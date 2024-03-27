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Türkiye yerel idarecilerini belirlemek için günler sonra sandık başına gidiyor. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum olurken; CHP 5 yıldır İstanbul'u hizmetten mahrum bırakan, İBB koltuğunu şahsi ve siyasi emelleri doğrultusunda kullanan Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha aday gösterdi.