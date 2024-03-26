İSKİ’nin iş bilmezliğinde bugün adres Esenyurt! Doğal gaz borusu patlayınca 2 daire kullanılamaz hale geldi

Mahalle sakini Bahattin Güner, "İSKİ ekipleri kazısı sırasında doğalgaz borusu patladı. Müdahale ettiler hemen ama yangın çıkmasına engel olamadılar. Kısa sürede alevler karşıda bulunan binaya sıçradı. İki daire kullanılamaz hale geldi. Şu an için sızıntı onarıldı. Mahallece çok korktuk, çok şükür ki can kaybı ve yaralanma yaşanmadı" dedi.

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