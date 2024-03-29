15 Temmuz’a dil uzatan Özgür Özel’e şehit yakınlarından tepki: Zaferi içlerine sindiremediler

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FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişimine karşı koyan ve Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara inerek darbeye karşı duran vatandaşlara 'zibidi' diyerek hakaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepkiler çığ gibi büyüyor. Daha önce de "Gençler darbe yapıyor desinler ben o darbeye teslim olurum" diyerek vesayet özlemini açıkça ifade eden Özel, İstanbul Esenyurt'ta yaptığı mitingde 15 Temmuz darbe girişiminde sokağa çıkan vatandaşları hedef alarak, "Tayyip Bey çağırınca oraya dizilen, kot üstüne perdelik kumaştan kefen çeken zibidiler değil, dedesi Çanakkale'de kefensiz yatanlar kurtarır bu memleketi" ifadelerini kullanmıştı. Özel'in hakaretine tepki gösteren şehit yakınları konuştu.





'GÖBEKTEN DIŞA BAĞLI'

15 Temmuz gecesi Konya'nın Kulu ilçesinden Ankara'ya giderek Genelkurmay'ın önünde darbecilere direnirken üzerine çıktığı tanktan düşerek ağır yaralanan, evli ve 4 çocuk babası Gazi Çetin Yıldız, "15 Temmuz gecesi meydanlara inenler, hiçbir parti ve meşrep gözetmeksizin, tıpkı Çanakkale'de kefensiz yatan dedelerinin ruhuyla meydanlara inmiş ve yine dedeleri gibi destan yazmıştır. Böyle bir destanı, göbekten dışa bağlı olan bir müfterinin anlaması ve bizlerle ortak bir paydada beraberliğini beklemek zaten düşünülemez. Malum seçim arifesindeyiz, o göbekten bağlı olduğu yere bağlılığını her zamanki gibi tefhim etmek zorunda" dedi.