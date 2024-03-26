İstanbul’da gezi Moskova’da katliam | Rusya’daki terör eyleminin şifreleri çözülüyor! Türkiye’ye neden geldikleri ortaya çıktı! Bir kişi daha tutuklandı

Rusya 'nın başkenti Moskova 'da Crocus City Hall adlı konser salonuna düzenlenen saldırı dünya gündemine oturdu. Silahlı bir grup saldırgan, Cuma akşam saatlerinde Moskova Bölgesi'ndeki Krasnogorsk kasabasında bulunan konser salonuna girip insanların üzerine ateş açtı.

'Picnic' isimli rock müzik grubunun konserinin hemen öncesinde önce lobide, ardından salon içinde ateş açmaya devam eden teröristler, daha sonra ise patlayıcı attı.

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Crocus City Hall.

SALON ALEVLER İÇİNDE KALDI

Patlamanın ardından binada büyük bir yangın çıkarken, konser salonunun yaklaşık üçte biri alevler içinde kaldı. Bir kısmı da çöken binada 143 kişi hayatını kaybetti.



"Organize bir grubun üyesi olarak ölümle sonuçlanan terör saldırısı gerçekleştirme" ile suçlanan şüpheliler, Moskova Basmanny Bölge Mahkemesi'nde ayrı ayrı salonlarda hakim karşısına çıkarıldı. Sorgu sırasında işkence gördüğü bildirilen zanlılardan biri sedye ile getirilirken diğerlerinin de epeyce hırpalandığı anlaşılıyordu. 4 şüpheliden 3'nün suçlarını itiraf ettiği öğrenildi.



Şüphelilerden Tacikistan vatandaşları Dalercon Mirzoyev, Saidakram Murodali Raçabalizoda, Fariduni Şamsidin ve Muhammadsobir Fayzov'un 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar verildi.

3 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Alexander Bastrykin, konser salonunu hedef alan terör saldırısına yardım eden üç kişinin daha tutuklandığını duyurdu. Bastrykin, saldırganlara daire ve araba temin eden söz konusu üç şüphelinin ayrıca para transferi de gerçekleştirdiğini söyledi.

Rus yetkililer, ülkenin son 20 yılındaki en kanlı saldırıyı Cuma akşamından bu yana araştırıyor. Komitenin başındaki Bastrykin, soruşturmanın tüm olayların kronolojik sırasına göre yürütüldüğü bilgisini verdi, teröristlerin yerel saatle 18.54'te Crocus Belediye Binası'na gittiğini aktardı.

Saldırının 19.58'de sokaktaki insanlara ateş açarak başladığını belirten yetkili, teröristlerin daha sonra binanın lobisine girdiğini ve ayrım gözetmeksizin herkesi vurduğunu kaydetti.