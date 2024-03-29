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15 Temmuz'a dil uzatan Özgür Özel'e şehit yakınlarından tepki: Zaferi içlerine sindiremediler

15 Temmuz'da sokaklara inip hainlere karşı duranlara 'zibidi' diyerek hakaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e şehit yakınları tepki gösterdi. Şehit yakınları, Özgür Özel'e yönelik olarak "Şehitlerimize hakareti canımızı yaktı. Böyle bir destanı, göbekten dışa bağlı olan biri anlayamaz" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 29 Mart 2024, 07:00 Güncelleme 29 Mart 2024, 07:01
15 Temmuz’a dil uzatan Özgür Özel’e şehit yakınlarından tepki: Zaferi içlerine sindiremediler

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FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişimine karşı koyan ve Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara inerek darbeye karşı duran vatandaşlara 'zibidi' diyerek hakaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepkiler çığ gibi büyüyor.

Daha önce de "Gençler darbe yapıyor desinler ben o darbeye teslim olurum" diyerek vesayet özlemini açıkça ifade eden Özel, İstanbul Esenyurt'ta yaptığı mitingde 15 Temmuz darbe girişiminde sokağa çıkan vatandaşları hedef alarak, "Tayyip Bey çağırınca oraya dizilen, kot üstüne perdelik kumaştan kefen çeken zibidiler değil, dedesi Çanakkale'de kefensiz yatanlar kurtarır bu memleketi" ifadelerini kullanmıştı.

Özel'in hakaretine tepki gösteren şehit yakınları konuştu.



'GÖBEKTEN DIŞA BAĞLI'
15 Temmuz gecesi Konya'nın Kulu ilçesinden Ankara'ya giderek Genelkurmay'ın önünde darbecilere direnirken üzerine çıktığı tanktan düşerek ağır yaralanan, evli ve 4 çocuk babası Gazi Çetin Yıldız, "15 Temmuz gecesi meydanlara inenler, hiçbir parti ve meşrep gözetmeksizin, tıpkı Çanakkale'de kefensiz yatan dedelerinin ruhuyla meydanlara inmiş ve yine dedeleri gibi destan yazmıştır. Böyle bir destanı, göbekten dışa bağlı olan bir müfterinin anlaması ve bizlerle ortak bir paydada beraberliğini beklemek zaten düşünülemez. Malum seçim arifesindeyiz, o göbekten bağlı olduğu yere bağlılığını her zamanki gibi tefhim etmek zorunda" dedi.

'DARBECİLİK RUHLARINDA VAR'
Sabah'ta yer alan habere göre; 15 Temmuz gecesi Ankara Gölbaşı Polis Özel Harekât Daire Başkanlığı'na FETÖ'cü hainlerin düzenlediği hava saldırısında şehit düşen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in, Kayseri'de yaşayan babası Yahya Kemal Yiğit, "CHP zihniyetinden beklenecek bir açıklama. Bunların tıyneti bu zaten. 15 Temmuz'da milli iradenin darbecilere karşı zaferini içlerine sindiremediler. Darbecilik ruhlarında var. 15 Temmuz'da tankların arasından sıvışıp kaçan Kılıçdaroğlu'nun selefinden de başka bir açıklama beklenmezdi. Biz şehit aileleri olarak bunlardan hiçbir şey beklemiyoruz. Çünkü biz onlar için bir şey ifade etmiyoruz. Onların kıymetlileri LGBT'liler" dedi.

'BU HAKARET CANIMIZI YAKTI'
15 Temmuz'da İstanbul'da hainlere direnirken şehit düşen Samet Uslu'nun Trabzon'da yaşayan babası Hüseyin Uslu, "Bizim çocuklarımız o gece vatanımız için mücadele verirken hainlerin kurşunuyla şehit oldular. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra CHP anlayışı düzelir diye düşünürken, gelen Özgür Özel ise ondan kötü çıktı. Şehitlerimize 'zibidi' diyen Özel, kendinden bahsetmiş. Bu hakaret canımızı yaktı" dedi.

Gönül Uslu ise, "Şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyorlar" diye konuştu.

'SABAHA KADAR UYUYAMADIM'
15 Temmuz'da köprüde şehit olan Köksal Karmil'in eşi Gülsüm Karmil ise Bakırköy Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, "İnanın ki gece sabaha kadar uyuyamadım. Böyle büyük bir hakaret olamaz. Hakkımı helal etmiyorum. 5 yetimim var. Onların da hakkını helal etmiyorum. Gereken neyse yapılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR
15 Temmuz Derneği, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Esenyurt'taki mitingde kullandığı ifadeler nedeniyle Bakırköy Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu. Dernek adına konuşan Gazi İlhami Çil, "Bu hakaret ülkesinden ve milletinden kopuk, bu toprakların ruhundan günbegün uzaklaşan, köksüz ve tomurcuksuz bir siyasi lafazanlık ifadesidir. CHP'nin halkçılık maskesi altında halk düşmanlığı siciline yakışır hadsiz bir cüretle bir kere daha karşılaşmış bulunuyoruz. 15 Temmuz kahramanlarına dil uzatmak hiç kimsenin haddi değildir" dedi.

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