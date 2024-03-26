Oy için her tuşa basan CHP’nin Balıkesir mitinginde skandal! Mikrofon açık unutulunca olanlar oldu: Ezan ne zaman okunuyor? Ben zayıfım bu konuda

ÖZEL DE AYETE PEYGAMBER SÖZÜ DEDİ

Oy uğruna her tuşa basan CHP'de bildiğiniz üzere Ramazan ayının ilk günlerinde yaptığı konuşmada "Bu Ramazan'da 30 Ramazan var" sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun dini gaflarını hatırlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün katıldığı iftar programında Kur'an ayetini peygamber sözü yaptı. Özel, "Hazreti Peygamberin güzel ahlakla ilgili, Nisa Suresi'nin 58. Ayeti'ni de hatırlatarak 'Emanetleri ehline vermenizi ve hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder' diyor" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Özgür Özel'in skandal sözleri sonrası sosyal medyadadan tepki yağdı.