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Son dakika: Trabzon'da içme suyu alt yapı çalışmasında göçük: 3 işçi toprak altında

Son dakika haberleri... Trabzon'da içme suyu alt yapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti. Valilikten yapılan açıklamada "Olay yerinde yürütülen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde işçilerin cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Vefat eden 3 işçimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileriz" denildi.

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 14:50 Güncelleme 27 Mart 2024, 15:38
Son dakika: Trabzon’da içme suyu alt yapı çalışmasında göçük: 3 işçi toprak altında

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Trabzon'un Hayrat ilçesi Balaban Mahallesi'nde içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi toprak altında kalarak hayatlarını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Balaban Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında içme suyu isale hattı çalışması sırasında göçük meydana geldi.

İçme suyu alt yapı çalışmasında göçük

Göçük altında kalan müteahhit firmaya bağlı 3 işçinin kurtarılması için AFAD ekipleri ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Öte yandan Balaban Merkez mahallesinde yeni yapılan içme suyu şebekesi hattına test amaçlı su verilmesi sonucu yaşanan kazada 3 işçinin tazyikli suyun oluşturduğu heyelan sebebiyle toprak altında kaldığı iddia edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Trabzon Valiliği, Hayrat ilçesinde içme suyu isale hattı çalışmasındaki göçükle ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, "Hayrat ilçesi Balaban Mahallesi'nde su hattında çalışma yapıldığı sırada meydana gelen heyelan neticesinde 3 işçi toprak altında kalmıştır. Olay yerinde yürütülen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde işçilerin cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Vefat eden 3 işçimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileriz" denildi.

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