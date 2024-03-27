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1994'ten 2024'e İstanbul'da AK Parti vizyonu! Duygulandıran kısa film... "Bir gün gitsen bile hatıran yeter"

AK Parti'nin 1994'ten günümüze vurgu yapan kısa film, büyük beğeni topladı. Söz konusu filmde İstanbul'a kazandırılan binlerce kilometre raylı sistem, sosyal imkanlar ve şehir hastanelerinin altı çizildi. Filmin sonunda 1994 senesine atıfta bulunan "İstanbul emin ellerde. Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı" yazılı pankart ve film boyu arka planda çalan Gülden Karaböcek'in 'Bir Gün Gitsen Bile Hatıran Yeter' şarkısı ise izleyenleri duygulandırdı.

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 22:24 Güncelleme 27 Mart 2024, 08:25
1994’ten 2024’e İstanbul’da AK Parti vizyonu! Duygulandıran kısa film... Bir gün gitsen bile hatıran yeter

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Türkiye yerel idarecilerini belirlemek için günler sonra sandık başına gidiyor.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum olurken; CHP 5 yıldır İstanbul'u hizmetten mahrum bırakan, İBB koltuğunu şahsi ve siyasi emelleri doğrultusunda kullanan Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha aday gösterdi.

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"FATİH'İN EMANETİ İSTANBUL'U ŞAHA KALDIRMAK İÇİN AŞKLA ÇALIŞACAĞIZ"

Kurum, "Fatih'in emaneti olan İstanbul'umuzu yeniden şaha kaldırmak için gece gündüz demeden; aşkla, azimle, heyecanla; çok çalışacağız" diyerek yola çıktı. 5 yıldır CHP yönetiminde çözümsüzlüğe terk edilen İstanbul'un sorunlarını çözmek ve özellikle İstanbul'u beklenen büyük deprem hazırlamak için kolları sıvadı.

AK Parti'den sosyal medyayı sallayan reklam filmi!



İstanbullu da Kurum'u bağrına bastı. Cumhur İttifakı'nın İBB adayı, gittiği her yerde büyük teveccüh gördü. Sorunların çözümüne ilişkin akıllı, güven veren vizyon projelerini anlattı.




HEM BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI HEM DE DUYGULANDIRDI

Öte yandan AK Parti yerel seçimlere günler kala yayınladığı 1994'ten günümüze İstanbul'da AK Parti belediyeciliği vurgulu kısa film hem büyük beğeni topladı hem de izleyenleri duygulandırdı.



1994'TEN 2024'E... AK PARTİ'NİN TÜRKİYE'YE KAZANDIRDIKLARI

Söz konusu filmde 1994'te Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte İstanbul'daki çöp dağı ve haftalar süren kesintilere sona ermesine, doğal gaz dönüşümü yapılmasına dikkat çekildi.



2000'den 2018'e AK Parti belediyeciliği çatısı altında İstanbul'a kazandırılan binlerce kilometre raylı sistem ve sosyal imkanların altı çizildi.

2024'te sağlıkta atılan dev adımlar ve dünyanın gıpta ile baktığı şehir hastanelerine yer verildi.



1994 VURGULU ERDOĞAN SAHNESİ DUYGULANDIRDI

Filmin sonunda 1994 senesine atıfta bulunan "İstanbul emin ellerde. Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı" yazılı pankart ve film boyu arka planda çalan Gülden Karaböcek'in 'Bir Gün Gitsen Bile Hatıran Yeter' şarkısı ise izleyenleri duygulandırdı.

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