da seçim: Sekizinci turda da sonuç çıkmadı! 28 Mart'ta yapılacak oylamada Akarca ile Kerkez yarışacak

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin sekizinci turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Sekizinci tur oylamada Mehmet Akarca 115, Ömer Kerkez 123, Muhsin Şentürk ise 96 oy aldı ve hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. 28 Mart'ta yapılacak dokuzuncu tur oylamada Akarca ile Kerkez yarışacak.

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 15:20 Güncelleme 27 Mart 2024, 15:20
Yargıtay’da seçim: Sekizinci turda da sonuç çıkmadı! 28 Mart’ta yapılacak oylamada Akarca ile Kerkez yarışacak

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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi pazar günü itibarıyla dolmuştu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da pazartesi günü sandık kuruldu ve Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

Mehmet AkarcaMehmet Akarca

Seçimin ilk yedi turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün sekizinci tur oylama yapıldı.

Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 115, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 123, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 96 oy aldı.

Bu sonuçla seçim, yarın Akarca ve Kerkez'in katılacağı dokuzuncu tur oylamasına kaldı.

Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

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