CHP’de gelen gideni aratmıyor! CHP’li Özgür Özel’den yeni skandal: Ayet’e Peygamber’in sözü dedi

Yerel seçimlerde kaybedeceğiz korkusuyla her tuşa basmaya çalışan CHP'de skandallar bitmek bilmiyor.
Yerel seçimlerde kaybedeceğiz korkusuyla her tuşa basmaya çalışan CHP'de skandallar bitmek bilmiyor.
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM ile kirli ortaklık yapan Özel, sağ kesimden de oy toplamak için çalışıyor ancak bilgisizliği ile rezil oluyor.
AYET'İ PEYGAMBER'İN SÖZÜ DEDİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin İzmir'in Bayraklı ilçesinde düzenlediği iftara katıldı. İftar programında konuşan Özel, Ayet'i peygamberin sözü yapmaya çalışarak, "Hazreti Peygamberin güzel ahlakla ilgili, Nisa Suresi'nin 58. Ayeti'ni de hatırlatarak 'Emanetleri ehline vermenizi ve hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder' diyor" ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Özgür Özel'in skandal sözleri sonrası sosyal medyadadan tepki yağdı.
İşte o tepkilerden bazıları:
"Alışmadık Başda Kasket Durmazmış."
"Bunun konuşması yasaklanmalı. Gelen gideni aratıyor maalesef."
"En kısa zamanda bunlar dindar olur"
KEMAL KILIÇDAROĞLU AKILLARA GELDİ
Özgür Özel'in skandalı akıllara Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirdi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz dönemlerde konuşmak için kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu , Hadis-i Şerif metnini değiştirmeye kalktı. Peygamber efendimizin "Cennet annelerin ayakları altındadır" sözünü "Cennet kadınların ayakları altındadır" şeklinde söylemişti.