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Oy için her tuşa basan CHP'nin Balıkesir mitinginde skandal! Mikrofon açık unutulunca olanlar oldu: Ezan ne zaman okunuyor? Ben zayıfım bu konuda

Son dakika haberleri.. Seçimlerde muhafazakar seçmenin de oyunu almak için tabiri caizse her tuşa basan CHP'de genel başkandan milletvekiline tüm partililer resmen gaf ustası oldu. Ramazan girdiği günden beri üstüste gaf yapan Özgür Özel'in Balıkesir mitinginde mikrofona yansıyan bir konuşma gündem oldu. Ezanın ne zaman okunacağını aralarında tartışan CHP'li isimlerin diyaloglarıyla sosyal medyada epey alay edildi.

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 16:24 Güncelleme 26 Mart 2024, 16:41
Oy için her tuşa basan CHP’nin Balıkesir mitinginde skandal! Mikrofon açık unutulunca olanlar oldu: Ezan ne zaman okunuyor? Ben zayıfım bu konuda

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Türkiye tam 5 gün sonra yerel seçimler için sandığa gidecek. Partiler il il dolaşarak seçmenleriyle buluşmaya devam ediyor. CHP ise meydanlardaki gaflarına bir yenisini ekledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Balıkesir programı kapsamında yaptığı konuşma sırasında ezan vakti yaklaşınca mitinge ara verildi. Müziğin kesildiği sırada mikrofona yansıyan diyalog dikkat çekti.

CHP mitinginde mikrofon açık unutulunca...

"BENİM ZAYIF OLDUĞUM KONULAR"
Otobüs üzerindeki CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve görevli arasında "Ezan okununca müziği kapatıyor muyduk, ezan 20 geçe mi? Benim zayıf olduğum konular" sözleri, açık unutulan mikrofona yansıdı.

MİKROFONU AÇIK UNUTTULAR
Orada bulunan görevlinin ise "Benim de" şeklinde karşılık verdiği duyuldu.

CHPde gelen gideni aratmıyor! CHPli Özgür Özelden yeni skandal: Ayet’e Peygamber’in sözü dediCHPde gelen gideni aratmıyor! CHPli Özgür Özelden yeni skandal: Ayet’e Peygamber’in sözü dedi

ÖZEL DE AYETE PEYGAMBER SÖZÜ DEDİ
Oy uğruna her tuşa basan CHP'de bildiğiniz üzere Ramazan ayının ilk günlerinde yaptığı konuşmada "Bu Ramazan'da 30 Ramazan var" sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun dini gaflarını hatırlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün katıldığı iftar programında Kur'an ayetini peygamber sözü yaptı. Özel, "Hazreti Peygamberin güzel ahlakla ilgili, Nisa Suresi'nin 58. Ayeti'ni de hatırlatarak 'Emanetleri ehline vermenizi ve hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder' diyor" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Özgür Özel'in skandal sözleri sonrası sosyal medyadadan tepki yağdı.


İşte o tepkilerden bazıları:

"Alışmadık Başda Kasket Durmazmış."



"Bunun konuşması yasaklanmalı. Gelen gideni aratıyor maalesef."



"En kısa zamanda bunlar dindar olur"


KEMAL KILIÇDAROĞLU AKILLARA GELDİ
Özgür Özel'in skandalı akıllara Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirdi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz dönemlerde konuşmak için kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu , Hadis-i Şerif metnini değiştirmeye kalktı. Peygamber efendimizin "Cennet annelerin ayakları altındadır" sözünü "Cennet kadınların ayakları altındadır" şeklinde söylemişti.

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