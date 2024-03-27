Şırnak’ta polise taş atıp terör propagandası yapan 45 kişiye gözaltı!

Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM'in evruz etkinliğinde terör örgütü PKK lehine slogan atıp polislere taş atan terör yandaşlarına operasyon düzenlendi.
Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM'in evruz etkinliğinde terör örgütü PKK lehine slogan atıp polislere taş atan terör yandaşlarına operasyon düzenlendi.
TERÖR YANDAŞLARINA OPERASYON
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Cizre ilçesinde düzenlenen nevruz etkinliklerinde ve ayrıca Silopi ilçesindeki eylemde yasa dışı pankart açarak, terör örgütü PKK lehine slogan atan, polise taş atan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
45 GÖZALTI
Kimlikleri belirlenen 50 şüpheliye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 45 kişi gözaltına alındı.