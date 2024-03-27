Şırnak’ta polise taş atıp terör propagandası yapan 45 kişiye gözaltı!

TERÖR YANDAŞLARINA OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Cizre ilçesinde düzenlenen nevruz etkinliklerinde ve ayrıca Silopi ilçesindeki eylemde yasa dışı pankart açarak, terör örgütü PKK lehine slogan atan, polise taş atan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.