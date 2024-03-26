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İSKİ'nin iş bilmezliğinde bugün adres Esenyurt! Doğal gaz borusu patlayınca 2 daire kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberleri... CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yönetimindeki İstanbul ya hizmetsizlikle ya da iş bilmezlikle sınanıyor. İş bilmezliğin en büyük örneği ise her defasında İSKİ’den geliyor. İSKİ çalışmalarının hemen hemen hepsinden mutlaka bir boru patlama haberi geliyor. Bu kez adres Esenyurt. Esenyurt’ta İSKİ ekipleri çalışma sırasında doğalgaz borusunu patlattı. Kısa sürede büyüyen alevler binaya sıçradı ve iki daire kullanılamaz hale geldi.

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 15:59 Güncelleme 26 Mart 2024, 16:50
İSKİ’nin iş bilmezliğinde bugün adres Esenyurt! Doğal gaz borusu patlayınca 2 daire kullanılamaz hale geldi

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Esenyurt'ta İSKİ ekiplerinin bir sokakta yaptığı çalışma sırasında doğalgaz borusu patladı.

Esenyurt'ta doğal gazdan kaynaklı patlama meydana geldi!

Kısa sürede büyüyen alevler bir binaya sıçrarken, mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.

İki dairenin kullanılamaz hale geldiği yangın anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, 13.00 sıralarında Esenyurt İnönü Mahallesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; İSKİ ekiplerinin bir sokakta gerçekleştirdiği çalışma sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi.

Kısa sürede yerini alevlere bırakan olayda 5 katlı bir bina yanmaya başladı.

Bodrum katı saran alevler dakikalar içerisinde üst kata da sıçradı.

Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sokakta bulunan doğalgaz yetkililer tarafından kesilirken yanan 2 daire kullanılamaz hale geldi. Olayda ise şans eseri yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Mahalle sakini Bahattin Güner, "İSKİ ekipleri kazısı sırasında doğalgaz borusu patladı. Müdahale ettiler hemen ama yangın çıkmasına engel olamadılar. Kısa sürede alevler karşıda bulunan binaya sıçradı. İki daire kullanılamaz hale geldi. Şu an için sızıntı onarıldı. Mahallece çok korktuk, çok şükür ki can kaybı ve yaralanma yaşanmadı" dedi.

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